MLB 2024: Takeaways dalla serie di Braves dei Dodgers

LOS ANGELES – Venerdì sera tardi, pochi minuti dopo che Atlanta Braves e Los Angeles Dodgers hanno lanciato una partita da 11 inning molto combattuta, all’esterno dei Dodgers Teoscar Hernandez è stato chiesto se ciò fosse un’indicazione di quanto queste due squadre siano abbinate. Si insinuò un sorriso.

“Siamo molto vicini, ma dirò sempre che siamo migliori”, ha detto Hernandez.

Solo 38 ore dopo, Hernandez ha sferrato il colpo finale a quello che sembrava un homer vincente in serie: un homer da due punti nel sesto inning che ha esteso il vantaggio dei Dodgers, ha spinto Los Angeles ad un’altra vittoria e si è assicurato un trionfo di tre partite sul I potenti. I Braves al Dodger Stadium.

I Dodgers hanno battuto i Braves venerdì (punteggio finale: 4–3), li hanno superati sabato (11–2) e domenica (5–1). La loro offensiva combinata per otto homer – tutti di Shohei Ohtani, Max Muncy e Hernandez – e i loro robusti lanciatori li hanno tenuti a sei punti e 17 valide in 29 inning.

Alla domanda su quale sia il risultato più importante di questa serie, il manager dei Dodgers Dave Roberts ha detto: “Se giochiamo bene, possiamo tenere a bada qualsiasi squadra. Con il nostro attacco, ogni partita è vincibile”.

I Braves arrivarono a Los Angeles con il miglior record nei principali campionati e se ne andarono con il secondo miglior record nella National League East, due partite dietro i Philadelphia Phillies, per non parlare di una partita dietro i Dodgers. Ma la stagione è giovane. I sentimenti fluttuano. E sarebbe difficile trovare un osservatore ragionevole del baseball che ancora non creda che i Dodgers e i Braves siano le due migliori squadre della NL e forse, anche dopo il miserabile fine settimana dei Braves, dell’intero sport.

Quindi cosa possiamo raccogliere esattamente dalla loro prima partita dal vivo della stagione? Ecco uno sguardo a ciò che abbiamo imparato.

Qual è la domanda più grande sollevata nella serie? Uno dei due gruppi ha risposto?

Scelti dall’editore 2 correlati

Alden González: Entrando nella serie, è stato sorprendente che i Braves mantenessero il miglior record della National League anche se Ronald Acuña Jr., MVP consensuale dello scorso anno, ha segnato solo un fuoricampo e somigliava poco alla sua stella prototipo. Niente spinge questo attacco tanto quanto Acuña dal primo posto. Tuttavia, i Braves hanno iniziato il fine settimana al secondo posto nei principali campionati – dietro solo ai Dodgers – in OPS, poiché il punteggio di Acuña era di soli .689. Mi chiedevo se una serie come questa sarebbe stata il tipo di cosa che avrebbe entusiasmato Acuña – e forse lo è. Acuña ha fatto un home venerdì, poi è andato 3 su 4 con una doppietta nella sconfitta clamorosa sabato. Ha iniziato a maggio con tre uscite consecutive multi-hit prima di uno 0 su 3 domenica. Se diventa davvero caldo, questa offensiva dei Braves lo porterà ad un altro livello.

David Schönfeld: Per battere i Dodgers, devi controllare in cima alla classifica. Venerdì i Braves hanno fatto un lavoro ragionevolmente buono; I quattro migliori battitori dei Dodgers – Mookie Betts, Ohtani, Freddie Freeman e Will Smith – sono andati 3 su 17 con tre walk, incluso uno 0 su 5 di Betts. Dopo che i Braves hanno segnato nella parte superiore del 10°, Ohtani ha pareggiato la partita con un colpo base su una linea morbida al centro alla fine dell’inning: un po’ di sfortuna per Russell Iglesias, che ha fatto un buon tiro, ma Ohtani allungò la mano e lo infilò oltre un Orlando Arcia in tuffo. Andy Pages avrebbe quindi vinto la partita per i Dodgers in fondo all’11esimo su un bunker al centro del campo con una velocità di uscita di 63 mph.

Ma sabato è stata una storia diversa: i primi quattro titolari dei Dodgers sono andati 8 su 18 con due passeggiate, incluso un fuoricampo di Ohtani. Naturalmente, la grande storia nello scoppio dell’11-2 è stata che Muncy, il battitore numero 5, ha segnato un fuoricampo di tre punti – un promemoria che la formazione dei Dodgers non finisce necessariamente dopo Smith. Domenica è stato lo spettacolo di Ohtani: 4 su 4, 3 RBI e due fuoricampo, inclusa un’esplosione di due run nel primo inning di Max Fried che ha portato i Dodgers sulla buona strada. Quindi no, è difficile dire che i Braves abbiano fatto abbastanza per contenere Ohtani & Co.

Cosa ti ha sorpreso di più?

González: Per quanto pericolosa fosse la metà superiore della formazione dei Dodgers, la metà inferiore era gravemente carente, motivo per cui l’emergere di Pages era così importante. Pages, un potenziale cliente di 23 anni proveniente da Cuba, ha ottenuto quattro successi nell’apertura della serie venerdì, incluso un singolo nell’undicesimo inning. Sabato ha fatto seguito andando 2 su 5 con un fuoricampo. Pages deve ancora pareggiare il suo primo inning della stagione, ma ha un OPS di .903 in 74 presenze. Era visto come un ripiego mentre Jason Heyward risolveva un problema arretrato, ma a causa degli sforzi di Chris Taylor, James Ottman e Gavin Lux – che si unirono per una linea di taglio .153/.247/.203 – le pagine si svilupparono in un collaboratore critico.

Schönfeld: Le difficoltà di Matt Olson al piatto continuano. Ha iniziato la stagione davvero bene, con tre doppiette nel giorno di apertura e colpendo .293 con un OPS di .973 su 14 partite. Sembrava pronto per un’altra stagione mostruosa. Invece, ho colpito troppo pochi terrestri e troppe palle volanti con un angolo di lancio troppo alto. Dopo essere andato 1 su 10 nella serie, è 6 su 59 (.102) nelle ultime 18 partite con solo un doppio e nessun fuoricampo.

I primi takeaway di Jeff Passan in MLB Criminalità in calo? Quali squadre sono reali e quali sono in difficoltà? Analizziamo le principali tendenze iniziali e cosa significano per il resto del 2024. 10 cose che devi sapere »

Ma la buona notizia: dovrebbe stare bene, perché sembra che abbia avuto molta sfortuna. La palla viene colpita forte una volta a 95 mph e Olson rimane nel 98° percentile tra tutti i battitori con frequenza di colpi forti. All’inizio di domenica, la sua media MLB sulle palle colpite duramente era .480, ma ha avuto solo tre colpi e una volata con il sacco nelle ultime 23 palle colpite forte. Nella serie precedente contro Seattle, Olson è stato derubato più volte su palle dure. Tuttavia, vederlo con una media inferiore a .200 e solo tre fuoricampo è una sorpresa.

Qual è la preoccupazione più grande per entrambe le squadre?

González: La mia più grande preoccupazione è la capacità dei lanciatori avversari di domare la metà superiore della formazione dei Dodgers. L’attacco di Los Angeles ha ricevuto molta pubblicità in vista di questa stagione, e in qualche modo il vertice della loro formazione ha superato le aspettative: con Betts, Ohtani e Freeman che eccellono tra i primi tre, ma anche con Smith, Muncy e Hernandez che continuano ad emergere dietro di lui . Betts e Smith non hanno fatto molto in questa serie, ma Ohtani e Hernandez hanno fatto home cinque volte insieme, e Freeman ha raddoppiato e triplicato sabato. E Muncy ha registrato la sua prima tripla la stessa notte. Tenerli tutti sotto controllo è sembrato impossibile per tutta la stagione, come hanno appena imparato i Braves. Betts, Ohtani, Freeman e Smith in particolare si sono combinati per una linea di .337/.432/.567 con 18 fuoricampo quest’anno, anche se Freeman non si è necessariamente sentito bene nella maggior parte di essi. sciocco.

Schönfeld: Un inizio lento nel reparto potenza non solo per Olson, ma anche per Acuña e Austin Riley. L’anno scorso, i tre avevano una media di un fuoricampo ogni 14,3 battute; Quest’anno è uno ogni 46,9 battute. Di conseguenza, i Braves sono in svantaggio come squadra nei fuoricampo, con una media esatta di un fuoricampo a partita rispetto all’attacco dell’anno scorso di 1,9 a partita. Olson e Riley stanno andando più o meno allo stesso ritmo della scorsa stagione, quindi questo non è stato un problema per loro. Tuttavia, Acuña ha visto il suo tasso di strikeout aumentare dall’11,4% della scorsa stagione al 26,8% nel 2024, simile a quello del 2021-22, quando è stato eliminato il 23,6% delle volte. Dopo un allungamento di 13 valide nelle cinque partite precedenti questa serie, è probabilmente un buon segno che sia andato 2 su 5 con un fuoricampo e solo una valida venerdì e poi 3 su 4 senza valide sabato. . (Tuttavia, domenica è stato senza successo con una camminata e uno strikeout.)

Quale squadra è meglio preparata per ottobre?

Livelli dei concorrenti nel Campionato del Mondo Quanto è lontana dal vincere tutto la tua squadra preferita? Bradford Doolittle»

González: La ricetta per il successo di ottobre al giorno d’oggi è troppo complessa o inesistente. Lo scorso autunno ha fornito un esempio estremo, poiché Braves e Dodgers sono stati entrambi rimbalzati nella Division Series da due squadre che hanno terminato un totale di 30 partite sotto di loro in classifica. Eppure: se c’è Lui è Un elenco di ingredienti necessari per il successo nei playoff: talento d’élite, profondità di lancio, esperienza nelle partite importanti e salute. Per quanto riguarda Dodgers e Braves: controlla, controlla, controlla, beh, vedremo. Tuttavia, è chiaro che entrambe le squadre sono determinate a vincere il torneo.

Se dovessi sceglierne uno, sceglierei i Braves per qualcosa a cui Roberts ha accennato questo fine settimana: una serie di efficaci mitigatori per mancini in AJ Minter, Aaron Bummer, Dylan Lee e Tyler Matzek. Hanno tutti una storia di duro con i battitori mancini, il che potrebbe essere un fattore se stai affrontando, ad esempio, Freeman, Ohtani e Muncy nelle fasi finali dell’NLCS. Avrà importanza alla fine? Chi conosci? Ma se c’è uno staff costruito per gestire un attacco dirompente come quello dei Dodgers, probabilmente sono i Braves.

Schönfeld: Onestamente… è troppo presto per dirlo qui. Sono della vecchia scuola nel credere che due titolari della Major League faranno molta strada in ottobre, ed è quello che stanno facendo i Dodgers: Tyler Glasnow e Yoshinobu Yamamoto. Glasnow ha tenuto i Braves a due punti con 10 strikeout venerdì, e anche se Yamamoto non ha lanciato in questa serie, ha un’ERA di 1,64 dal disastro del primo inning contro i Padres in Corea. D’altra parte, nonostante i risultati di questa serie, i Braves riuscivano ancora a tenere il passo con i Dodgers in ottobre, non solo con tutti quei mitigatori mancini, ma anche con Max Fried e Chris Sale nella rotazione. Sebbene Fried non abbia mai avuto una divisione importante del plotone nella sua carriera, Sale è ancora duro con i mancini con quello slider (.167 di media in questa stagione) e questo potrebbe rappresentare un problema per Ohtani, Freeman e Muncy.

Cosa guarderai per far progredire entrambe le squadre?

González: Walker Buehler torna ai Dodgers lunedì dopo un processo di riabilitazione di 20 mesi dopo il suo secondo intervento chirurgico a Tommy John. Sarà la Buehler elettrica che ricordiamo dall’inizio del 2022, o una versione annacquata di quella? Forse potremmo chiedere lo stesso a Bobby Miller, che ha a che fare con una spalla dolorante ma dovrebbe presto affrontare di nuovo i battitori e iniziare sul serio la sua progressione. Clayton Kershaw, che ha lanciato il suo primo bullpen venerdì – esattamente sei mesi dopo l’intervento chirurgico alla spalla fuori stagione – non tornerà fino alla seconda metà. Glasnow (2.70 ERA e 63 strikeout in 50 inning in questa stagione) e Yamamoto sembrano dominanti. Ma il successo dei Dodgers a ottobre potrebbe dipendere in gran parte da chi li seguirà.

Le squadre MLB più divertenti da guardare in questa stagione Potere stellare! Cattura a quattro e cinque stelle! giovani! La casa si estende su 425 piedi! Ecco a chi prestare attenzione in questa stagione. Indice di visibilità MLB »

Schönfeld: Il back-end della rotazione dei Braves – che sembra ancora più importante ora con i Phillies partiti alla grande (non era così nelle ultime due stagioni, quando i Braves scapparono con il titolo NL East). Bryce Elder è stato un All-Star la scorsa stagione, ma ha faticato nel secondo tempo e ha effettuato la rotazione solo a causa di un infortunio di Spencer Stryder. Sabato i Dodgers lo hanno cancellato per sette punti e tre fuoricampo. Reynaldo Lopez è stato fantastico finora con un’ERA di 1,50 su cinque partenze, ma vediamo se riuscirà a continuare a evitare i fuoricampo che lo hanno afflitto nei suoi precedenti periodi da titolare. Poi c’è la vendita. Riuscirà a giocare 30 partite, cosa che non faceva dal 2017? I Braves potrebbero aver bisogno che lo faccia per tenere a bada i Phillies.