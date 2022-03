Aereo del Corpo dei Marines degli Stati Uniti con 4 persone si schianta in Norvegia durante l’addestramento della NATO: nessun sopravvissuto

NuovoOra puoi ascoltare gli articoli di Fox News!

UN Aerei del Corpo dei Marines americani Le autorità affermano che un aereo con a bordo quattro passeggeri si è schiantato venerdì sera durante un’esercitazione della NATO nel nord della Norvegia.

Il primo ministro norvegese Jonas Kar Store ha confermato sabato che nessuno degli occupanti era sopravvissuto.

“I soldati hanno partecipato alla fredda risposta all’addestramento della NATO”, ha affermato Store in una nota. “Le nostre più sentite condoglianze alle famiglie, ai parenti e agli altri giocatori dei giocatori nelle loro fila”.

L’Associated Press riferisce che le esercitazioni in Norvegia facevano parte di un’esercitazione annuale e non erano collegate alla guerra in Ucraina.

La causa dell’incidente è ancora oggetto di indagine, si legge nel rapporto.

La marina ha precedentemente affermato che un “incidente” è avvenuto nel nord della Norvegia e che l’aereo era un V-22B Osprey che faceva parte dell’esercitazione NATO Gold Response 22.

Le forze armate norvegesi hanno detto all’AP che l’aereo apparteneva all’esercito americano.

Sull’incidente indaga la Marina Militare Detto in un messaggio di Twitter.

In una dichiarazione a Fox News, un portavoce della II Marine Expeditionary Force ha affermato di essere a conoscenza di quello che ha descritto come un “incidente aereo” che ha coinvolto un aereo in Norvegia.

Aspray stava andando a Bodo, dove doveva atterrare alle 18:00 di venerdì, ma si è schiantato contro un crogiolo a Bourne, a sud di Bodo, ha detto l’AP.

Il portavoce ha aggiunto che le autorità norvegesi hanno avviato un’operazione di ricerca e salvataggio.

“Siamo grati per i loro sforzi e li aiuteremo nella loro ricerca e salvataggio in ogni modo possibile”, ha affermato il portavoce.

La polizia è arrivata sulla scena dell’incidente intorno all’1:30 di sabato e ha confermato la morte di un gruppo di quattro persone, secondo l’AP.

In precedenza, i funzionari norvegesi hanno scritto online che le squadre di soccorso si erano recate sul sito nonostante le condizioni meteorologiche “impegnative” e previste in peggioramento.

Le forze armate norvegesi hanno detto che si trovava a Saltfzellet, a diverse centinaia di miglia dal confine russo, tra la Svezia e parti della Finlandia.

Una ripresa Elicottero Inviato, ma missione annullata.

L’Associated Press ha contribuito a questa storia.