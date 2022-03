Uber addebita un supplemento carburante

Il servizio di ride sharing ha annunciato venerdì che lancerà un supplemento carburante per aiutare i suoi conducenti a compensare l’onere dell’aumento dei prezzi del gas per almeno i prossimi due mesi.

A partire da mercoledì, gli utenti pagheranno ulteriori $ 0,45 o $ 0,55 per corsa. Più $ 0,35 o $ 0,45 per Uber Eats, a seconda la tua posizione. Uber ha detto che tutti i soldi del supplemento andranno ai conducenti.

“Sappiamo che i prezzi stanno aumentando in tutta l’economia, quindi abbiamo fatto tutto il possibile per aiutare autisti e corrieri senza imporre un onere aggiuntivo significativo per i consumatori”, ha affermato Lisa Winship, Head of Driver Operations per Stati Uniti e Canada. su internet Posta

Uber ha affermato che il supplemento sul prezzo sarà in vigore per almeno 60 giorni e la società continuerà a monitorare i prezzi del gas e il sentimento dei consumatori e dei conducenti. Uber ha indicato che il costo aggiuntivo non era inteso a coprire l’intero costo del gas, ma piuttosto a “ridurre l’onere”.

Il supplemento è nazionale ma ha un’eccezione. A marzo, i suoi conducenti a New York City hanno ricevuto un aumento del 5,3% dei salari ai sensi del Driver Minimum Wage Act della città, il primo del suo genere negli Stati Uniti. entrato in vigore nel 2019 “Questo aumento aiuta a mantenere la promessa della città di spostare i conducenti di app fuori dai salari di povertà e sulla strada verso una vita dignitosa e sicura”, ha affermato in una nota Bhairavi Desai, direttore esecutivo della New York Taxi Workers Alliance. “Sappiamo tutti che i prezzi dei beni di prima necessità, come pane e latte, sono aumentati e per gli autisti, i costi operativi, come carburante e riparazioni, sono aumentati”. READ L'Europa meridionale lotta con il volto mutevole del turismo Uber ha riaffermato il suo impegno per le auto elettriche, dicendo che è il modo migliore per evitare che i prezzi del gas salgano alle stelle nel lungo periodo. La società offre incentivi fino a $ 1 per viaggio fino a $ 4.000 all’anno ai conducenti di veicoli elettrici e ha collaborato con Hertz per rendere disponibili fino a 50.000 veicoli Tesla completamente elettrici per i conducenti idonei per il noleggio entro il 2023. “Stiamo prendendo questo momento per intensificare i nostri sforzi per aiutare un maggior numero di conducenti a passare ai veicoli elettrici”, ha affermato Winship. nel luglio 2008. Il prezzo medio nazionale del gas è stato di $ 4.326 sabato, secondo AAA . prezzi della benzina Ha battuto un record questa settimana infrangendo il record precedente di $ 4,11 al gallonenel luglio 2008.