Jussie Smollett sarà accusata di una bufala di crimini ispirati dall’odio

Alla sentenza di Smollett giovedì pomeriggio, gli avvocati dovrebbero prima discutere davanti al giudice James Lane sulla richiesta dell’attore di ribaltare la sentenza o di dargli un nuovo processo.

L’avvocato di Smollett, Mark Lewis, ha presentato dozzine di argomenti per la richiesta dell’attore il mese scorso, inclusa l’affermazione della difesa secondo cui gli era stato erroneamente impedito di chiedere a potenziali giurati durante il processo di selezione della giuria. A quel tempo, Lin decise che avrebbe fatto solo domande, non alla difesa o all’accusa.

Se Lane rifiuta la richiesta di Smollett o ritarda la condanna, la condanna procederà. Gli avvocati difensori di Smollett hanno anche affermato di voler contrastare la sentenza in Corte d’Appello.

Smollett, che è nero e gay, ha detto alla polizia di Chicago che in una gelida notte di gennaio, due uomini non identificati lo hanno aggredito, gridandogli insulti razzisti e anti-gay, versandogli della candeggina addosso e avvolgendogli un cappio intorno al collo.

La polizia di Chicago ha indagato sul caso come possibile crimine d’odio, ma ha presto stabilito che l’attore ha orchestrato l’incidente. Hanno detto che ha pagato due fratelli che conosceva dal dramma della Fox “Empire” per pubblicizzare l’incidente.

Due fratelli, Abimbola e Olabengo Osondaero, erano tra i sette testimoni dell’accusa al processo. essi Smollett ha testimoniato che la loro faccia e li ha pagati per lanciare l’attacco nel tentativo di ottenere una copertura mediatica comprensiva.

Hanno detto che hanno simulato pugni, gli hanno versato della candeggina, gli hanno messo un laccio intorno al collo e hanno usato insulti razzisti e omofobi, perché lui glielo aveva chiesto.

Smollett ha testimoniato in sua difesa e ha detto di aver pagato i fratelli solo per consigli sull’allenamento e consigli nutrizionali. messo in dubbio le loro vere motivazioni e Ha detto di aver avuto una relazione sessuale Con uno dei fratelli, cosa che il fratello ha negato.

A dicembre, l’avvocato difensore Nene Uchi ha affermato di non essere d’accordo con la sentenza della giuria e che la difesa avrebbe presentato ricorso e avrebbe vinto in una corte d’appello.

“Lui (Smollett) è sicuro al 100% che questo sarà annullato in appello”, ha detto O’Shea. “In definitiva, crediamo che la giustizia prevarrà. Non crediamo che sia stato fatto (a dicembre) ma siamo assolutamente fiduciosi che sarà assolto e che sarà dichiarato innocente”.

L’accusa di condotta disordinata per falsa denuncia di un crimine è un reato di quarto grado in Illinois, ciascuno punibile con un massimo di tre anni di carcere e una multa di $ 25.000. Lane avrà la facoltà di imporre una sentenza simultanea o consecutiva per ciascuno dei cinque conteggi.

Lane può anche condannare Smollett alla libertà vigilata, alla libertà condizionale, al servizio alla comunità, al risarcimento o alla combinazione. Un rilascio condizionato sarà rilasciato condizionalmente ma senza una supervisione futura.

Smollett non ha precedenti condanne penali. In parte per questo motivo, una condanna al carcere sembra improbabile, ha detto alla Galileus Web un ex pubblico ministero della contea di Cook.

Un altro motivo, ha detto l’ex pubblico ministero Darren O’Brien, è che Lane non ha annullato la cauzione di Smollett dopo la sua condanna.

“Se una persona alla fine viene presa in custodia, di solito annulla la cauzione”, ha detto O’Brien, che ha scritto guide alle sentenze in Illinois pubblicate dall’ordine degli avvocati dello stato. “Questa è un’altra indicazione che dubito che sarà imprigionato.”

Il procuratore speciale Daniel Webb non ha raccomandato una pena detentiva prima dell’udienza, ma ha confermato a dicembre dopo la condanna di Smollett che l’attore “non era affatto pentito” quando ha testimoniato durante il processo.

L’analista legale della CNN e avvocato difensore penale Joe Jackson in precedenza aveva detto alla CNN che un giudice avrebbe potuto concedere la libertà vigilata a Smollett, ma Smollett “si è esposto a una pena detentiva” quando ha testimoniato in tribunale.

“Quando testimoni in un caso, il giudice ora capisce quello che hai detto”, ha detto Jackson. “Quello che ha detto Josie Smollett è stato categoricamente respinto da quella giuria. La giuria non ha comprato ciò che stava vendendo. Non è stato perso dal giudice. Sono entrato in aula e l’ho inventato”.

Smollett è stato inizialmente incriminato nel marzo 2019 per 16 reati di condotta disordinata. Ma l’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Cook, Kim Fox, ha ritirato bruscamente tutte le accuse settimane dopo, dicendo che aveva svolto servizio alla comunità, non avrebbe riavuto la sua cauzione di $ 10.000, non era un pericolo per la comunità e non aveva avuto precedenti reati.

Ciò ha portato alla formazione di un secondo gran giurì nel febbraio 2020 Smollett accusato sulle accuse mosse contro di lui.

Era il personaggio di Smollett Scritto da “Empire “che è terminato nel 2020, e sebbene da allora sia terminato Regia e produzione cinematografica Non è ancora apparso in un ruolo televisivo o cinematografico.

City dice di voler compensare il costo dell’indagine

I documenti del tribunale mostrano che la città di Chicago ha citato in giudizio Smollett nell’aprile 2019 dopo che l’attore si è rifiutato di pagare $ 130.106,15 alla città per un’indagine di polizia. Smollett ha presentato una domanda riconvenzionale nel novembre 2020.

Il Dipartimento di diritto di Chicago ha notato nella causa della città che più di due dozzine di agenti di polizia e investigatori hanno trascorso settimane a lavorare sul caso Smollett nel 2019, ottenendo 1.836 ore di straordinario.

Dopo la condanna di Smollett a dicembre, la città ha affermato che intendeva portare avanti la causa.