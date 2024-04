Gran Premio della Cina 2024: Max Verstappen è in pole con Lewis Hamilton al 18° posto

Hamilton – che ha commesso un errore al tornante, andando largo e costandosi tempo – ha detto di aver apportato modifiche “enormi” alle impostazioni della sua Mercedes dopo essere arrivato secondo dietro Verstappen nello sprint.

“Farò del mio meglio”, ha detto Hamilton, “il diciottesimo posto è pessimo”. “Quando stavo apportando modifiche al setup, ho pensato: 'Naturalmente non può andare peggio'. E così è stato!”

Il team Red Bull è sembrato essere in un mondo a parte per tutta la giornata, anche se Perez è andato vicino alla caduta e alla fine della prima sessione dopo il traffico intenso.

La sorpresa è stata Alonso, la cui Aston Martin non ha cercato di eguagliare la Ferrari o la McLaren in questa stagione, ma il terzo posto è stato un risultato impressionante per il veterano spagnolo.

Alonso è stato terzo per gran parte della gara prima che i danni causati dalla collisione con Sainz lo costringessero al ritiro, ma ha compensato con un'ottima prestazione nelle qualifiche del Gran Premio.

“Ho avuto un momento nelle curve uno e due e stavo pensando se cancellare o meno la gara, ma abbiamo continuato e ho fatto un buon tempo”, ha detto Alonso “La macchina è migliorata rispetto a questa mattina e ne abbiamo fatti alcuni i cambiamenti.”

Sainz è stato coinvolto in un incidente alla fine del suo primo giro in qualifica ma è riuscito a riportare la Ferrari ai box senza l'ala anteriore, dove la Ferrari ha scoperto che non era danneggiata.

Lui e Leclerc sono stati i rivali più vicini della Red Bull nella seconda sessione, anche se erano a più di 0,3 secondi dal loro ritmo, ma sono caduti indietro nella sessione finale permettendo ad Alonso e al team McLaren di partire davanti.

“Abbiamo messo la macchina al mio fianco soprattutto per la gara, ma non ci aspettavamo che McLaren e Fernando ci sorpassassero”, ha detto Leclerc.

“Era un po’ più lontano di quanto avremmo voluto, ma abbiamo un buon ritmo di gara e una buona gestione delle gomme che mi danno fiducia che possiamo tornare al terzo posto”.

Dietro Russell, Nico Hulkenberg della Haas e Valtteri Bottas della Sauber hanno completato la top ten.

Nel Team RB, Daniel Ricciardo ha ottenuto la sua migliore prestazione stagionale ottenendo il 12° posto, e in gara la squadra ha cambiato struttura nel tentativo di trovare una soluzione ai problemi dell'australiano finora in questa stagione.

Il suo compagno di squadra Yuki Tsunoda, 19esimo, era perplesso, incapace di spiegare la sua improvvisa mancanza di velocità.