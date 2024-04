Sony conferma che i server LittleBigPlanet 3 sono stati ufficialmente chiusi a tempo indeterminato

I server di LittleBigPlanet 3 su PlayStation 4 rimarranno offline “indefinitamente” dopo i problemi con il servizio all'inizio di quest'anno, ha confermato Sony.

L'azienda ha aggiornato i fan con le cattive notizie Aggiornamento sul loro sito web (attraverso Giochi eliminati ), spiegando che la chiusura dei server di gennaio entrerà in vigore nel prossimo futuro. È una decisione che significa che milioni di livelli creati dagli utenti non saranno più accessibili ai nuovi giocatori. Sony cita “problemi tecnici in corso” come motivo per cui ha scelto di interrompere il supporto.

È ancora possibile accedere localmente ai contenuti di creazione archiviati sui dispositivi dei giocatori, con gli utenti ancora liberi di creare e riprodurre contenuti mentre sono disconnessi dai server. PlayStation indirizza inoltre i fan di LittleBigPlanet alle funzionalità offline se desiderano continuare a giocare in qualche modo.

I server LITTLEBIGPLANET 3 rimarranno offline a tempo indeterminato. Immagine gentilmente concessa da Sony.

Man mano che i giocatori alla fine si affollano verso nuove esperienze, è noto che i giochi perdono il contatto con alcune funzionalità online negli anni successivi alla loro uscita. La mancanza di accesso al server per i giochi LittleBigPlanet è un duro colpo, poiché sono noti per il loro infinito oceano di contenuti generati dai giocatori come livelli e costumi. LittleBigPlanet 3 permetteva persino ai giocatori di divertirsi con i livelli creati dagli utenti dei due capitoli precedenti.

I giocatori PlayStation 3 hanno perso l'accesso a questo contenuto quando Sony ha deciso di chiudere i server PS3 per LittleBigPlanet 1, 2 e 3 nel 2021, e ora la versione PS4 del terzo gioco subisce la stessa sorte. Con i server chiusi a tempo indeterminato, significa che non esiste un modo ufficiale per vedere i contenuti creati dai giocatori da quando l'originale LittleBigPlanet è stato lanciato nel 2008. LittleBigPlanet 3 è stato lanciato per PS3 e PS4 nel 2014.

Non si sa esattamente quanti contenuti generati dagli utenti siano stati inseriti nel gioco dalla sua uscita, ma nel febbraio 2017, più di sette anni fa, Sony si vantava Il gioco include più di 10 milioni di livelli. Non è chiaro esattamente quanti mancano oggi.

Gamescom: Piccolo Grande Pianeta 3

Fortunatamente, LittleBigPlanet 3 è completamente ingiocabile senza i suoi server. Sebbene la libreria di contenuti ora mancante fosse la prima, i giocatori possono ancora scaricare e godersi la modalità storia, che, in La nostra recensione Stimiamo di fornire circa sette-otto ore di divertimento. Abbiamo assegnato al gioco Sony di Sumo Digital un punteggio di 6,8 al momento della sua uscita, definendolo “un gioco dal design accattivante con un fantastico kit di strumenti di creazione, e LittleBigPlanet 3 è stato deluso da una modalità cooperativa e da bug inimmaginabili”.

Michael Cribb è un collaboratore indipendente di IGN. Ha iniziato a scrivere per l'industria nel 2017 ed è meglio conosciuto per il suo lavoro in punti vendita come The Pitch, The Escapist, OnlySP e Gameranx.

Assicurati di seguirlo su Twitter @MikeCripe.