Berkshire Hathaway crolla del 99,97%, il NYSE afferma che lo strano problema tecnico è stato risolto

Lunedì la Borsa di New York ha dichiarato che il problema tecnico era legato a un meccanismo progettato per impedire che i prezzi delle azioni oscillassero selvaggiamente.



Lunedì la Borsa di New York ha dichiarato che le negoziazioni di alcuni titoli chiave sono state interrotte e che è stato risolto un problema tecnico che ha causato il crollo del 99,97% della Berkshire Hathaway.

In un aggiornamento, il NYSE ha affermato che i titoli interessati sono stati riaperti e che “tutti i sistemi sono attualmente operativi”.

L’Intercontinental Exchange, la società madre del NYSE, non ha rilevato alcun segno di interruzione causato dall’attacco informatico, ha detto alla CNN un dirigente di una grande banca in contatto con l’ICE.

Invece, un portavoce del NYSE ha detto che c’era un “problema tecnico” con i gruppi di prezzo a livello di settore che “ha innescato” la negoziazione di un massimo di 40 simboli quotati sulle borse del gruppo NYSE.

Il NYSE ha osservato che tali fasce di prezzo sono pubblicate tramite il Securities Information Processor (SIP) della Consolidated Tape Association (CTA). Il CTA, un ente del settore, è responsabile della pubblicazione dei dati di trading e quotazioni in tempo reale.

Decine di azioni sono state sospese all’inizio della giornata, segno che venivano scambiate al di fuori delle cosiddette bande limit-up-limit-down. Il sito web del NYSE. Tale elenco include Chipotle e Berkshire Hathaway, la holding gestita dal leggendario investitore Warren Buffett.

Per quasi due ore, le azioni di Classe A di Berkshire Hathaway sono state quotate a soli 185,10 dollari, con una perdita del 99,97%. Il Berkshire ha chiuso venerdì a 627.400 dollari.

“Questa non è una questione del Nasdaq”, ha detto alla CNN la portavoce del Nasdaq Emily Pan.

I rappresentanti della Securities and Exchange Commission non hanno risposto a una richiesta di commento.

Joe Saluzzi, co-fondatore di Themis Trading, ha detto alla CNN che è difficile equiparare l’interpretazione del NYSE alle strane operazioni che hanno colpito il nastro.

“Non credo a questa spiegazione. Per me non ha senso”, ha detto Saluzzi, esperto di struttura del mercato e autore di “Broken Markets”.

I dati di trading forniti da Refinitiv mostrano che Berkshire Hathaway ha scambiato in rialzo di $ 620.700 alle 9:44:32 di lunedì. Poi, senza alcuna spiegazione, il titolo è sceso a soli 185,10 dollari.

“All’improvviso furono stampati 185 dollari. Ma, come ci si aspetterebbe di vedere, non c’è nulla che possa stabilizzarlo”, ha detto Saluzzi. “Non ha alcun senso.”

Il NYSE ha affermato che sta esaminando le operazioni potenzialmente di impatto e sta valutando la possibilità di annullare le operazioni causate dall’interruzione.

I problemi tecnici non hanno influenzato il mercato azionario più ampio La crescita economica è spesso meno preoccupante.

Ad eccezione del Berkshire, la maggior parte delle azioni fuori produzione e degli ETF sono stati scambiati solo leggermente al rialzo o al ribasso.

Tuttavia, l’oro barico (Oro), un produttore canadese di oro e rame, è stato scambiato a soli 25 centesimi, in calo del 98,5% sulla giornata, secondo Refinitiv. A mezzogiorno, Baric era tornato alla normalità, scambiando a 17,28 dollari, in rialzo dell’1,1% sulla giornata.

Potenza NuScale (SMR), ha sviluppato la tecnologia dei reattori nucleari modulari che è stata resa pubblica C’è Era quotato a soli 13 centesimi, in calo del 98,5% nel corso della giornata. Dopo la riapertura, NuScale è sceso solo del 5%, attestandosi a 8,29 dollari.

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori sviluppi e contesto.