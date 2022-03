La Russia occupa l’Ucraina e le notizie di Vladimir Putin

Questa immagine satellitare, fornita da Maxar Technologies, mostra un primo piano della centrale nucleare di Chernobyl in Ucraina giovedì 10 marzo. (Immagine satellitare © 2022 Maxar Technologies)

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha dichiarato sabato che sono in corso i lavori per riparare il sistema elettrico di Chernobyl, danneggiato durante gli attacchi del 9 marzo, perché la centrale nucleare faceva affidamento su generatori diesel esterni per far funzionare i suoi reattori.

Alexey Likhachev, direttore generale della compagnia nucleare russa Rosatom, ha dichiarato l’11 marzo che è arrivato carburante aggiuntivo per l’AIEA.

Energoatom, direttore della centrale nucleare ucraina, ha detto all’AIEA che i 211 membri dell’equipaggio e delle guardie di Chernobyl “non avevano ancora potuto ruotare e vivevano lì dal giorno prima che le forze russe prendessero il controllo”.

“[IAEA] Il direttore generale Croce ha ribadito l’urgente necessità di garantire che riposino e ruotino correttamente, che è una componente importante di un’operazione nucleare sicura”, ha affermato l’Aiea in una nota.

Per quanto riguarda lo stato della centrale nucleare di Zaporizhzhya (NPP), l’Ucraina ha affermato che il sito era sotto il controllo russo e che Mosca prevedeva di assumere “il pieno e permanente controllo”. Diceva anche che sul sito c’erano 400 soldati russi “a tempo pieno”.

La Russia ha affermato di avere esperti nello stabilimento di Zaporizhia, ma ha negato di aver “assunto il controllo operativo” o di voler assumere la gestione permanente del sito, ha affermato l’AIEA.

L’AIEA ha affermato che l’alimentazione è rimasta invariata nonostante i danni a due delle quattro linee elettriche dell’impianto.

Otto dei 15 reattori ucraini sono in funzione in Ucraina, ha aggiunto l’AIEA, aggiungendo che “i livelli di radiazioni sono normali”, inclusi “due nella centrale nucleare di Zaborizhia, tre a Rivney, uno a Kmelnitsky” e due nell’Ucraina meridionale.