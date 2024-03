Targa mancante di un Boeing 737-800 dopo che un volo della United Airlines è atterrato in Oregon

Gli investigatori stanno indagando sul motivo per cui il pannello esterno di un aereo Boeing è scomparso dopo un volo da San Francisco all'Oregon, hanno detto i funzionari. La compagnia stava già affrontando un intenso controllo da parte dei viaggiatori e delle autorità di regolamentazione sugli incidenti che coinvolgevano i suoi aerei. United Airlines ha dichiarato che al volo 433, che trasportava 139 passeggeri e sei membri dell'equipaggio, è stato scoperto che mancava un pannello esterno venerdì dopo che il Boeing 737-800 era parcheggiato al gate dell'aeroporto internazionale di Rogue Valley-Medford in Oregon. Non è stato immediatamente chiaro come e quando la targa dell'aereo partito quella mattina dall'aeroporto internazionale di San Francisco fosse stata persa.

Amministrazione federale dell'aviazione Egli ha detto Che l'aereo è atterrato in sicurezza e che il pannello mancante è stato scoperto durante l'”ispezione post-atterraggio” della compagnia aerea. La Federal Aviation Administration ha detto che indagherà sulla questione.

Non vi è stata alcuna indicazione di danni durante il volo, che è atterrato alla destinazione prevista, e non è stata dichiarata alcuna emergenza durante il viaggio verso l'aeroporto di Medford, secondo la compagnia aerea. Non ci sono state notizie di feriti.

“Condurremo un'ispezione completa dell'aereo e faremo tutte le riparazioni necessarie prima che ritorni in servizio”, ha detto United in una nota, aggiungendo che condurrà anche un'indagine “per comprendere meglio come si è verificato questo danno”.

Il direttore dell'aeroporto Amber Good ha detto in una e-mail che non sono stati trovati detriti all'aeroporto dopo che l'aereo è atterrato intorno a mezzogiorno e che un'ispezione di routine ha rivelato il pannello mancante. Judd ha detto che le operazioni all'aeroporto sono state temporaneamente sospese per verificare la sicurezza della pista e sono riprese pochi minuti dopo. READ Come i truffatori entrano nei conti della previdenza sociale e rubano i benefici

Boeing ha rivolto domande sul volo alla United Airlines.

Boeing è stata tormentata da cattive notizie dopo che un 737 Max è esploso a gennaio, quando la guarnizione della porta è caduta durante un volo dell'Alaska Airlines, lasciando un buco che ha spaventato i passeggeri in aria e ha causato un atterraggio di emergenza.

La Federal Aviation Administration (FAA) ha avviato un'indagine sulla produzione della Boeing dopo che il tappo di una porta si è guastato. La revisione dell'agenzia ha rilevato che l'azienda aveva bisogno di miglioramenti in una serie di aree e le autorità di regolamentazione hanno concesso 90 giorni per formulare un piano per risolvere eventuali problemi di controllo qualità.

Il colosso delle compagnie aeree ha dichiarato a febbraio di avere “un quadro chiaro di ciò che deve essere fatto” e di essere “pienamente impegnato ad affrontare questa sfida”.

L'ultimo esame si è concentrato sul 737 MAX, un aereo a corridoio singolo ampiamente utilizzato. Due disastrosi incidenti che coinvolsero due aerei 737 MAX uccisero 346 persone circa cinque anni fa.

L'aereo la cui targa è stata dichiarata scomparsa nell'incidente di venerdì era un vecchio 737-800, non un 737 MAX.

Il Washington Post ha riferito che la Boeing ha allertato le compagnie aeree nei giorni scorsi di un potenziale problema con gli interruttori allentati nei sedili dei piloti dei suoi aerei 787 Dreamliner dopo che uno degli aerei è caduto improvvisamente, ferendo 50 persone. Ho continuato quel viaggio dall'Australia alla Nuova Zelanda. Il 787, un aereo più grande, viene utilizzato principalmente sui voli internazionali a lungo raggio. READ Le azioni scendono per i problemi dell'Ucraina, le tempeste petrolifere tornano sopra i $ 100