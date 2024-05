Un camionista è rimasto ucciso in un episodio avvenuto presso lo stabilimento di semiconduttori di TSMC in Arizona

L’autista di un camion per lo smaltimento dei rifiuti è morto mercoledì per le ferite riportate nel campus di Phoenix del colosso taiwanese della produzione di semiconduttori, ha detto la polizia. Il sito é in costruzione.

L’autista del camion, identificato dal dipartimento di polizia di Phoenix come Cesar Anguiano-Guitron, 41 anni, era un appaltatore. Nessun dipendente di TSMC o operaio edile è rimasto ferito, secondo una precedente dichiarazione della società.

Secondo la polizia di Phoenix, il signor Anguiano-Guitron stava trasportando i rifiuti lontano dal cantiere con il suo autoarticolato quando è avvenuto l’incidente. Mentre stava controllando alcune attrezzature, la pressione si è improvvisamente allentata e il signor Anguiano-Guitron è stato colpito da un oggetto contundente e scagliato a più di 20 piedi dal rimorchio, ha detto la polizia.

TSMC, che produce la maggior parte dei semiconduttori avanzati a livello mondiale, ha costruito il suo campus in Arizona dal 2021. Il mese scorso, l’amministrazione Biden ha assegnato alla società una sovvenzione di 6,6 miliardi di dollari ai sensi del Chips and Science Act nel tentativo di portare chip all’avanguardia . Prodotto negli Stati Uniti.