Dal risparmio di 1.000 dollari al guadagno di 25 milioni di dollari all'anno

L'eredità dell'azienda risale al bisnonno Moses, un abile muratore che originariamente arrivò negli Stati Uniti come schiavo nel 1790. Le sue abilità furono tramandate e affinate di generazione in generazione, portando due dei suoi nipoti a fondare un'impresa edile nel Tennessee, chiamato anche McKissack & McKissack. Quella società rimane di famiglia, ora con sede a New York e gestita dalla sorella gemella di MacIsaac, Cheryl. “Mio padre ci portava sempre [to] Siti di lavoro, portaci in ufficio. “Ne abbiamo parlato a tavola. È sempre stata parte integrante della nostra famiglia”, afferma McIsaac. Motivata dal desiderio di mettersi in proprio e di vedere più donne nere come dirigenti nel settore edile, McIsaac ha ritirato 1.000 dollari dal suo conto di risparmio e ha lanciato la sua azienda nel 1990. Oggi, l'azienda genera tra i 25 e i 30 milioni di dollari all'anno. . , secondo i documenti esaminati da CNBC Make It, gestisce progetti per un valore di 15 miliardi di dollari e ha uffici a Chicago, Dallas, Los Angeles e Baltimora. “Ricordo che al college c'erano probabilmente tre donne nella mia classe, e mia sorella gemella era una di loro”, dice McIsaac. “Quindi è molto raro che le donne lavorino in questo settore, ma noi eccelliamo”.

MacIsaac lasciò un lavoro di ingegneria con uno stipendio a sei cifre per avviare la sua azienda e si rese presto conto che anche con una laurea in ingegneria civile presso la Howard University e un'esperienza lavorativa rilevante, attirare clienti era difficile. Tenendo in mano un vecchio proiettore, ha mostrato le diapositive del lavoro che aveva svolto ai membri della famiglia per aiutarli a “vendere le mie cose”. Ho pubblicato un annuncio di lavoro sul Washington Post e ho assunto un dipendente. READ La crescita dei posti di lavoro negli Stati Uniti, pari a 303.000, supera di gran lunga le aspettative “È stato facile perché non avevo una banca che credesse in me”, afferma McIsaac. “Mi ci sono voluti cinque anni per ottenere la mia prima linea di credito da 10.000 dollari. Probabilmente sono andato in 11 banche e mi hanno detto 'no'… [but] “Avevo questa passione ardente dentro che dovevo farlo, e avrebbe funzionato per me.”

Illustrazione di Moses McIsaac, che arrivò negli Stati Uniti come schiavo e divenne un abile muratore e fabbricante di mattoni. Derrell MacIsaac

Ha usato le sue capacità comunicative per realizzare il suo primo progetto aziendale: svolgere lavoro interno presso la sua alma mater. Dice che lei e il suo unico dipendente hanno svolto tutto il lavoro da soli, con MacIsaac che lavorava 80 ore a settimana. Un lavoro di successo tirava l'altro e McKissack ha creato un portfolio di lavori da mostrare ai potenziali clienti. Ha fatto domanda per un lavoro come appaltatore federale e ha messo piede nella porta per lavorare su progetti di costruzione presso la Casa Bianca e l'edificio del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Seguirono progetti federali più grandi. Dice che MacIsaac si è pagata solo 7.200 dollari nel suo primo anno di lavoro. Il secondo è di 18mila dollari. Aggiunge che alla fine si è pagata uno stipendio di $ 100.000 dopo quasi un decennio, dando priorità al pagamento dei suoi dipendenti piuttosto che a se stessa lungo il percorso. “Sono molto orgoglioso di dove siamo, dei progetti che abbiamo realizzato… e dell'impatto che abbiamo avuto nella vita delle persone”, afferma McIsaac.

Secondo un rapporto, il settore edile globale dovrebbe valere 13,9 trilioni di dollari entro il 2037. Rapporto 2023 Dalla società di ricerche di mercato Oxford Economics. Tuttavia, le donne continuano a truccarsi la faccia Solo l’1,4% degli amministratori delegati del settore edile In tutto il mondo, le donne nere ne costituiscono una piccola parte. READ L'influenza di Russia e Ucraina sulle filiere: alimentari, minerali e commodities Sebbene i nomi delle società siano identici, MacIsaac e sua sorella gestiscono attività separate, ma hanno collaborato a molti progetti, spesso “diari aziendali” tra loro, dice. “Ci appoggiamo l'uno all'altro nei momenti difficili”, dice. “È fantastico avere un gemello identico che fa la stessa cosa che faccio io in una città più grande come New York.” “Le sfide che affronti sono diverse dalle sfide che affronti tu, ma sono simili. Quindi è bello avere qualcuno con cui parlare.”

Le sorelle McIsaac Andrea, Cheryl e Derrell con il padre William DeBerry. Derrell MacIsaac