Lancia moniti contro Cina, Giappone e Stati Uniti, promettendo ulteriore cooperazione in materia di sicurezza

TOKYO/WASHINGTON, 7 gennaio (Reuters) – Gli Stati Uniti e il Giappone venerdì hanno espresso preoccupazione per la crescente forza della Cina e si sono impegnati a lavorare insieme contro gli sforzi per destabilizzare la regione contro le crescenti minacce alla sicurezza.

I commenti dei due alleati, in una dichiarazione congiunta a seguito della riunione virtuale “due più due” dei loro ministri degli esteri e della difesa, hanno aggiunto che il profondo avvertimento sulla Cina – e la crescente tensione su Taiwan – ha aumentato il ruolo di difesa del Giappone. Attenzione.

Durante il loro incontro, i ministri hanno espresso la preoccupazione che gli sforzi della Cina per “minare l’ordine basato sull’ordine” presentino “sfide politiche, economiche, militari e tecniche per la regione e per il mondo”.

Iscriviti ora per un accesso gratuito illimitato a Reuters.com Registrazione

“Hanno deciso di impedire loro di lavorare insieme e, se necessario, di rispondere alle attività destabilizzanti nella regione”, ha affermato.

I ministri hanno affermato di nutrire “preoccupazioni serie e persistenti” per le questioni relative ai diritti umani nelle regioni cinesi dello Xinjiang e di Hong Kong e hanno sottolineato l’importanza della pace e della stabilità nello stretto di Taiwan.

Mentre il Giappone pacifista mantiene stretti legami economici con la Cina, a Tokyo cresce la preoccupazione per la possibile mossa di Pechino contro la democratica Taiwan.

“Questo è un messaggio concertato che riflette una preoccupazione comune. Non è il caso degli Stati Uniti che stringono la mano al Giappone per firmare discorsi ambigui”, ha detto Daniel Russell, che è stato il principale diplomatico statunitense per l’Asia sotto Obama. Istituto di politica della società asiatica.

“In particolare, l’espressione della risoluzione collettiva di rispondere, se necessario, ad azioni destabilizzanti è una potente espressione della solidarietà e dell’impegno della coalizione”.

In precedenza, il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha affermato che i due paesi firmeranno un nuovo accordo di cooperazione per la difesa per affrontare le minacce emergenti, tra cui l’ipersonico e le capacità spaziali.

Nuovi strumenti

Blinken non è l’unica “alleanza USA-Giappone”. Rafforzare gli strumenti che abbiamo, Ma crearne di nuovi”, citando l’accumulazione militare della Russia contro l’Ucraina, le azioni “provocative” di Pechino su Taiwan e i recenti lanci di missili della Corea del Nord. “Misile ipersonico“Questa settimana ha raggiunto un obiettivo con successo, ha detto la sua agenzia di stampa statale.

Dopo l’incontro, il ministro degli Esteri giapponese Yoshimasa Hayashi ha spiegato che Tokyo aveva delineato un piano per migliorare le capacità di sicurezza basato su una revisione della sua strategia di sicurezza nazionale.

Il primo ministro Fumio Kishida ha promesso di riconsiderare la strategia di difesa del Giappone in ottobre per prendere in considerazione “tutte le opzioni, comprese le cosiddette capacità anti-sciopero”.

Il governo di Kishida ha dato la sua approvazione Il costo della sicurezza della registrazione, Con il decimo aumento annuale consecutivo nel 2022.

Secondo Jeffrey Hornung, esperto di politica di sicurezza giapponese presso la Rand Corporation, un think tank sostenuto dagli Stati Uniti, mentre le opzioni del Giappone per l’uso della forza sono realisticamente limitate, l’emergenza di Taiwan è uno scenario potenziale che il Giappone potrebbe considerare di minacciare la sua sopravvivenza.

“Non ci sono notizie in codice qui”, ha detto Hornung.

“La Cina sta sfidando, come si suol dire, a descrivere tutti i modi in cui la Coalizione agirà risolutamente per contrastare le sue misure di destabilizzazione”.

Iscriviti ora per un accesso gratuito illimitato a Reuters.com Registrazione

Report di David Brunstrom, Dan Whitcomb e Rami Ayub, Ju-Min Park e Kiyoshi Takenaka; Montaggio di David Dolan e Richard Bullin

I nostri standard: Principi di fiducia di Thomson Reuters.