Gurman: iOS 18 presenterà una nuova schermata iniziale “più personalizzabile”, come parte del più grande aggiornamento di sempre per iPhone.

Nell'edizione odierna di Newsletter di Bloomberg PowerMark Gurman scrive che gli utenti dovrebbero aspettarsi aggiornamenti alla schermata iniziale dell'iPhone come parte di iOS 18. Sebbene non abbia dettagli precisi, afferma che iOS 18 renderà la schermata iniziale “più personalizzabile”.

Apple sembra pensare che iOS 18 sarà il suo più grande aggiornamento di sempre. L’intelligenza artificiale sarà l’obiettivo principale, con funzionalità AI integrate nel sistema operativo. Apple potrebbe anche integrare la funzionalità chatbot Tramite Google Gemelli.

Apple è desiderosa di “mettersi al passo” con altri giganti della tecnologia e fornire una strategia AI coerente. iOS 18 includerà una serie di funzionalità AI che “aiuteranno a gestire la tua vita quotidiana”, afferma Gorman.

In precedenza, i rapporti suggerivano che Apple stesse lavorando su cose come miglioramenti di Siri, playlist generate dall’intelligenza artificiale per Apple Music, creazione di documenti AI nella suite iWork, suggerimenti di risposta più intelligenti in Messaggi e altro ancora.

iOS 18 sarà annunciato alla WWDC di giugno, insieme agli altri sistemi operativi Apple: iPadOS 18, watchOS 11, visionOS 2 e la nuova versione di macOS. Apple rilascerà le prime beta per sviluppatori a giugno, prima di un rilascio generale in autunno, possibilmente insieme al lancio della nuova linea iPhone 16 a settembre.

Ci aspettiamo che Apple confermi la data del WWDC 2024 nelle prossime due settimane, poiché marzo o aprile sono i periodi in cui Apple solitamente annuncia l’evento e invia gli inviti.