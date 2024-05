Fonti: Il presidente della ABC News, Kim Goodwin, si sta dimettendo

La tormentata presidente della ABC News Kim Goodwin ha annunciato che si sarebbe dimessa domenica sera, affrontando un intenso controllo da parte dei suoi capi in azienda sulla sua prestazione lavorativa – e mesi dopo essere stata privata di gran parte del suo potere, hanno confermato fonti al Post.

“Ho deciso di ritirarmi dal giornalismo televisivo”, ha detto Goodwin in una nota allo staff ottenuta dal Washington Post.

“Chiunque sia appassionato di ciò che facciamo sa che non esistono altri business simili, quindi non è stata una decisione facile o rapida”, ha scritto.







Kim Goodwin ha annunciato domenica sera il suo ritiro in una nota. Immagini Getty

Ha aggiunto: “Ma dopo una lunga riflessione, sono sicuro che sia la scelta giusta per me e guardo al futuro e do la priorità a ciò che è più importante per me e la mia famiglia”.

Goodwin ha iniziato la sua carriera nel giornalismo quattro decenni fa e ha raggiunto l’apice della sua carriera quando è stata scelta per dirigere ABC News poco più di tre anni fa, diventando la prima donna nera a guidare un’operazione di trasmissione di notizie nazionali.

Ma il suo mandato è stato tumultuoso e sembrava aver perso gran parte della sua influenza quando è stata effettivamente retrocessa a febbraio dopo che la Disney, proprietaria di ABC News, ha subito una ristrutturazione, hanno detto in precedenza al Post alcuni addetti ai lavori.

Le fonti affermano che all’epoca lei insisteva di essere ancora in carica dopo il rimpasto di governo.

La partenza di Goodwin avviene mentre i signori della Disney stanno conducendo una revisione completa della sua leadership. Lo ha riferito la CNN la settimana scorsa.







Goodwin ha citato molti risultati ottenuti da ABC News durante il suo mandato. Immagini Getty

Il canale ha affermato che Debra O’Connell, che è stata promossa a una posizione di leadership che pone ABC News sotto la sua responsabilità, è rimasta scioccata dalla cattiva gestione da parte di Goodwin della divisione redditizia che comprende “Good Morning America” ​​e “World News Tonight”. ”

Nella sua nota allo staff di domenica, Goodwin ha elogiato la classifica n. 1 di ABC News tra le notizie trasmesse e gli altri risultati ottenuti durante il suo mandato.

“Nel corso degli anni, centinaia di voi hanno inviato e-mail, messaggi di testo e fatto telefonate che mi hanno scaldato il cuore. In questo importante anno elettorale, guardando ai mesi a venire, l’importanza di ciò che stiamo facendo non può essere sopravvalutata ricorda, c’è gioia nel giornalismo.

“Lascio a testa alta e auguro a tutta la squadra un continuo successo”.

Il Wall Street Journal per primo menzionato Goodwin si ritirò.

Per ora, O’Connell gestirà lo spettacolo, ha detto allo staff domenica Per un servizio della CNN.

“Da quando ho assunto questo ruolo a febbraio, il mio obiettivo è stato – e continuerà ad essere – fornire a questo team i mezzi per costruire sul nostro successo e continuare l’orgogliosa tradizione di ABC News in un futuro pieno di opportunità e innovazione”, O ‘Connell avrebbe detto ai dipendenti.