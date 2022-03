Le immagini satellitari mostrano la Russia che costruisce difese per proteggere i siti militari a nord-ovest di Kiev

In questa foto rilasciata dalla Casa Bianca, venerdì 18 marzo il presidente degli Stati Uniti Biden dialoga con il presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping (foto della Casa Bianca)

Il presidente Joe Biden ha cercato di utilizzare 110 minuti di videochiamata del venerdì piegare controparte cinese edalla Russia nella sua guerra all’Ucraina, momento cruciale che potrebbe determinare il corso del sanguinoso conflitto.

Il presidente Xi Jinping ha detto a Biden che sia gli Stati Uniti che la Cina avevano la responsabilità di garantire la pace, secondo i media statali, indicando obliquamente che non era interessato all’escalation del conflitto. In seguito, la Casa Bianca ha affermato che le sue preoccupazioni sulla possibile interferenza di Pechino non si sono placate.

“Abbiamo questa preoccupazione”, ha detto il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki. Il presidente ha spiegato in dettaglio quali sarebbero le ripercussioni se la Cina avesse fornito supporto materiale alla Russia mentre lanciava brutali attacchi contro città e civili ucraini. Questo è qualcosa che guarderemo e il mondo guarderà.

Gli alti funzionari dell’amministrazione hanno descritto la chiamata come “diretta”, “sostanziale” e “dettagliata”, ma non hanno fornito molti dettagli sulla lunga conversazione. Un funzionario ha affermato che la maggior parte delle discussioni dei leader si è concentrata sulla guerra in Ucraina e sulle ripercussioni che la crisi potrebbe avere sulle relazioni USA-Cina e sull ‘”ordine internazionale”. Ma l’amministrazione si è rifiutata di dire pubblicamente quali siano queste conseguenze.

Il gol di Biden Parlando direttamente con Shi In parte aveva lo scopo di accertare dove si trovasse esattamente il presidente cinese, e non è stato immediatamente chiaro se avesse ottenuto molta chiarezza. La Casa Bianca ha affermato di non aver avanzato richieste specifiche da Xi, optando invece per offrire una visione più ampia della situazione internazionale.

Psaki ha detto: “La Cina deve prendere una decisione da sola su dove vuole posizionarsi e come vuole guardare i libri di storia e vedere le loro azioni”. “Questa è una decisione che prenderà il presidente Xi”.

