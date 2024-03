Il patrigno di Matthew Perry, Keith Morrison, afferma che la sua morte è un “assalto al cervello” che lo accompagna “ogni giorno”

L'amato attore di Friends è morto tragicamente alla fine di ottobre all'età di 54 anni

Il suo patrigno, affranto, ha detto che il dolore per la morte di Perry lo accompagna ogni giorno

Il patrigno di Matthew Perry, Keith Morrison, ha detto che la morte dell'attore è stata un “assalto al suo cervello” che lo ha accompagnato “ogni giorno”.

L'amato attore di Friends è morto tragicamente alla fine di ottobre all'età di 54 anni dopo essere stato trovato privo di sensi nella vasca idromassaggio della sua casa di Los Angeles a causa di un'overdose di ketamina.

La madre di Perry sposò il giornalista di Dateline nel 1981 e lui attribuì al suo patrigno il merito di aver riunito la sua famiglia dopo che i suoi genitori divorziarono.

Morrison ha detto oggi Hoda Kotb: "Questo è quello che gli altri mi hanno detto centinaia di volte. Non andartene proprio adesso.

«Lei è con te ogni giorno. Lui è con te tutto il tempo. C'è un nuovo aspetto che attacca il tuo cervello, e non è facile.

Parlando con Hoda Kotb, Morrison ha detto: “È come altri mi hanno detto centinaia di volte”. Non scomparire ancora. Lui è con te ogni giorno. Lui è con te tutto il tempo. C'è un nuovo aspetto che attacca il tuo cervello, e non è facile.

La madre di Perry sposò il giornalista di Dateline nel 1981 e lui attribuì al suo patrigno il merito di aver riunito la sua famiglia dopo la difficile separazione dei suoi genitori.

“Non è (non) facile, soprattutto per sua madre,” ha detto Morrison a Kotb. “Non credo di rivelare troppo se dico che alla fine della sua vita, erano più vicini di quanto li avessi mai visti.” da decenni, si scambiano costantemente messaggi e condividono cose con lei nella mezza età. Gli uomini non condividono le loro madri.

Il padre di Matthew, attore, modello e musicista, ha “abbandonato” lui e sua madre prima del suo quinto compleanno, lasciandoli per trasferirsi a Los Angeles e concentrarsi sulla sua carriera.

Sua madre, Susan Berry, ex reginetta di concorsi di bellezza e giornalista che in seguito divenne addetta stampa del primo ministro canadese, era intensamente concentrata sulla sua carriera, il che significava che Matthew spesso desiderava disperatamente la sua “attenzione”.

Sebbene abbia avuto un rapporto molto stretto con i suoi genitori da adulto, la star è stata molto onesta su come ha lottato per affrontare il divorzio dei suoi genitori e su come questo lo ha lasciato sentirsi “fuori” dopo che sua madre si è risposata e ha accolto la sua metà -fratelli.

Perry ha combattuto la dipendenza al culmine della sua fama, ma ha attribuito alla capacità dei suoi “bellissimi” genitori e fratelli di “non voltargli mai le spalle” di averlo aiutato a superare i suoi giorni più bui.

“Era sempre al centro dell'attenzione ovunque andasse, quel tipo di personaggio”, ha detto Morrison. Era un idiota. Era divertente. Era acido.

Ma anche se non diceva una sola parola, era al centro dell'attenzione. Sì, non c'è più, ma qui ne senti ancora l'eco ovunque.

“Lo portavo alle partite di hockey il sabato mattina e segnava sempre tutti i goal. Se non avesse segnato tutti i goal, sarebbe stato così arrabbiato per tutto il viaggio di ritorno a casa e non avrebbe parlato con nessuno. Era davvero pazzo.

“Lo portavi a una partita di tennis, ed era un ottimo giocatore di tennis, ma se sbagliava un colpo alcune volte, la sua racchetta finiva a terra, e lui la calpestava e cercava di romperla (la sua racchetta) in pezzi. Era così pazzo”, ha detto il giornalista di Dateline.

Pochi giorni prima della sua morte, Matthew ha condiviso una rara foto di se stesso con suo padre su Instagram

Morrison ha detto che Perry e sua madre hanno avuto un rapporto molto stretto più avanti nella vita della star di Friends

Matthew viene visto con suo fratello Will

Matthew viene visto con sua sorella Madeleine

“E quindi aveva questo tipo di personalità molto focosa.” E non lo sono, come puoi immaginare. Ma andavamo d'accordo. Non ho mai provato a prendere il posto di suo padre, ma ero lì per lui e lui lo sapeva. “Eravamo vicini.”

Morrison si è rivolto a X per esortare le persone a donare alla fondazione di Matthew Perry in un post toccante dopo la sua tragica morte.

“Non è qualcosa che faccio di solito, questa melodia,” ha scritto.” Ma quest'anno è diverso. Fai quello che puoi; te ne sarebbe grato.”

I cari del defunto attore hanno fondato la Matthew Perry Foundation pochi giorni dopo la sua morte.

Lo scopo dell'ente di beneficenza è quello di aiutare gli altri a lottare contro la dipendenza, “definendo la dipendenza come una malattia, affrontando i complessi stigmi che impediscono alle persone di cercare e accedere alle cure e sostenendo con forza un trattamento migliore e più equo”.

“È una vita vorticosa essere coinvolti in un programma che ha avuto così tanto successo così come lo è stato combattere una dipendenza così insidiosa, che lo ha perseguitato così duramente e a cui ha ceduto”, ha detto Morrison.

“Sapeva che sarebbe arrivato a un certo punto, e poi sapeva che doveva andare a farsi curare. Avrebbe accettato aiuto quando ne avesse avuto bisogno. Ma come ha detto lui stesso, continuava a succedere, ed era un grosso problema. orso. È stata una cosa dura, è stata una cosa grande, terribile.”

Perry ha lasciato più di 1 milione di dollari a un fondo che ha istituito in onore del famoso personaggio cinematografico Woody Allen.

Secondo i documenti legali ottenuti da DailyMail.com, la defunta star di Friends ha fatto testamento nel 2009 affermando di voler lasciare “la maggior parte dei suoi beni a un trust”.

Ha creato il trust, che ha chiamato Alvy Singer Living Trust, dal nome del personaggio di Allen del 1977, Annie Hall.

I documenti elencano il valore dei beni personali della star come “poco più di 1 milione di dollari” – e quel denaro è ciò che i suoi esecutori testamentari hanno scoperto essere beni aggiuntivi non già nel suo fondo fiduciario privato.

L'alunno di Friends ha lasciato più di 1 milione di dollari in un fondo da lui creato che prende il nome dal famoso personaggio di Woody Allen

Altri beneficiari del fondo fiduciario elencati sono il padre della star John Perry, la mamma Suzanne Morrison, la sorellastra Caitlin Morrison e l'ex Rachel Dunne (nella foto)

La fortuna di Perry è stimata in 120 milioni di dollari. La star, morta senza mai avere figli, ha chiarito nel suo testamento che eventuali figli che avrebbe avuto dopo il 2009 non avrebbero “espressamente diritto” alla sua fortuna.

Lisa Ferguson e l'ex moglie di Mike Myers, Robin Roseanne, sono elencati come co-esecutori del testamento, poiché sia ​​Perry che Roseanne hanno lavorato al game show Celebrity Liar negli anni 2000.

Altri beneficiari del fondo fiduciario elencati sono il padre della star John Perry, la madre Suzanne Morrison, la sorellastra Caitlin Morrison e l'ex Rachel Dunne.

Perry ha frequentato Dunne dal 2003 al 2005. Ha firmato il testamento il 26 ottobre 2009.

L'attore Chandler Bing, che ha recitato in Friends dal 1994 al 2004, guadagna 20 milioni di dollari all'anno dagli spin-off dello show.

I genitori di Perry probabilmente gestiranno i diritti d'autore e altre parti del suo patrimonio che includono il suo libro di memorie del 2022, secondo Tasha Dickinson, partner di Day Pitney Trusts and Estates.