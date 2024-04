Più di 1.000 militari statunitensi lasceranno il Niger nei prossimi mesi, hanno detto venerdì i funzionari dell’amministrazione Biden, rafforzando l’antiterrorismo e la politica di sicurezza degli Stati Uniti nella volatile regione africana del Sahel.

Nel secondo dei due incontri tenutisi a Washington questa settimana, il sottosegretario di Stato Kurt M. Campbell ha detto al primo ministro del Niger, Ali Lamine Sain, che gli Stati Uniti non accettano che gli Stati Uniti si rivolgano alla Russia per protezione e all’Iran per il suo potenziale accordo sull’uranio. Le riserve e il governo militare del Niger non sono riusciti a tracciare un percorso di ritorno alla democrazia, secondo un alto funzionario del Dipartimento di Stato che ha parlato in condizione di anonimato per discutere i negoziati diplomatici.

Il risultato non è una sorpresa particolare. Il Niger ha dichiarato il mese scorso che avrebbe cancellato un accordo di cooperazione militare con gli Stati Uniti a seguito di incontri altamente controversi con una delegazione diplomatica e militare di alto livello degli Stati Uniti nella capitale del Niger, Niamey.

La mossa è in linea con la recente tendenza dei paesi della regione del Sahel, una regione arida a sud del Sahara, a tagliare i legami con l’Occidente. Sono invece sempre più alleati con la Russia.