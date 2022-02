Riepilogo: ci sono recensioni sul ponte a vapore di Wolverine: cos’è questo rispetto al cambiamento?

Il nuovo sistema di gioco portatile di Wolverine potrebbe essere una piattaforma a vapore “Dopo” un pubblico completamente diverso Ma molti più confronti sono stati tracciati con Nintendo Switch.

Il prodotto finale è ora nelle mani di vari punti vendita di tecnologia e videogiochi, quindi qual è il verdetto finale, rispetto al dispositivo ibrido di Nintendo? Se sei interessato a saperne di più su questo nuovo sistema, continua a leggere! Abbiamo raccolto una serie di recensioni, molte delle quali si riferiscono all’hardware ibrido di Nintendo.

Avvio di una recensione di Steam Deck entro PoligonoEcco un esempio di ciò che ha detto Chris Blande, co-fondatore e co-fondatore del sito:

“Il deck a vapore brilla come un interruttore super potente… Quando l’ho pensato come a un potente switch Nintendo invece che a un PC portatile ibrido, mi è piaciuto molto il deck a vapore”.

“… Mi piace Nintendo Switch perché rende i videogiochi più accessibili a più persone che mai e consente di divertirsi facilmente senza l’investimento aggiuntivo di tempo o spazio. Spero comunque che sia un ottimo punto di partenza per intrattenimento.

“Ma per coloro che hanno già una libreria Steam o sono interessati a immergersi nell’acqua del PC Gaming, Steam Deck sembra già un’alternativa legittima. Seguimi: adoro il mio Steam Deck, il mio PC da gioco, il mio laptop di lavoro e ovunque. Il futuro. “

Dominio hardware Insegnante senior, Andrew E. Friedman ha assegnato al dispositivo quattro stelle su cinque e ha affermato quanto segue:

“C’è una certa vicinanza ai giochi sul ponte di vapore, Nintendo Switch. Ovviamente, posso giocare ai miei giochi con il rig collegato a un monitor o una TV. Ma a volte mi sento così a mio agio. Sono rannicchiato sul divano sotto la coperta con una tazza di tè. Mi ha ispirato a giocare, altrimenti non ci avrei provato. “

Wes Fenlon Giocatore per PC Il dispositivo gli ha assegnato una valutazione di 85 su 100 e ha affermato che si trattava di un sistema “simile a un uomo in pelle”:

“SteamTech è un sistema di gioco portatile che un ragazzo Leatherman adorerà. Potrebbe essere stato progettato dai Leatherman Guys di Valve. Il problema che ho sempre con Leathermans (per favore non siate arrabbiati con me, ragazzi Leatherman) è che le forbici in miniatura e altri scarabocchi non sono buoni come gli strumenti giusti. Né è piccolo come Nintendo Switch. “

Coinvolgere La senior editor, Jessica Conte, ha presentato il nuovo hardware di Wolverine a 81 per 100 e, sebbene ritenga che i confronti degli switch siano “perfettamente ragionevoli”, sembra un ibrido di due dispositivi più vecchi:

“Molte persone confronteranno lo Steam Deck con l’interruttore, il che è perfettamente ragionevole, ma dopo aver trascorso più di una settimana con il PC portatile di Wolverine, penso che ci sia una grande analogia a portata di mano: Steam Deck è il luogo in cui Vita e Wii bevono su Linux e fare un bambino grande.”

Il IGN Il suo caporedattore, Seth G. La “Revisione delle prestazioni” di Macy ha osservato quanto segue:

“Lo schermo LCD di SteamTech funziona a 60 Hz a 1200×800 ed è molto buono. Non ho lamentele da fare per la risoluzione: questa dimensione dello schermo ha un basso ritorno sull’imballaggio in pixel extra. Il deck Steam non è all’altezza delle vibrazioni e della chiarezza fornite da L’ultimo aggiornamento di Nintendo, ma è comunque bello, soprattutto se non ti stai tirando indietro e tra questo e lo schermo OLED, l’interruttore è abilitato al tocco, quindi puoi navigare facilmente attraverso i menu e controllare alcuni giochi.

“… con un po’ di attrezzatura, è interessante pensarci [Steam Deck] Si può avere un solo computer e non sarà un sistema spaventoso. Se si tiene conto di quella capacità multi-utilità, il costo aggiuntivo del passaggio – senza un browser Web o app Netflix fino ad oggi – non sembra irragionevole. Non ha una fotocamera, quindi non puoi usarlo per le videoconferenze, ma è un PC portatile decente che gestisce facilmente le attività quotidiane e leggere, ma gioca a un livello che non potresti trovare in altri hardware a questo prezzo. . “

Quindi, ecco qui: alcune vere recensioni di Wolverine SteamTech e alcuni confronti con Switch di Nintendo. Quali sono i tuoi pensieri finora sul ponte a vapore? Hai preordinato? Lo vedi come un’alternativa al tuo Nintendo Switch? Abbassa i tuoi pensieri.