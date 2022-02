Standard & Poor’s declassa il rating della Russia a spazzatura, Moody’s emette un avviso di spam

Venerdì l’invasione russa dell’Ucraina ha scatenato una raffica di movimenti di rating del credito, con Standard & Poor’s che ha declassato la Russia a “spazzatura”, rivedendo l’agenzia Moody’s che l’ha declassata a spazzatura e Standard & Poor’s e Fitch’s hanno rapidamente tagliato l’Ucraina a causa di problemi di insolvenza.

Non è stata una sorpresa che i mercati finanziari di entrambi i paesi siano stati sconvolti dagli eventi di questa settimana, che sono la più grande offensiva militare in Europa dalla seconda guerra mondiale, che ha portato a dure sanzioni occidentali contro Mosca.

Standard & Poor’s ha abbassato il rating di credito a lungo termine in valuta estera della Russia a “BB+” da “BBB-” e ha avvertito che potrebbe tagliare ulteriormente i rating, dopo aver ottenuto maggiore chiarezza sulle implicazioni macroeconomiche delle sanzioni.

S&P ha dichiarato: “Secondo noi, le sanzioni annunciate fino ad oggi potrebbero avere effetti negativi significativi sulla capacità del settore bancario russo di agire come intermediario finanziario per il commercio internazionale.

Ha anche abbassato il rating dell’Ucraina a “B-” da “B”.

La Russia ora ha un rating “investment grade” di Baa3 da Moody’s e un equivalente BBB- da Fitch, a causa di uno dei livelli di debito più bassi al mondo con appena il 20% del PIL e quasi $ 650 miliardi di riserve valutarie.

Tuttavia, un declassamento del rating ridurrebbe questo rating a una categoria di sottoinvestimenti “spazzatura” o ad alto rischio.

“La decisione di sottoporre a revisione i rating per il declassamento del rating riflette gli effetti creditizi negativi sul profilo di credito della Russia derivanti dall’imposizione di sanzioni aggiuntive e più severe”, ha affermato Moody’s in una nota.

Le revisioni del rating sovrano possono richiedere mesi, ma è probabile che questa volta siano più veloci.

Moody’s ha affermato che la sua decisione terrà conto della portata del conflitto e della gravità delle ulteriori sanzioni occidentali, che hanno già colpito alcune delle principali banche russe, esportazioni militari e membri della cerchia ristretta del presidente Vladimir Putin.

Ha aggiunto che valuterebbe anche la misura in cui le grandi riserve di valuta della Russia possono mitigare le turbolenze causate dalle nuove sanzioni e dal conflitto prolungato.

“Moody’s cercherà di concludere la revisione quando questi effetti sul credito diventeranno più evidenti, soprattutto quando l’impatto di ulteriori sanzioni prenderà forma nei prossimi giorni o settimane”, ha affermato.

Moody’s ha anche messo sotto esame il già insignificante rating “B3” dell’Ucraina per il downgrade.

Tuttavia, Fitch non ha aspettato e si è immediatamente spostato per abbassare il rating dell’Ucraina di tre tacche piene a “CCC” da “B”.

“C’è un alto potenziale per un periodo prolungato di instabilità politica, con il cambio di regime come potenziale obiettivo per il presidente Putin, aumentando l’incertezza politica e potenzialmente anche minando la volontà dell’Ucraina di ripagare il debito”, spiega il rapporto.

Moody’s ha anche avvertito che l’intenso conflitto potrebbe lasciare Kiev in difficoltà per pagare i debiti.

Scope, un’agenzia di rating europea più piccola, ha stimato che il debito pubblico dell’Ucraina potrebbe superare il 90% del PIL entro il 2024 da circa il 50% attuale, mentre S&P Global ha avvertito venerdì di una serie di riduzioni a causa della guerra.

Il capo del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, ha affermato che il FMI sta studiando tutte le opzioni per aiutare l’Ucraina con ulteriore sostegno finanziario.

La banca centrale russa ha potenziato il suo settore bancario con ulteriori miliardi di dollari in valuta estera e liquidità in rubli, mentre il governo ha promesso separatamente il pieno sostegno alle società colpite dalle sanzioni.

Non è la prima volta che la Russia viene gettata nella spazzatura. Moody’s e Standard & Poor’s hanno adottato misure simili all’inizio del 2015 dopo che l’annessione della Crimea e il calo dei prezzi del petrolio hanno causato la crisi del rublo.

Moody’s ha affermato venerdì che ci sono “serie preoccupazioni” sulla capacità della Russia di gestire l’impatto dirompente delle nuove sanzioni sulla sua economia, sulle finanze pubbliche e sul sistema finanziario.

(Segnalazione di Mark Jones a Londra, Mehr Bedi e Bhargav Acharya a Bengaluru; Montaggio di Sam Holmes e Clarence Fernandez)