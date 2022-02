Covid-19 e notizie sui vaccini: aggiornamenti in tempo reale

Le mascherine vengono consegnate all’aeroporto internazionale John F. Kennedy a dicembre. credito… Karsten Moran per il New York Times

Con i mandati per i viaggi e le mascherine aeroportuali che saranno revocati negli Stati Uniti il ​​prossimo mese, il sindacato degli assistenti di volo sta spingendo l’amministrazione Biden a estendere l’obbligo fino a quando più persone non saranno vaccinate.

In una dichiarazione, la Flight Attendants Association-CWA ha affermato che il piano dell’Amministrazione per la sicurezza dei trasporti di aumentare i requisiti delle maschere il 18 marzo metterebbe a rischio i viaggiatori e i passeggeri di età inferiore ai 5 anni vulnerabili dal punto di vista medico, che non sono stati autorizzati dalle autorità sanitarie federali a ottenere il vaccino.

“L’approccio a più livelli alla sicurezza include le maschere”, ha affermato il sindacato in una dichiarazione martedì.

Se il mandato della maschera viene revocato il mese prossimo come previsto, arriveranno settimane dopo che le autorità locali e statali hanno revocato i mandati della maschera in tutto il paese a causa del declino dei casi del nuovo coronavirus. Il governo federale regola i viaggi aerei, tuttavia, i requisiti della maschera sugli aerei rimangono in vigore.

L’amministrazione Biden ha imposto una regola della maschera sui voli un anno fa Durante il brutale aumento dei casi in tutto il paese prima che i vaccini fossero ampiamente disponibili. Coloro che non si sono conformati lo sono stati multe. I funzionari hanno esteso il mandato due volte Mentre le ondate mortali del virus continuano a spazzare la nazione.

La portavoce della TSA Patricia Mancha ha dichiarato martedì sera che la validità della maschera sta per scadere il 18 marzo, nonostante le precedenti estensioni. “Se c’è una modifica per interrompere o estendere il requisito della maschera, faremo un annuncio”, ha detto in un’e-mail. “Finora, non c’è niente di nuovo da condividere.”

Molti equipaggi di volo hanno affrontato questa scadenza incombente con apprensione.

I disaccordi sulle mascherine e il rifiuto di alcuni passeggeri di indossarle ha portato a ripetuti incontri urlanti, risse e altri problemi con i passeggeri indisciplinati durante la pandemia. Dal 1 gennaio al 15 febbraio, la FAA ha ricevuto circa 400 rapporti di passeggeri in difficoltà, comprese 255 segnalazioni di passeggeri che si rifiutano di rispettare il mandato federale di indossare maschere sugli aerei.

Il mese scorso, un uomo è salito a bordo di un volo Delta Airlines da Dublino a New York che ha rifiutato di indossare una maschera Si tirò giù i pantaloni, esponendo le natiche. Quasi due settimane dopo, volo American Airlines per Londra da Miami Ha girato circa un’ora nel suo viaggio Perché un passeggero ha rifiutato di indossare una maschera.

Casi come questo sono la ragione gestori di compagnie aeree e il Associazione degli assistenti di volo professionisti Le autorità federali hanno sollecitato la creazione di una no-fly list federale per i viaggiatori di disturbo.

Tuttavia, molti assistenti di volo supportano il mantenimento dei requisiti della maschera. “È anche importante mantenere la fiducia dei passeggeri nella sicurezza del viaggio aereo”, ha affermato l’associazione, che rappresenta 50.000 assistenti di volo su 20 compagnie aeree.

La scorsa settimana, il procuratore generale repubblicano del Texas Presentare una causa contro l’autorizzazione della maschera Sui mezzi pubblici, compresi aerei e aeroporti.

Alcuni dirigenti delle compagnie aeree hanno messo in dubbio l’efficacia delle maschere sugli aerei. a Sessione del Senato a dicembre“Il caso è troppo forte perché le maschere aggiungano molto, se non altro, all’ambiente aerodinamico della cabina”, ha affermato Gary Kelly, CEO di Southwest Airlines.

Pochi giorni dopo, il dottor Anthony S. Fauci, il massimo esperto di malattie infettive del Paese, I viaggiatori hanno esortato a indossare maschere per il viso Negli aeroporti e durante i voli.