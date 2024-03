I futures S&P 500 e Nasdaq sono saliti dopo la sorpresa dell'indice dei prezzi al consumo

Le azioni Apple (AAPL) sono apparse meno belle nell'ultimo mese.

Le azioni del mostro tecnologico sono scese dell’8,5%, restando indietro rispetto al progresso dell’1,8% dell’S&P 500. I critici hanno sottolineato come la ragione principale della debolezza del titolo sia la delusione per il fatto che Apple non abbia ancora rivelato i suoi piani di intelligenza artificiale. Anche le preoccupazioni circa il ritmo della domanda cinese non hanno aiutato il sentiment.

Ma potrebbe esserci altro in gioco qui, osserva Amit Daryanani, analista tecnologico di EvercoreISI, in una nuova nota ai clienti questa mattina.

Daryanani condivide tre ragioni dietro la svendita di Apple:

“Abbiamo risposto a una serie di domande degli investitori su cosa potrebbe sbloccare il rialzo del titolo e contribuire a riportare lo slancio. Nel complesso, riteniamo che ci sia Tre cose Questo è ciò che ha portato alla “sottoperformance” di AAPL nelle ultime settimane – 1) Attiva rischio + inclinazione su Nvidia/AI: Lo sento spesso da investitori che vogliono sovrappesare i nomi “AI” come Nvidia (NVDA), soprattutto in termini di large cap, rendendoli più a loro agio nel togliere dollari ad AAPL. 2) Le preoccupazioni della Cina – Esistono ancora dati che indicano che la domanda cinese è sostanzialmente debole e che nel settore degli smartphone Apple potrebbe cedere parte della propria quota e 3) Preoccupazioni normative – Ciò continua a ostacolare il comfort attorno ad Apple. Vale la pena notare che abbiamo sentito preoccupazioni sulle implicazioni per il Dipartimento di Giustizia e Google, nonché sulle questioni antitrust nell’Unione Europea”.