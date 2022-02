Kanye West ha vissuto il momento “virale” di Kamala Harris in cui l’abbiamo fatto, Joe’ durante la performance di Donda 2

Kanye West ha sorpreso il suo pubblico all’evento di ascolto di Donda 2 costellato di star a Miami martedì, quando ha campionato il virale “We Did it, Joe” del vicepresidente Kamala Harris su una nuova traccia.

West, 44 anni, che ora usa il soprannome Ye, ha utilizzato un clip audio da un video pubblicato da Harris su Twitter il 7 novembre 2020, in cui ha chiamato il presidente Joe Biden per congratularsi con lui per la sua vittoria elettorale congiunta.

Durante un’esibizione dal vivo molto ritardata martedì al LoanDepot Park, la voce di Harris ha riempito l’aria di un gruppo di ballerini vestiti di nero con l’elmetto che guadavano in una pozza d’acqua intorno a una replica della casa d’infanzia dell’artista, con West che camminava nelle vicinanze e occasionalmente ballava il ritmo. .

Harris ha notoriamente chiamato il suo compagno di corsa Joe Biden nel novembre 2020 per congratularsi con lui per la sua vittoria elettorale, dicendo: “Ce l’abbiamo fatta, Joe”.

La clip di sperma è stata inserita in una traccia intitolata Louis Bags eseguita dal rapper Jack Harlow.

Non è chiaro il motivo per cui esattamente West abbia scelto di mostrare il video di Harris, ad eccezione di quella che sembra essere una presa in giro del Democratico, che lo ha criticato in passato.

Nella clip, Harris dice felicemente a Biden dall’altra parte della linea: “Ce l’abbiamo fatta. Ce l’abbiamo fatta, Joe. Sarai il prossimo presidente degli Stati Uniti”.

Il breve video è stato visto più di 50 milioni di volte e ritwittato più di 545.000 volte.

West si è candidato alla presidenza per un breve periodo nel 2020 ed è stato un convinto sostenitore dell’ex presidente Donald Trump.

La voce di Harris dalla registrazione di novembre 2020 si sente nella parte superiore del brano “Louis Bags” interpretato da Jack Harlow (nella foto)

I fan che hanno assistito al concerto occidentale online hanno reagito in modo incredibile al successo di Harris.

Una persona confusa ha commentato chiedendo “perché Kanye ha provato solo Kamala Harris perché è questo”.

Occupy Democrats, un gruppo di supporto di sinistra, ha attaccato l’Occidente per la sua “apparente presa in giro” del vicepresidente.

“RT se pensi che Kanye sia un idiota ignorante!” Il gruppo ha twittato.

Harris non è stata l’unica celebrità braccata durante un evento di ascolto a West Miami per presentare il suo nuovo album, Donda 2.

Il rapper ha anche provato una clip dal monologo della sua ex moglie Kim Kardashian al Saturday Night Live, in cui lo ha elogiato definendolo un “genio di talento e legittimo”, ma ha omesso la seconda parte del suo ruolo, in cui ha scherzato sul fatto che era divorziata . Suo marito ha sette anni a causa della sua personalità.

West, 44 anni, ha anche deriso la sua ex moglie, Kim Kardashian, mostrando parte del suo monologo Saturday Night Live (nella foto), in cui lo ha elogiato definendolo un “genio legittimo” READ La "Black List" rinnovata per la decima stagione sulla NBC

West non ha perso l’occasione di prendere più colpi sul nuovo fidanzato di Kardashian, il comico di SNL Pete Davidson, prendendo in giro le preoccupazioni di Kim per la sicurezza.

Anche West non ha perso l’occasione di dare un’occhiata al nuovo fidanzato di Kardashian, il comico Pete Davidson.

Nella canzone Eazy, pubblicata il mese scorso, West ha cantato: “Dio mi ha salvato da questo incidente / Solo così posso battere Pete Davidson in un **”.

La canzone successiva, intitolata Security, includeva battute sul mettere a repentaglio la “sicurezza di qualcuno” – un apparente riferimento ai messaggi di testo trapelati da Kardashian che esprimevano preoccupazione per il fatto che l’esplosione dei social media di West diretta a Davidson stesse minacciando l’anziano membro del cast di SNL di 28 anni.

Lo spettacolo in onda di Donda 2, che comprendeva Alicia Keys, Migos e Pusha T, è stato ritardato di oltre due ore, lasciando il pubblico in uno stato di ansia.

Quando lo spettacolo è finalmente iniziato, West ha alzato le sopracciglia ed è stato raggiunto sul palco da Marilyn Manson, che sta affrontando diverse accuse credibili di aggressione sessuale.