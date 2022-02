Codici transazione PS5 2022: l’elenco completo, tutte le risposte e come riscattare

Coloro che stanno ancora cercando la prossima generazione Stazione di gioco La console sarà lieta di conoscere i codici di gestione della PS5. Questi 14 codici offrono agli utenti 14 opportunità di accedere e vincere il sistema PlayStation 5 direttamente da Sony. Il problema è che questi codici possono essere difficili da trovare. Fortunatamente, abbiamo compilato un elenco di tutti i codici scoperti di seguito, insieme a domande e alcune delle nostre migliori risposte. Questo è stato aggiornato il 19 febbraio 2022.

Nota: la parte relativa alle risposte di ciascuna domanda non viene divulgata da Sony, quindi abbiamo incluso ipotesi di cui il nostro team può fidarsi fino a quando le risposte ufficiali non saranno confermate. Quando verranno rivelate le risposte ufficiali, aggiorneremo questo post con le nuove informazioni.

Tutti i codici di elaborazione e le risposte per PS5 per il 2022

Codice di elaborazione PS5 1

Codice: L2, Triangolo, R1, Cerchio, L1, X, <،>R2, quadrato

Domanda: a dicembre 2021, quante ore hanno giocato i giocatori sulla loro console PS4 a livello globale?

Risposta: 15000000000

Codice di cura PS5 2

Codice: L2, R2, Triangolo, R1, L1, Cerchio, <، X، Square،>

Domanda: a dicembre 2021, quante volte i giocatori hanno effettuato l’accesso alla loro console PS4 a livello globale?

Risposta: 5000000000

Codice di cura per PS5 3

Codice: Triangolo, R2, <، Circle، L2،>X, L1, R1, Quadrato

Domanda: a dicembre 2021, quante ore i giocatori hanno giocato a “Uncharted 4: A Thief’s End” a livello globale? (PS5 e PS4)

Risposta: 1500000

Codice di elaborazione PS5 4

Codice: L1, Triangolo, L2,>, R2, Cerchio, <, X, Quadrato, R1

Domanda: a dicembre 2021, quante ore hanno giocato i giocatori a “NBA 2K22” a livello globale? (PS5 e PS4)

Risposta: 10000000

Codice cura PS5 5

Codice: Triangolo, Cerchio, L1, >, X, <، R1، Square، L2،>

Domanda: a dicembre 2021, quante ore hanno giocato a Horizon Zero Dawn a livello globale i giocatori? (PS5 e PS4)

Risposta: 2000000

Codice cura PS5 6

Codice: R1, Triangolo, R2, L2, Cerchio, <، X، L1،>Quadrato

Domanda: a dicembre 2021, quante ore di gioco hanno giocato i giocatori sulla loro console PS5 a livello globale?

Risposta: 12000000000

Codice cura PS5 7

Codice: triangolo,>, cerchio, L1, X, R2, <، مربع ، L2 ،>

Domanda: a dicembre 2021, quante ore i giocatori hanno giocato a God of War a livello globale? (PS5 e PS4)

Risposta: 1.800.000

Codice di elaborazione PS5 8

Codice: Previsto il 21 febbraio.

Domanda: previsto per il 21 febbraio.

Risposta: previsto per il 21 febbraio.

Codice di elaborazione PS5 9

Codice: TBD

Domanda: Da definire

Risposta: da definire in seguito

Codice cura PS5 10

Codice: TBD

Domanda: Da definire

Risposta: da definire in seguito

Codice cura PS5 11

Codice: TBD

Domanda: Da definire

Risposta: da definire in seguito

Codice cura PS5 12

Codice: TBD

Domanda: Da definire

Risposta: da definire in seguito

Codice cura PS5 13

Codice: TBD

Domanda: Da definire

Risposta: da definire in seguito

Codice di elaborazione PS5 14

Codice: TBD

Domanda: Da definire

Risposta: da definire in seguito

Come riscattare i codici di elaborazione PS5

Per riscattare i codici di transazione PS5, i giocatori devono:

vai al questo sito Accedi con il tuo account PlayStation. Fai clic su “Inserisci codice” e leggi i termini e le condizioni. Immettere un codice dall’elenco sopra. Rispondi alla domanda con la tua ipotesi migliore. (Oppure usa la nostra migliore ipotesi come guida.) Congratulazioni, ora sei iscritto per avere la possibilità di vincere!

Altri codici verranno rivelati con il passare delle settimane. Questo post verrà aggiornato con più icone man mano che vengono scoperte.

Buona fortuna a tutti quelli che entrano!

