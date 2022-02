I futures del Dow Jones indicano una “rapida” inversione di mercato poiché la banca russa prende di mira la Russia durante l’invasione dell’Ucraina

I futures del Dow sono scesi domenica sera, insieme ai futures dell’S&P 500 e del Nasdaq durante l’invasione russa in corso dell’Ucraina e le crescenti sanzioni occidentali. Il mercato azionario è sceso a nuovi minimi la scorsa settimana, ma poi è rimbalzato fortemente. Aspettatevi una sessione di negoziazione notturna volatile per azioni, obbligazioni, petrolio greggio e valute.







L’Ucraina continua a resistere all’avanzata russa, in particolare vicino alla capitale, Kiev, e alla seconda città, Kharkiv. La Russia continua a portare più truppe e armi, tuttavia, e domenica ha guadagnato terreno chiave. Gli Stati Uniti e altri alleati stanno imponendo nuove severe sanzioni alla Russia, mentre l’Europa pone fine a decenni di politica di sicurezza dall’oggi al domani.

Putin ha ordinato alle forze di deterrenza nucleare russe di mettere in allerta domenica.

Rigore “veloce” per la Russia

Alla fine della scorsa settimana il mercato azionario è rimbalzato in gran parte con sollievo dal fatto che le sanzioni occidentali non erano così severe come si temeva. Ma sabato, Stati Uniti, Unione Europea, Regno Unito e Canada hanno deciso di sospendere alcune banche russe dal sistema di pagamenti espressi e di prendere di mira la Banca centrale russa.

Swift collega tutte le banche globali in una rete, gestendo pagamenti per miliardi di dollari. Senza un accesso espresso, le banche non rispetteranno pagamenti o trasferimenti dalla Russia. Il presidente Biden non ha fatto quel passo la scorsa settimana, tra l’opposizione di diversi paesi europei. Ma a dimostrazione della rapidità con cui si stanno muovendo gli atteggiamenti, quei paesi europei ora sostengono sanzioni più gravi.

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha affermato che i paesi occidentali bandiranno un “certo numero” di banche russe dalla rete Swift. Le restrizioni non includono i pagamenti per l’energia, compresi gli acquisti di gas naturale da parte dell’Europa. “Le sanzioni energetiche sono ancora sul tavolo”, ha detto domenica l’addetto stampa della Casa Bianca Jen Psaki.

Molte banche occidentali possono scegliere di “autopunirsi”, rifiutandosi di fare affari con qualsiasi istituto finanziario russo, che sia ufficialmente preso di mira o meno.

Separatamente, l’Occidente prenderà di mira la Banca centrale russa, sostanzialmente congelando le sue riserve esterne. Queste misure eserciteranno un’enorme pressione sul sistema finanziario e sull’economia della Russia.

Domenica, il Giappone ha dichiarato che imporrà sanzioni simili anche alle banche russe, così come sanzioni contro il presidente Vladimir Putin.

Il presidente svizzero ha affermato domenica che è “molto probabile” che il suo Paese, il gigante finanziario, imponga lunedì misure simili contro le banche russe.

La Casa Bianca ha anche affermato che l’America ei suoi alleati “lanceranno una task force transatlantica multilaterale per identificare, cacciare e congelare i beni delle compagnie russe e degli oligarchi sanzionati: i loro yacht, ville e qualsiasi altro guadagno illecito”.

La Russia potrebbe rispondere tagliando il gas dall’Europa o limitando le esportazioni di petrolio greggio o altre materie prime chiave. Questo potrebbe essere improbabile al momento. Ma la semplice possibilità potrebbe far salire ulteriormente i prezzi delle materie prime.

Le operazioni bancarie sono già iniziate quando i russi si sono affrettati a prelevare denaro dagli sportelli automatici, temendo che i prelievi si interrompessero.

Politica di difesa europea

Sabato, la Germania ha posto fine alla sua opposizione di lunga data all’armamento dell’Ucraina, liberando anche molti altri paesi per armare l’Ucraina. Domenica, il cancelliere Olaf Schulz ha affermato che la spesa per la difesa aumenterà a oltre il 2% del PIL, il minimo ufficiale della NATO che la Germania ha affermato da tempo.

Schulz ha anche annunciato il suo sostegno a nuovi terminali di importazione di GNL, maggiore stoccaggio di gas naturale e altre misure di indipendenza energetica. Ci sono anche rapporti secondo cui il governo di coalizione tedesco sta considerando di ritirarsi dalla sua centrale nucleare.

L’Unione europea ha accettato di finanziare l’acquisto e la consegna di armi, per la prima volta in assoluto, per conto dell’Ucraina. Diversi Stati membri forniranno persino all’Ucraina aerei da combattimento finanziati dall’UE, secondo un alto funzionario dell’UE.

La Svezia, rompendo una vecchia tradizione, invierà 5.000 armi anticarro AT4 in Ucraina, insieme a giubbotti antiproiettile, elmetti e altro.

L’Unione Europea e il Canada hanno chiuso il loro spazio aereo a tutti gli aeromobili registrati in Russia. L’Unione Europea ha chiuso i media pro-Cremlino. Estenderà anche le sue sanzioni contro la Russia per includere la Bielorussia, che sta partecipando all’invasione dell’Ucraina.

I governi statunitense e francese hanno incoraggiato separatamente i loro cittadini a lasciare la Russia.

Preparazione delle scorte

Al momento, il mercato è in correzione, con il Nasdaq che ha raggiunto per breve tempo un limite al ribasso del 20%. Ma è in corso un nuovo tentativo di ascesa nel mercato. Gli investitori dovrebbero rimanere cauti fino a quando non ci sarà un trend rialzista confermato, ma dovrebbero costruire le proprie watchlist.

Brodo di mele Microsoft (MSFT), Regeneron prodotti farmaceutici (Regione), GB Hunt Trasporto (JBHT) E il Reti Arista (Rete) non è attualmente nell’ambito dell’acquisto. Ma una mela (AAPL) e questi altri nomi sono generati vicino acquistare punti E potrebbe essere fattibile se il tentativo di rally crea slancio.

allo stesso tempo Tesla (TSLA) è rimbalzato da un minimo di sei mesi di 700 durante giovedì. Ma le azioni Tesla sono comunque scese del 5,5% a 809,87 per la settimana, finendo al di sotto della serie di 200 giorni. Superare quella serie di 200 giorni è fondamentale per il gigante dei veicoli elettrici. Ma le azioni di TSLA sono ancora lontane dall’ingresso anticipato.

Le condivisioni Tesla e Microsoft funzionano Classifica IBD. Anche le azioni Microsoft sono aumentate Leader a lungo termine di IBD.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow sono scesi dell’1,5% rispetto al fair value. I futures S&P 500 hanno perso il 2,2% e i futures Nasdaq 100 hanno perso il 2,5%.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è sceso di 9 punti base all’1,9%.

I futures sul greggio sono in rialzo del 5%. Popping oro oltre l’1%.

L’euro è sceso fortemente nei confronti del dollaro, mentre lo yen è salito come porto sicuro.

Il rublo, che era già caduto drammaticamente la scorsa settimana, è sceso di oltre il 20% a causa delle pesanti sanzioni russe.

La Reuters ha citato un documento della Banca centrale secondo cui la Russia impedirà agli stranieri di vendere titoli russi.

Ricorda: lavora tutta la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

Unisciti agli esperti di IBD mentre analizzano le azioni utilizzabili del mercato azionario su IBD Live

rialzo del mercato azionario

Il rally del mercato azionario è rimbalzato alla fine della settimana dopo essere sceso ai minimi di più mesi.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,1% la scorsa settimana negoziazione in borsa. L’S&P 500 è salito dello 0,8%. L’indice Nasdaq Composite è salito dell’1,1%. Small cap Russell 2000 è aumentato dell’1,5%.

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) è avanzato dell’1,1% la scorsa settimana, mentre il creatore dell’IBD Breakout Opportunities ETF (adatto) è aumentato dello 0,3%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) è balzato del 3,4%, poiché le azioni MSFT erano una componente importante di SMH. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è aumentato del 2%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XMEÈ balzato del 4,8% la scorsa settimana, toccando un nuovo massimo. Fondo globale per lo sviluppo delle infrastrutture X USA (culla) è aumentato dello 0,7%. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) ha chiuso in rialzo dello 0,7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è diminuito dello 0,3%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) in rialzo dell’1,2% e il Financial Select SPDR ETF)XLF) è diminuito dello 0,3%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) è aumentato del 2,7%.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) è rimbalzato del 4,7% la scorsa settimana e l’ETF ARK Genomics (ARKG) 4,5%. Entrambi hanno raggiunto i minimi da 20 mesi durante la settimana. Il titolo Tesla continua a essere il numero uno tra gli ETF di Ark Invest.

I 5 migliori titoli cinesi da tenere d’occhio in questo momento

azione da guardare

Mentre alcuni titoli stanno già lanciando segnali di acquisto lampeggianti, le attuali condizioni di mercato e i titoli di un’invasione dell’Ucraina rendono ancora rischiose le nuove posizioni. Vale la pena guardare i titoli Apple, Microsoft, Arista Networks, Regeneron e JBHT in quanto potrebbero innescare segnali di acquisto se il tentativo di mercato rialzista continua a rafforzarsi.

Il titolo Apple è sceso dell’1,5% la scorsa settimana a 164,85, ma si è allontanato dai minimi di giovedì di 152, quando ha toccato la linea dei 200 giorni. non archiviare più base a tazza con manicoLe azioni AAPL sono un consolidamento con 183,04 punti di acquisto. Gli investitori possono visualizzare il grafico di Apple come file motivo a doppio fondo, dandole una voce di 176,75. Sarebbe sicuramente un ingresso anticipato almeno. Un ingresso anticipato arriverà se il titolo Apple ritraccerà la linea dei 50 giorni, che coinciderà anche con il breakout della linea di tendenza.

Il forza relativa della linea Per quanto riguarda il titolo AAPL, è ancora vicino a livelli record. La linea RS, la linea blu nei grafici forniti, traccia la performance del titolo rispetto all’indice S&P 500.

Le azioni Microsoft sono aumentate del 3,3% la scorsa settimana a 297,31 dopo aver toccato il minimo di otto mesi giovedì. Azioni in arrivo alla serie di 200 giorni. Una mossa al di sopra di questo livello, così come la linea di tendenza, fornirebbe un ingresso come leader a lungo termine. Anche la linea dei 50 giorni, che coincide grosso modo con i massimi di febbraio, è un’area importante. Il punto di acquisto tradizionale è 349,77, secondo Analisi MarketSmith.

Il titolo ANET è sceso dell’1,9% a 123,50 la scorsa settimana, ma è rimbalzato vicino alla linea dei 200 giorni. Le azioni sono ancora al di sotto della linea dei 50 giorni. Il prezzo delle azioni Arista Networks è di 148,67 punti di acquisto. Gli investitori possono utilizzare il massimo del 17 febbraio di 138,87 +10 centesimi come ingresso anticipato. La crescita degli utili e delle vendite di Arista ha subito un’accelerazione modesta nell’ultimo trimestre. Il rapporto prezzo-guadagno non è estremo.

Il titolo REGN è salito dello 0,6% a 618,66, trovando supporto sulla linea alta a 200 giorni e chiudendo appena al di sotto di essa 50 giorni Linea. Il punto di acquisto ufficiale per le azioni Regeneron è 673,96 da base piatta accanto a un’altra base. Gli investitori possono utilizzare il recente massimo di 645 + 10 centesimi come reddito, o anche una linea di tendenza per un ingresso leggermente inferiore. Regeneron ha avuto un boom nel 2021 grazie ai trattamenti Covid, ma si prevede che i profitti diminuiranno nel 2022, sebbene rimangano ben al di sopra del livello precedente al 2021. Il PE è a una cifra.

Il titolo JBHT è aumentato del 4,1% a 196,90 la scorsa settimana, raggiungendo la serie di 50 giorni. Il titolo JB Hunt ha 208,97 punti di acquisto con una base piatta. Ma gli investitori possono utilizzare 199,42, appena sopra il massimo del 15 febbraio, come ingresso anticipato.

Analisi dell’aumento del mercato

La ripresa del mercato azionario è morta. Viva il rally del mercato azionario (prova). Il mercato azionario è scivolato nuovamente nella correzione mercoledì quando i principali indici hanno rotto al di sotto dei minimi del 24 gennaio, mettendo fuori dalla sua miseria un trend rialzista confermato di lunga sofferenza. Giovedì mattina, il Nasdaq è sceso di oltre il 20% dal picco di novembre, toccando il territorio del mercato ribassista. Ma i principali indici sono rimbalzati giovedì e venerdì, chiudendo vicino ai massimi della sessione nei due giorni.

Venerdì è stato il secondo giorno di tentativi di rialzo del mercato azionario. Un buon giorno o due nella correzione del mercato non sono significativi. Ecco perché è così importante trovare un file Giornata di follow-up Per confermare il rally del mercato azionario. Naturalmente, come hanno dimostrato gli eventi recenti, i rally non sempre hanno successo.

Il mercato continua ad essere trainato dai titoli di Russia e Ucraina ed è soggetto a una rapida e significativa volatilità. Le oscillazioni positive sono piacevoli, le inversioni negative non sono molte. La Federal Reserve inizierà ad aumentare i tassi di interesse tra poche settimane, con l’invasione russa e le sanzioni occidentali che complicano il compito dei politici nel frenare l’inflazione senza sommergere l’economia.

Su base tecnica, anche una certa altezza incontrerà molti ostacoli. I principali indicatori sono ancora al di sotto delle principali medie mobili, dei massimi di febbraio e dei massimi storici.

Time to Market con la strategia di mercato ETF di IBD

Cosa stai facendo adesso

Gli investitori aggressivi possono iniziare a rosicchiare titoli di mercato o ETF ampi, ma con questo grande avvertimento. Se hai intenzione di saltare presto, dovresti essere pronto a uscire altrettanto rapidamente, o anche più velocemente. Qualsiasi nuovo lavoro dovrebbe essere piccolo.

C’è una forte argomentazione secondo cui gli investitori dovrebbero attendere un giorno di follow-up per iniziare ad aggiungere esposizione, e anche in questo caso con cautela. A quel punto, azioni come Apple, Regeneron e ANET potrebbero mostrare segnali di acquisto lampeggianti. Ma potrebbero non riuscire.

È decisamente ora di lavorare sulle tue liste di controllo. Un buon numero di titoli come Microsoft sono preparati da una varietà di settori, se si ottengono pochi giorni buoni.

Leggere La grande immagine Ogni giorno per essere sempre al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei principali settori.

