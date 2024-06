Il pendolo dei prezzi oscilla nuovamente verso sconti entro certi limiti

I grandi nomi degli anni ’90 Gap e Abercrombie & Fitch hanno registrato risultati trimestrali impressionanti grazie al rebranding. I dirigenti di Chipotle, dove i margini di profitto sono cresciuti e le vendite in negozio sono aumentate del 19% nell’ultimo anno, stanno prosperando, nonostante l’aumento del costo dei burritos, riducendo i tempi di attesa e pubblicizzandosi come un’opzione più sana a un prezzo di pochi dollari in più. rispetto ai rivali durante i pasti, dicono i dirigenti. .

Ad aprile, Walmart ha introdotto una linea nutrizionale speciale e ha affermato che oltre il 70% dei prodotti all’interno di tale assortimento costerebbe meno di 5 dollari.

Un altro motivo per cui analisti e addetti ai lavori del settore ritengono improbabile un ciclo di corsa al ribasso dei prezzi è che le aziende hanno creato sofisticate attività di e-commerce a partire dal 2020. Sono in grado di soddisfare una varietà di gusti e misurare quanto i clienti sono disposti a pagare. utilizzando grandi quantità di… Dati come informazioni sulla carta di credito e intelligenza artificiale.

Deborah Weinswig, CEO di Coresight Research, una società di ricerca e consulenza i cui clienti includono Microsoft, Kroger e Walmart, afferma che il suo team ha lavorato più che mai lo scorso anno per aiutare le aziende con prezzi dinamici. Questi progetti implicano una maggiore flessibilità nella fissazione dei prezzi in base alla concorrenza, al background dei singoli clienti e alla loro propensione ad acquistare un prodotto in un dato momento.

La signora Weinswig riconosce che alcuni trovano questa pratica fastidiosa. Ha detto che simpatizza con questo, ma lo vede come una tendenza inevitabile guidata dalla tecnologia. “È molto divertente; se cambi il codice postale del luogo in cui fai acquisti, il che può comportare un prezzo molto più alto per un prodotto”, è in un certo senso abbastanza scandaloso: “Perché dovrei pagare di più?”