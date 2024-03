Volkswagen presenta la ID.3 GTX EV Hot Hatch da 322 cavalli e la ID.7 GTX Wagon da 335 cavalli

La Volkswagen ha presentato due auto sportive elettriche per l'Europa: la ID.3 GTX e la ID.7 GTX Tourer.

La berlina ID.3 GTX ha 322 cavalli e 402 piedi-libbra di coppia, diretti esclusivamente alle ruote posteriori.

La ID.7 GTX Tourer è una sinuosa station wagon con trazione integrale a doppio motore da 335 cavalli.

Per gli appassionati Volkswagen, le lettere “GTI” hanno molto peso. In effetti, quasi 50 anni, con l'originale Golf GTI presentata per la prima volta nel 1975 al Motor Show di Francoforte. Ma con l’alba dell’era elettrica, gli appassionati delle veloci auto Volkswagen dovranno abituarsi a un nuovo soprannome. Scopri la ID.3 GTX, la prima hot hatch elettrica del marchio, e la ID.7 GTX Tourer, un SUV elettrico. Sfortunatamente, nessuno dei due dovrebbe raggiungere le coste americane.

Volkswagen ha già presentato le versioni GTX del crossover ID.4 e del SUV coupé ID.5 per l'Europa nel 2021, entrambi i quali utilizzano il propulsore a doppio motore presente nei SUV ID.4 venduti in America. Tuttavia, le nuove ID.3 GTX e ID.7 GTX Tourer sono le prime auto sportive elettriche Volkswagen a stupire davvero, grazie alla loro attraente berlina e allo stile station wagon.

Successore della GTI elettrica

L'ID.3 GTX è disponibile in due forme. La versione standard arriva a 282 CV mentre il modello Performance la porta a 322 CV. Ciò significa che la potenza totale del motore sincrono permanente è maggiore della GTI alimentata a gas nella fascia bassa e superiore alla Golf R nel modello ad alte prestazioni elettriche. Entrambe le versioni GTX producono 402 piedi-libbra di coppia e sono a trazione posteriore. Volkswagen afferma che la GTX standard raggiungerà i 100 km/h in 6,0 secondi, mentre il modello ad alte prestazioni farà lo stesso sprint in 5,6 punti. Sulla base dei nostri test sulle auto sportive Golf alimentate a gas, questi numeri sembrano conservativi. La velocità massima per i due modelli EV è rispettivamente di 111 e 124 mph.

Volkswagen

La batteria da 79,0 kWh è posizionata al centro del pianale per una distribuzione ottimale del peso. L'ID.3 GTX può caricare fino a 175 kW, aumentando la potenza della batteria dal 10 all'80% in meno di 26 minuti se collegata a un caricabatterie rapido CC. La Volkswagen prevede un’autonomia di circa 373 miglia nel ciclo di test WLTP più ottimistico in Europa.

Il modello GTX si distingue dagli ID.3 per un nuovo paraurti anteriore caratterizzato da una presa d'aria nera e luci di posizione a forma di leva. Il nero lucido appare anche sul nuovo diffusore posteriore e sul resto degli esterni; Gli eleganti cerchi da 20 pollici sono di serie. Il modello GTX base ha pneumatici da 215 sezioni, mentre il Performance ne indossa 235. All'interno, la GTX ha sedili sportivi con cuciture rosse che si estendono fino al volante. Il lancio della GTX coincide anche con l'arrivo del sistema di infotainment aggiornato tramite touch screen da 12,9 pollici.

Volkswagen

Slot lungo e forte

L'ID.7 GTX Tourer ha un propulsore leggermente più potente, con doppi motori che erogano 335 cavalli a tutte e quattro le ruote. Il motore sincrono permanente sull'asse posteriore è lo stesso da 282 cavalli della ID.3 GTX, mentre l'asse anteriore è alimentato da un motore asincrono da 108 cavalli. La velocità massima è limitata a 180 km/h, ma i dati di accelerazione non sono stati condivisi.

Volkswagen

La batteria ID.7 GTX ha una capacità di 86,0 kWh e può essere caricata fino a 200 kW. Secondo Volkswagen, la ricarica della batteria dal 10 all’80% richiederà meno di 30 minuti. Non sono stati menzionati i numeri di autonomia, ma la potenza extra e l’aggiunta della trazione integrale dovrebbero farla scendere al di sotto del normale valore WLTP di 426 miglia dell’ID.7 Tourer, nonostante la maggiore capacità della batteria.

L'ID.7 GTX Tourer presenta un design del paraurti simile a quello dell'ID.3 GTX, insieme a ruote da 20 pollici abbinate e accenti neri lucidi. L'interno ottiene aggiornamenti simili con sedili anteriori più imbottiti che sono riscaldati e presentano tubazioni rosse. Cuciture rosse compaiono anche sul cruscotto, sulle portiere e sul volante.

Volkswagen

La VW ID.3 GTX e la ID.7 GTX Tourer saranno in vendita in Europa quest'anno, ma sfortunatamente dovremo ammirare queste auto sportive elettriche da lontano. La società non ha dato indicazioni di portare l'auto compatta ID.3 negli Stati Uniti, e mentre è previsto che gli Stati Uniti ricevano la versione berlina dell'ID.7 quest'anno, una station wagon non si unirà ad essa.

Altre auto Volkswagen EV