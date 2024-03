Capsule biodegradabili Keurig: come il barista intende affrontare il problema dei rifiuti

Keurig ha presentato questa settimana un piano ambizioso per affrontare lo spreco di caffè monodose svelando le prime cialde di caffè compostabili al 100% del marchio. Le cialde pressate chiamate “K-Rounds” non contengono plastica né alluminio, solo un sottile guscio di cellulosa che trattiene il caffè pressato.

Keurig'a K-Rounds richiederà la nuova macchina Alta, progettata specificamente per preparare cialde ecologiche. Sia Keurig Alta che K-Round entreranno in beta testing quest'anno prima del loro potenziale rilascio per i consumatori nel 2025.

Keurig Colpito sulla scena per quasi 30 anni e subito Ha cambiato il modo in cui molti preparano il caffè mattutino, ma il problema per i birrai che si affidano alle cialde Keurig è sempre stato rappresentato dai rifiuti di plastica di cui sono fatte le tazze. I nuovi K-Rounds a base vegetale di Keurig costituiranno un modo più sostenibile per preparare caffè monodose con il semplice tocco di un pulsante.

I K-Round saranno disponibili in diverse dimensioni e macine per preparare caffè espresso, caffè normale e bevande a base di caffè freddo. David Watsky/CNET

Abbiamo avuto modo di vedere e toccare (e annusare) le nuove K-Round insieme all'Alta durante l'evento di lancio a New York. I K-Round sono dischi di caffè fitti e rivestiti da uno strato di cellulosa invisibile. Mentre l'azienda sta ancora aspettando che la sua richiesta passi attraverso il sistema, il presidente e amministratore delegato di Keurig, Bob Gamgort, ha detto ai partecipanti che si aspettano che i K-Rounds siano certificati biodegradabili al 100% prima di arrivare sul mercato.

I K-Round sono disponibili in diverse dimensioni di macinatura per tipi specifici di caffè

Non solo le K-Round sono pensate per essere più sostenibili: le speciali cialde di caffè pressato saranno più versatili, con le cialde disponibili in macine e dimensioni speciali per la preparazione di caffè espresso, caffè normale e caffè freddo. I K-Round saranno contrassegnati con un codice che il particolare produttore di birra riconoscerà e utilizzerà per determinare il profilo di estrazione e la pressione appropriati per un sapore ottimale a seconda della tostatura e del tipo di grano.

Sono preparate proprio come le normali K-Cup, ma senza scarti

I baccelli si inseriscono nella camera superiore del Keurig Alta proprio come se stessi caricando una K-Cup esistente. La nuova Alta Brewer produce anche tazze K in plastica tramite una camera separata in modo da non allontanare gli utenti esistenti che utilizzano le vecchie cialde.

Keurig Alta produrrà sia la nuova K-Round biodegradabile che le K-Cup in plastica esistenti. David Watsky/CNET

Sì, dovrai acquistare una nuova macchina Keurig per realizzarla

Sfortunatamente, nessuna azienda Keurig esistente sarà in grado di produrre i nuovi K-Round, quindi i consumatori dovranno acquistarne uno nuovo, Keurig Alta, oltre alle cialde di caffè più costose ed ecologiche.

Il prezzo non è ancora disponibile per Alta o K-Round, ma ci è stato detto che i pod senza plastica verranno venduti a un prezzo più alto quando arriveranno sul mercato. È inoltre stabile a scaffale fino a 6 mesi. Ma una volta aperta la confezione delle capsule, le capsule rimangono stabili solo per 30 giorni prima che la qualità inizi a deteriorarsi.

I K-Round sono fondi di caffè pressati posti in un involucro biodegradabile. David Watsky/CNET

Aspettatevi i nuovi pod ecologici nel 2025

Ecco come appare un tondo K biodegradabile dopo la preparazione. David Watsky/CNET

Keurig Alta e la sua linea di cialde K-Rounds a base vegetale inizieranno i beta test questo autunno mentre raccoglieranno feedback e idee dai partner dei rivenditori e dai marchi di caffè per perfezionare e migliorare il sistema prima di lanciarlo al pubblico. È improbabile che il lancio ufficiale dei K-Rounds e del Keurig Alta avvenga prima del 2025.

In una dichiarazione rilasciata mercoledì, il CEO Bob Gamgort ha dichiarato: “Trent'anni fa, Keurig ha cambiato il modo in cui i consumatori preparano il caffè, con l'introduzione del sistema di caffè monodose con cialde K-Cup. Oggi stiamo applicando tutta la nostra esperienza per creare un sistema rivoluzionario.” “Un nuovo prodotto che ridefinirà il modo in cui i consumatori preparano il caffè per i decenni a venire.”