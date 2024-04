I dipendenti della Volkswagen del Tennessee votano per aderire al sindacato United Auto Workers

CHATTANOOGA, Tennessee (AP) – I dipendenti di uno stabilimento Volkswagen a Chattanooga, nel Tennessee, hanno votato a stragrande maggioranza per aderire al sindacato United Auto Workers venerdì in un primo storico test del rinnovato sforzo della UAW di organizzare stabilimenti non sindacalizzati.

Il sindacato ha ottenuto 2.628 voti, ovvero il 73% dei voti espressi, rispetto ai soli 985 che hanno votato “no” nelle elezioni indette dal National Labour Relations Board.

Duke Brandon, dipendente dello stabilimento automobilistico Volkswagen, a destra, festeggia dopo che i dipendenti hanno votato per aderire all'UAW venerdì 19 aprile 2024, a Chattanooga, Tennessee (AP Photo/George Walker IV)

L'NLRB ha affermato che entrambe le parti hanno cinque giorni lavorativi per presentare obiezioni alle elezioni. Se non ci sarà nulla, l’elezione sarà certificata e VW e il sindacato dovranno “iniziare a negoziare in buona fede”.

Il presidente Joe Biden, che ha sostenuto l'UAW e ha ricevuto il suo appoggio, ha affermato che la vittoria del sindacato fa seguito a significativi guadagni sindacali in tutto il paese, inclusi attori, lavoratori portuali, membri di Teamsters, scrittori e operatori sanitari.

“Insieme, queste vittorie sindacali hanno contribuito ad aumentare i salari e dimostrano ancora una volta che la classe media ha costruito l’America e che i sindacati continuano a costruire ed espandere la classe media per tutti i lavoratori”, ha affermato in una dichiarazione venerdì scorso.

Per due volte negli ultimi anni, i lavoratori dello stabilimento di Chattanooga hanno rifiutato l’adesione al sindacato nelle votazioni a livello di stabilimento. Ultimamente lo sono Ha dato all'UAW una sconfitta di misura nel 2019 Mentre i pubblici ministeri federali stavano svelando lo scandalo di corruzione e appropriazione indebita del sindacato.

Duke Brandon, dipendente dello stabilimento automobilistico Volkswagen, a destra, abbraccia Vicki Holloway mentre guardano i risultati del voto della UAW, venerdì 19 aprile 2024, a Chattanooga, Tennessee (AP Photo/George Walker IV)

Ma questa volta hanno votato in modo convincente per la UAW, che opera per la prima volta sotto una nuova leadership eletta direttamente dai membri e si sta godendo uno scontro di successo con le grandi case automobilistiche di Detroit.

l'Unione L'esuberante nuovo capo, Sean VineÈ stato eletto su una piattaforma di pulizia dopo lo scandalo ed è diventato più conflittuale con le case automobilistiche. Fine, sostenuto da Biden, ha guidato il sindacato in una serie di scioperi lo scorso autunno contro le case automobilistiche di Detroit, portando alla conclusione Nuovi contratti redditizi.

I nuovi contratti hanno aumentato i salari sindacali di un terzo, armando Fine e i suoi organizzatori con nuove interessanti offerte da fare ai lavoratori della Volkswagen e di altre aziende.

Kiara Hughes, dipendente dello stabilimento automobilistico Volkswagen, festeggia dopo che i dipendenti hanno votato per aderire all'UAW venerdì 19 aprile 2024, a Chattanooga, Tennessee (AP Photo/George Walker IV)

I prossimi al voto sindacale saranno i lavoratori degli stabilimenti Mercedes vicino a Tuscaloosa, in Alabama, che voteranno sulla rappresentanza della UAW a maggio.

Finn ha detto di non essere sorpreso dall'entità della vittoria di Al-Ittihad venerdì dopo le due sconfitte precedenti.

“Penso che questa sia la realtà di dove siamo e dei tempi in cui viviamo”, ha detto venerdì sera. “I lavoratori sono stanchi di essere lasciati indietro”.

Ha detto che la vittoria aiuterebbe a incrementare gli sforzi di sindacalizzazione nel resto del paese.

“Questo dà ai lavoratori di tutto il mondo il segnale che tutto va bene”, ha detto Fine. “Tutto quello che abbiamo sentito per anni è che non possiamo vincere qui, non puoi farlo al Sud, puoi farlo.”

L'operaia Vicki Holloway di Chattanooga era tra le dozzine di lavoratori esultanti che hanno festeggiato in una sala sindacale degli elettricisti vicino allo stabilimento Volkswagen. Ha detto che il voto schiacciante a favore del sindacato questa volta è arrivato perché i suoi colleghi si sono resi conto che avrebbero potuto ottenere benefici migliori e una voce migliore sul posto di lavoro.

“In questo momento non abbiamo voce in capitolo”, ha detto Holloway, che lavora nello stabilimento da 13 anni ed era lì a causa delle precedenti perdite del sindacato. “È come se le nostre opinioni non contassero.”

In una dichiarazione, la Volkswagen ha ringraziato i lavoratori per aver votato e ha affermato che l'83,5% dei 4.300 lavoratori della produzione ha votato alle elezioni.

Sei governatori del sud, tra cui Bill Lee del Tennessee, I lavoratori hanno avvertito in una dichiarazione congiunta questa settimana che l’adesione all’UAW potrebbe costare loro il lavoro e minacciare il progresso economico della regione.

La vittoria schiacciante serve da monito per i produttori non sindacalizzati, ha affermato Marek Masters, professore di economia alla Wayne State University di Detroit che studia la sindacalizzazione.

“Ciò invierà un messaggio forte a tutte queste aziende: l'UAW sta bussando alla porta e, se vogliono rimanere non sindacalizzate, devono intensificare il loro gioco”, ha affermato Masters.

Si aspetta che altre case automobilistiche non sindacalizzate diventino più aggressive negli stabilimenti e che i politici antisindacali intensifichino i loro sforzi per combattere il sindacato.

Poco dopo la ratifica dei contratti di Detroit, la Volkswagen e altre società non sindacalizzate hanno concesso ai propri lavoratori aumenti salariali significativi.

Lo scorso autunno, la Volkswagen ha aumentato i salari dei lavoratori della produzione dell’11%, portando il salario base massimo a 32,40 dollari l’ora, ovvero poco più di 67.000 dollari all’anno. Volkswagen ha affermato che la sua paga supera il reddito familiare medio nell’area di Chattanooga, che era di 54.480 dollari lo scorso maggio, secondo il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti.

Ma con i contratti UAW, i lavoratori di punta della General Motors, ad esempio, ora guadagnano 36 dollari l’ora, ovvero circa 75.000 dollari l’anno escluse le indennità e la partecipazione agli utili. Entro la fine del decennio, nel 2028, i migliori lavoratori di GM guadagneranno più di 89.000 dollari.

Lo stabilimento VW sarà il primo produttore automobilistico di proprietà straniera rappresentato dalla UAW nel sud. Tuttavia non sarà il primo stabilimento di assemblaggio di automobili del sindacato nel sud. L'UAW rappresenta i lavoratori di due stabilimenti di assemblaggio Ford nel Kentucky e di due stabilimenti General Motors nel Tennessee e nel Texas, nonché di alcuni stabilimenti di produzione di autocarri pesanti.

Inoltre, da più di tre decenni, l'UAW è presente nello stabilimento Volkswagen di New Stanton, Pennsylvania, a est di Pittsburgh. La Volkswagen chiuse lo stabilimento che produceva piccole auto alla fine degli anni '80.

___

Kreischer ha riferito da Detroit. Il giornalista dell'Associated Press Chris Megerian ha contribuito da Washington.