Christie Brinkley rivela la diagnosi del cancro della pelle e descrive dettagliatamente il trattamento con disegni

celebrità

L'ex top model Christie Brinkley ha rivelato mercoledì che le è stato diagnosticato un cancro alla pelle mentre faceva un controllo di routine a sua figlia.

Il modello di 70 anni, conosciuto come uno dei modelli di maggior successo degli anni '80, ha annunciato questa notizia in… Pubblicato su InstagramHa condiviso una sua foto con bende sulla fronte.

Brinkley ha anche condiviso foto grafiche della circoncisione, così come i suoi punti post-operatori.

Mercoledì Christie Brinkley ha rivelato che le è stato diagnosticato un cancro alla pelle. Christiebrinkley/Instagram

“La buona notizia per me è che abbiamo scoperto precocemente il carcinoma basocellulare”, ha scritto Brinkley nel suo post. “E ho avuto medici straordinari che hanno rimosso il cancro e mi hanno ricucito alla perfezione come Dior Couture.”

Secondo il rapporto, il carcinoma basocellulare è “la forma più comune di cancro della pelle e la forma più comune di tutti i tumori”. Fondazione per il cancro della pelle,

Brinkley ha detto di essere stata “fortunata” ad aver contratto il cancro presto, spiegando che lei e sua figlia erano andate al suo appuntamento quando il medico ha notato il segno vicino al suo occhio.

“Il dottore stava osservando ogni lentiggine con una lente d'ingrandimento… Questo non era il mio appuntamento quindi non volevo dire nulla ma alla fine gli ho chiesto se poteva guardare solo un puntino che potevo vedere sentire e sentire.” “Ho applicato il mio fondotinta”, ha condiviso.

“Ha dato un'occhiata e ha capito subito che aveva bisogno di una biopsia! Lo ha fatto proprio in quel momento!”

L'ex modella ha condiviso una foto di se stessa con bende sulla fronte. Christiebrinkley/Instagram

Brinkley ha anche condiviso foto grafiche della circoncisione, così come i suoi punti post-operatori. Christiebrinkley/Instagram

Brinkley ha detto di essere stata “fortunata” ad aver contratto il cancro presto. Patrick McMullan tramite Getty Images

Brinkley, che in precedenza era stata sposata con il cantante rock Billy Joel dal 1985 al 1994, ha esortato i fan a sottoporsi a controlli regolari e ad usare la protezione solare.

“La buona notizia per te è che tutto questo può essere evitato essendo diligente nella protezione solare”, ha scritto. “Sto diventando serio un po' tardi, quindi ora, per quanto riguarda questa cosa da sirena/giardiniere, applicherò la mia crema solare SPF 30, riapplicandola se necessario, e indosserò maniche lunghe e un cappello a tesa larga.”

Ha aggiunto: “Eseguire esami regolari dell'intero corpo… questo è un must.”

Il post è arrivato settimane dopo che Brinkley aveva festeggiato il suo settantesimo compleanno a febbraio.

Brinkley, che in precedenza era stata sposata con il cantante rock Billy Joel dal 1985 al 1994, ha esortato i fan a sottoporsi a controlli regolari e ad usare la protezione solare. Christie Brinkley/Instagram

La modella ha celebrato l'occasione sfoggiando i suoi addominali tonici in una serie di foto scattate a casa.

“Guardandomi allo specchio nel giorno del mio settantesimo compleanno e quello che vedo, sono finalmente felice con la persona che mi guarda”, ha scritto in parte.

Brinkley ha aggiunto che “non è più critica ed esigente” ma invece “grata e comprensiva”.