Miss USA, Miss Teen USA si dimette dopo il “bullismo” al concorso: fonte

La scena del concorso di bellezza è appena diventata brutta.

All’inizio della settimana, Miss USA Noelia Voigt ha fatto lo scioccante annuncio che si sarebbe dimessa dal trono dopo sette mesi sul trono, a causa di problemi di salute mentale.

Voigt (24 anni) è il primo detentore del titolo nei 72 anni di storia della competizione a dimettersi volontariamente.

Mercoledì si è dimessa anche la 17enne Miss Teen USA Uma Sofia Srivastava, ex Miss New Jersey USA. dicendo in una dichiarazione Che i suoi valori personali “non sono più pienamente allineati con la direzione dell’organizzazione”.

Mercoledì, Miss Teen USA Uma Sofia Srivastava ha rassegnato le dimissioni dal suo titolo, giorni dopo che Miss Teen USA Noelia Voigt ha fatto lo stesso. Immagini Getty per modelli illimitati

Addetti ai lavori raccontano al Post Voigt e Srivastava indossano corone appuntite da mesi: collane rivestite di ferro che li costringono a sorridere in silenzio nonostante le “condizioni di lavoro dannose”.

Immagini Getty per modelli illimitati

All’inizio di questa settimana, i fan preoccupati hanno sottolineato su Instagram che la prima lettera di ogni frase di dimissioni di Voigt contiene il messaggio: “Sono in silenzio”. Le fonti dicono che questo era intenzionale. Instagram/@noeliavoigt

“Questa atmosfera tossica è una seria preoccupazione”, ha detto al Washington Post una fonte vicina alla situazione.

“C’è un urgente bisogno di intervento a livello di leadership”.

Tutto questo avviene subito dopo che la direttrice dei social media di Miss USA, Claudia Michele, si è dimessa dalla sua posizione il 3 maggio. “Ritengo che il modo in cui l’attuale amministrazione parla dei detentori del titolo sia poco professionale e inappropriato”, ha scritto Michelle in un post su Instagram. Nego la tossicità sul posto di lavoro e il bullismo di qualsiasi tipo.

Una fonte ha detto al Post che i genitori di Srivastava hanno recentemente rifiutato di permettere alla presidente dell’organizzazione Miss USA Layla Rose di parlare con la loro figlia. Immagini Getty per modelli illimitati

“Penso che la salute mentale e la felicità di Nolia e Uma abbiano avuto un impatto enorme, e non posso tacere su questo”, ha aggiunto.

Un insider che conosce le tre donne ha detto al giornale che hanno deciso di dimettersi insieme e hanno pianificato le loro dimissioni in modo strategico.

“La decisione non è stata facile. Noelia e UmaSofia sono due persone molto dedite che hanno lavorato duramente per la concorrenza. Le decisioni non sono state prese alla leggera. Hanno deciso di farlo tutti insieme”, ha detto l’insider parlare di più in questo momento a causa dell’organizzazione. Non vogliono che questo abbia effetti dannosi duraturi sul loro futuro.

Umasophia Srivastava ha affermato nella sua dichiarazione di dimissioni che i suoi valori personali “non sono più completamente allineati con la direzione dell’organizzazione”. Instagram

Recentemente, le presunte molestie e bullismo sono diventate davvero gravi per i genitori di Srivastava, ha detto la fonte vicina al The Post. Si sono rifiutati di permettere alla presidente della Miss USA Organization Layla Rose di parlare con la loro figlia.

“Tutta la corrispondenza doveva passare attraverso i suoi genitori. I suoi genitori si incontrano settimanalmente con l’organizzazione Miss Universo per cercare di cambiare le cose con Miss USA ma non è mai stato fatto nulla. Non ci sono cambiamenti, niente,” ha detto la fonte vicina.

All’inizio di questa settimana, i fan preoccupati hanno sottolineato su Instagram che la prima lettera di ogni frase di dimissioni di Voigt contiene il messaggio: “Sono in silenzio”. Le fonti dicono che questo era intenzionale.

“Noelia si sveglia ogni giorno nervosa per le fastidiose e-mail [from pageant organizers]Lo ha riferito al giornale una fonte vicina alla situazione. Instagram

Un insider che conosce entrambe le donne ha detto al Post che hanno deciso di dimettersi insieme – insieme alla direttrice dei social media del concorso, Claudia Michele – e hanno deciso di programmare le loro dimissioni in modo strategico. Srivastava, ex Miss New Jersey Teen USA, è mostrata qui. Instagram

“Noelia si sveglia ogni giorno nervosa per le fastidiose e-mail [from pageant organizers]: “Non fare questo”, “Non fare quello”, “Rimuovi questo post”, al contrario di questo post. “Non puoi parlare con nessuno, ricordare la tua NDA e non puoi andare qui a meno che non lo confermiamo”, ha detto al Post una fonte vicina alla situazione. “È microgestito all’ennesima potenza ed è molesto.”

“Il contratto di Noelia, così come il suo stipendio, sono stati usati contro di lei”, ha detto Michelle al The Post. “La stavano minacciando dicendo: ‘Se non fai Social, non l’ho ancora visto.’

“Apprezzo profondamente l’importanza di prendere decisioni giuste per te e la tua salute mentale”, ha scritto Voigt, una venezuelana-americana che è stata incoronata Miss USA nel settembre 2023 dopo aver partecipato al concorso per diversi anni, nel suo post di dimissioni.

Una fonte vicina a The Post ha affermato che la presidentessa di Miss USA Lily Rose postava segretamente come se fosse Voigt (sopra). Instagram/@missusa

Nell’agosto 2023, Rose, una stilista della linea Lily Rose Couture, ha acquisito entrambe le licenze di Miss USA e Miss Teen USA. Signorina Stati Uniti

Una fonte vicina al Post ha affermato che la presidentessa di Miss USA Lily Rose interpretava il ruolo del burattinaio e pubblicava segretamente sotto i nomi Voigt e Srivastra.

Nell’agosto 2023, Rose, una stilista della linea Laylah Rose Couture, ha acquisito le licenze Miss USA e Miss Teen USA sotto l’organizzazione Miss Universo, che sono state acquistate dal JKN Global Group del magnate degli affari tailandese Ann Jakavong nel 2022.

“A Noelia e UmaSofia è stato vietato di postare sulla pagina Instagram di Miss USA”, ha detto la fonte vicina al The Post.

Una fonte ha affermato che Rose ha pubblicato su Instagram come se fosse Srivastava (sopra). Instagram

“Laila postava come Noelia e la gente avrebbe pensato che Noelia postasse perché parlava a suo nome. Ha appena scritto un post con UmaSofia ieri dicendo ‘Io sostengo la mia reginetta di bellezza.'” La fonte vicina ha detto che UmaSofia non ne ha parlato. “Sta cercando di essere la voce delle ragazze e alle ragazze non è nemmeno permesso parlare di se stesse. E’ così ridicolo.

“Il nostro obiettivo generale a Miss USA è celebrare e dare potere alle donne”, ha detto Rose al Post “I nostri partecipanti fanno davvero la differenza in questo paese e nel mondo”.

“Da sempre, il mio obiettivo personale come Presidente di questa organizzazione è stato quello di ispirare le donne a creare sempre nuovi sogni, ad avere il coraggio di esplorare tutto e a continuare a mantenere l’integrità lungo il percorso queste accuse molto seriamente. Ti assicuriamo che il benessere di tutti gli individui associati a Miss USA è la mia massima priorità.

“Vi assicuro che la sicurezza di tutte le persone associate a Miss USA è la mia massima priorità”, ha detto Rose al Washington Post. Instagram

Fonti dicono che i problemi di Voigt sono iniziati quando gli organizzatori del concorso le hanno promesso un appartamento a Manhattan o Los Angeles – in passato, Miss USA e Miss Universo hanno vissuto insieme – ma questo non si è concretizzato per cinque mesi. Alla fine le fecero vivere in Florida.

Nell’ottobre 2023, JKN Global Group, proprietario della competizione, ha dichiarato fallimento.

La fonte vicina ha anche detto al Post che Rose ha respinto anche le affermazioni di Voigt secondo cui sarebbe stata molestata durante uno spettacolo di Natale a cui aveva partecipato l’anno scorso per l’organizzazione.

L’organizzazione Miss Universo, comprese Miss USA e Miss Teen USA, è stata acquistata dal magnate tailandese An Jakapong (sopra) JKN Global Group nel 2022. Nell’ottobre 2023, JKN Global Group ha dichiarato fallimento. AFP tramite Getty Images

“Era in macchina con un uomo che la molestava. Si sentiva molto a disagio. Lo disse al terapeuta, che fu molto sprezzante. Disse: ‘Beh, dovrai abituarti perché sei in un ruolo pubblico adesso,'” ha affermato la fonte vicina al Washington Post. Post.

L’ultima goccia è arrivata durante l’ultima apparizione ufficiale di Voigt come Miss USA al Kentucky Derby il 5 maggio, hanno detto fonti.

Presumibilmente le era stato permesso di partecipare, ma poi le fu detto che non poteva andare perché il suo terapista l’aveva lasciata andare. Voigt se ne andò comunque.

L’ex Miss USA Chesley Crist si è lanciata mortalmente da un grattacielo di Manhattan nel 2022. WireImage

Dani Walker, ex Miss Montana e allenatrice del concorso, Parla di questo problema In un video di YouTube pubblicato mercoledì.

“Come potremmo non dare priorità alla salute mentale dei campioni in carica alla luce di quello che è successo a Chesley Crist?” ha detto, riferendosi all’ex Miss USA che si è lanciata mortalmente da un grattacielo di Manhattan nel 2022.

“Per me, non ci sono scuse legittime perché Noelia si dimetta a causa della sua salute mentale”, ha detto Walker, aggiungendo che Rose l’ha assunta nel 2022 per ospitare un gala di beneficenza alla New York City Fashion Week.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata durante l’ultima apparizione ufficiale di Voigt come Miss USA al Kentucky Derby il 5 maggio, hanno detto fonti. Presumibilmente le era stato permesso di partecipare, ma poi le è stato detto che non poteva andare perché il suo allenatore l’aveva lasciato andare. Voigt se ne andò comunque. Reuters

Fonti dicono che i problemi di Voigt sono iniziati quando gli organizzatori del concorso le hanno promesso un appartamento a Manhattan – in passato, Miss USA, Miss Universo e Miss Teen USA hanno vissuto insieme – ma questo non si è concretizzato per cinque mesi. Immagini Getty

“Noelia partecipa a concorsi di bellezza da sette anni. Immagina di realizzare quel sogno irripetibile e poi allontanartene in modo così pubblico. Ti restano solo due mesi”, ha detto Walker nel video. Immagina cosa stava passando.

Prima che Rose subentrasse, Miss USA è stata oggetto di accuse di frode con alcuni concorrenti che suggerivano che il concorso potesse essere stato organizzato per favorire il vincitore Riboni Gabriel.

“La maggior parte delle concorrenti di Miss USA ritiene fermamente che ci sia favoritismo nei confronti di Miss Texas USA e abbiamo le ricevute per dimostrarlo”, ha detto Miss Montana Heather Lee O’Keefe in una nota. tic toc Video nell’ottobre 2022.

Sia la Miss Universe Organization che Gabrielle hanno negato qualsiasi accusa di frode.











