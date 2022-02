I tour musicali russi stanno iniziando a vedere cancellazioni, ma per il momento film, TV e live streaming continuano

Il Ucraina Costi di invasione Russia Sul fronte interno così come in combattimento.

Mentre i media russi di sport e notizie sono già stati colpiti dalle sanzioni, dal rifiuto di partecipare e dalla guerra informatica che hanno bloccato molti siti, anche il settore dell’intrattenimento sta iniziando a risentirne.

Ai russi è già stato vietato di partecipare al concorso Eurovision. Oggi i Green Day hanno cancellato lo spettacolo allo stadio di Mosca previsto per il 29 maggio allo Spartak Stadium. Si uniscono alla musica pop AJR, che ha tagliato il suo spettacolo di ottobre a Mosow.

Molti artisti occidentali si sono esibiti in Russia quest’anno. Includono Tricky, Bring Me the Horizon, Khalid, OneRepublic, Yungblud, Judas Priest e OneRepublic, tra gli altri.

Leonid and Friends, una band russa specializzata nelle cover di Chicago e altri, ha girato più volte gli Stati Uniti in club e teatri. Lui lei Inserito su Facebook La sua delusione di venerdì per la situazione in Ucraina.

Il conflitto dovrebbe interessare anche l’Europa film e produzione televisiva in Europa orientale e Russia nei prossimi mesi. È chiaro che il boom della produzione cinematografica ucraina è stato fatto deragliare dall’invasione russa.

Il destino dell’attuale contenuto è incerto e, al momento, sembra non essere stato in gran parte influenzato dall’invasione dell’Ucraina.

La Russia è il quarto mercato cinematografico più grande del mondo, con circa 90 milioni di biglietti venduti nel 2020, secondo Statista.com. La Russia ha anche distribuito 66 film per la distribuzione al pubblico straniero nel 2020, in calo rispetto ai 94 film del 2019 a causa dell’epidemia.

Finora, non c’è stata alcuna mossa per vietare l’importazione di film americani in Russia. Questa settimana, gli spettatori di quel paese possono assistere alle anteprime locali di MGM/United Artist cane E il film sexy di Liam Neeson luce nera.

Warner Bros. Batman La premiere è ancora il 2 marzo, due giorni prima dell’apertura negli Stati Uniti. Disney/Pixar diventa rosso Suona anche nei teatri russi.

Parmount presenterà anche il 50° anniversario della sua riedizione Il Padrino in Russia.

L’anno scorso, otto dei 10 migliori film realizzati da Hollywood, con la Sony PicturesVeleno: Che ci sia un massacro indirizzo principale.

Molti programmi TV americani, tra cui Game of Thrones E il un giorno, Era alla TV russa. Alcuni servizi di streaming sono disponibili in Russia. Netflix è popolare, ma il suo intero catalogo non è disponibile. Hulu e Disney+ sono accessibili solo con una VPN.

Clicca qui per leggere l’articolo completo.