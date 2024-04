Gli apparenti attacchi effettuati da Israele e Iran danno nuove intuizioni ad entrambi gli eserciti

Washington (AFP) – Israele ha dimostrato il suo dominio militare sul rivale Iran Colpi di precisione netti Ha colpito obiettivi militari e nucleari nel cuore del paese, affrontando sfide poco significative da parte delle difese iraniane e fornendo al mondo nuove informazioni sulle capacità di entrambi gli eserciti.

La comunità internazionale, Israele e Iran hanno espresso la speranza che gli attacchi aerei di venerdì pongano fine a una pericolosa serie di attacchi e contrattacchi durata 19 giorni, un test pubblico tra due rivali profondamente radicati che in precedenza non erano mai arrivati ​​​​al punto di uno scontro diretto.

La transizione al combattimento aperto è iniziata il 1 aprile con Israele è sospettato di aver ucciso generali iraniani In un complesso diplomatico iraniano in Siria. Pagalo Bombardamento di ritorsione iraniano Lo scorso fine settimana, più di 300 missili e droni che gli Stati Uniti, Israele e i partner regionali e internazionali hanno contribuito ad abbattere sono stati lanciati senza danni significativi in ​​Israele. E poi venerdì è arrivato l’apparente sciopero israeliano.

Mentre tutte le parti valutano la situazione, gli esperti di sicurezza regionali prevedono che il governo di estrema destra del primo ministro Benjamin Netanyahu e gli alleati del paese emergeranno incoraggiati dalle prestazioni superiori dell’esercito israeliano. Ma, in risposta alle richieste internazionali, sia Israele che l’Iran sembravano astenersi dall’usare tutta la loro potenza militare durante più di due settimane di ostilità, con l’obiettivo di inviare messaggi piuttosto che degenerare in una guerra su vasta scala.

Ancora più importante, gli esperti hanno anche avvertito che l’Iran non ha portato nella battaglia principale il suo più grande vantaggio militare su Israele: Hezbollah e altri gruppi militanti allineati con l’Iran nella regione. Hezbollah in particolare è in grado di sopraffare la capacità di Israele di difendersi, soprattutto in qualsiasi conflitto su più fronti.

Nel complesso, ha affermato Charles Lister, membro senior e studioso di lunga data, “la grande lezione da trarre è che, a meno che l’Iran non faccia tutto ciò che è a sua disposizione in una volta, in questa equazione c’è semplicemente Davide, non Golia”. Ricercatore regionale presso il Middle East Institute di Washington.

A parte queste forze iraniane, “gli israeliani hanno tutti i vantaggi a ogni livello militare”, ha detto Lister.

Nell'attacco di venerdì, la televisione di stato iraniana ha detto che le batterie di difesa aerea iraniane hanno aperto il fuoco in diverse province dopo la notizia della presenza di droni. Il comandante dell'esercito iraniano, generale Abdul Rahim Mousavi, ha affermato che gli equipaggi hanno preso di mira diversi oggetti volanti.

Lister ha detto che sembrava trattarsi di un'unica missione effettuata da un piccolo numero di aerei israeliani. Ha aggiunto che dopo aver attraversato lo spazio aereo siriano, sembra che abbiano lanciato due o tre missili aria-superficie Blue Sparrow contro l’Iran, molto probabilmente da un sito di scontro nello spazio aereo iracheno confinante con l’Iran.

L’Iran ha affermato che le sue difese aeree hanno sparato su un’importante base aerea vicino a Isfahan. Isfahan ospita anche siti collegati al programma nucleare iraniano, compreso il sito di arricchimento sotterraneo di Natanz, che è stato ripetutamente preso di mira da presunti attacchi di sabotaggio israeliani.

Israele non ha rivendicato la responsabilità degli attacchi avvenuti il ​​1 aprile o venerdì.

Il Jewish Institute for American National Security, un centro con sede a Washington che promuove le relazioni di sicurezza tra Israele e Stati Uniti, ha subito osservato che il piccolo attacco di venerdì ha confermato che Israele potrebbe infliggere danni molto maggiori “se decidesse di lanciare un attacco più ampio contro gli impianti nucleari dell’Iran”. “.

Al contrario, il bombardamento iraniano dello scorso fine settimana sembra aver esaurito la maggior parte dei suoi 150 missili balistici a lungo raggio in grado di raggiungere Israele, a più di 1.600 chilometri di distanza, ha affermato il generale in pensione Frank McKenzie, ex comandante delle forze americane Forze armate. Comando centrale.

Soprattutto data la distanza coinvolta e la facilità con cui gli Stati Uniti e altri possono monitorare gli schieramenti missilistici con sensori spaziali e radar regionali, “è difficile per l’Iran lanciare un attacco a sorpresa contro Israele”, ha detto McKenzie.

Gli israeliani, da parte loro, “hanno dimostrato che ora Israele può colpire l’Iran dal proprio territorio con missili e forse anche con droni”, ha affermato Alex Vatanka, direttore del programma Iran presso il Middle East Institute.

Vatanka ha affermato che la prestazione dell'Iran venerdì potrebbe aver sollevato dubbi sulla sua capacità di difendersi da un simile attacco. Ha osservato che l’Iran è circa 80 volte più grande di Israele e quindi ha un’area molto più ampia da difendere.

Inoltre, Israele ha dimostrato la sua capacità di mobilitare il sostegno di potenti paesi regionali e internazionali, sia arabi che occidentali, per difendersi dall’Iran.

Gli Stati Uniti hanno guidato l'assistenza di Israele nell'abbattimento dell'attacco missilistico e di droni iraniano del 13 aprile. Si ritiene che la Giordania e gli Stati del Golfo abbiano fornito vari gradi di assistenza, inclusa la condivisione di informazioni sui prossimi attacchi.

Le due settimane di ostilità hanno inoltre fornito la più grande dimostrazione della crescente capacità di Israele di collaborare con gli stati arabi, suoi ex nemici, nel quadro del Comando Centrale statunitense, che supervisiona le forze statunitensi in Medio Oriente.

Durante l’amministrazione Trump, gli Stati Uniti hanno trasferito la responsabilità del coordinamento militare con Israele al Comando Centrale, che di fatto ospitava il coordinamento militare americano con i paesi arabi. L’amministrazione Biden ha lavorato per approfondire il rapporto.

Ma mentre lo scambio di attacchi israelo-iraniani ha rivelato di più sulle capacità militari dell’Iran, Hezbollah con sede in Libano e altri gruppi militanti alleati iraniani in Iraq e Siria sembravano rimanere in gran parte in disparte.

Hezbollah è uno degli eserciti più forti della regione, con decine di migliaia di combattenti esperti e un enorme arsenale di armi.

Dopo la violenta guerra tra Israele e Hezbollah nel 2006, che ha provocato la morte di più di mille civili libanesi e dozzine di civili israeliani, entrambe le parti si sono astenute dal degenerare in un altro conflitto su larga scala. Ma durante la guerra l’esercito israeliano e Hezbollah continuavano a sparare regolarmente l’uno oltre i confini dell’altro Guerra Israele-Hamas a Gaza.

Hezbollah “è l'unico potenziale vantaggio rimasto per l'Iran in tutta questa equazione più ampia”, ha detto Lister.

Ha detto che sei mesi di combattimenti a Gaza hanno “completamente esaurito” l'esercito israeliano. “Se Hezbollah facesse tutto ciò che è in suo potere e lanciasse la stragrande maggioranza del suo arsenale di razzi e missili contro Israele, tutto in una volta, per gli israeliani sarebbe molto difficile gestire una situazione del genere”.

Per quanto riguarda le forze di terra, ha affermato che se Hezbollah aprisse improvvisamente un secondo fronte, l’IDF “non sarebbe in grado a questo punto” di combattere pienamente sia Hezbollah che Hamas.