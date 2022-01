Vigile del fuoco muore dopo l’incendio di Rancho Palos Verdes – NBC Los Angeles

Un pompiere della contea di Los Angeles, 21 anni e padre di due ragazzi adolescenti, è morto giovedì dopo essere stato ferito in un incendio in una casa a Rancho Palos Verdes.

I vigili del fuoco sono stati chiamati al blocco 30700 di Tarabaga Road alle 14:20. Il fuoco ardeva sul pavimento di quell’unica famiglia.

Il 6 gennaio 2022, il pompiere Jonathan Flockler è stato ucciso in un incendio in una casa a Rancho Palos Verdes.

Il leader ad interim Anthony Marron ha detto che i vigili del fuoco erano all’interno della casa, aiutando a salvare i membri della famiglia che sono stati salvati dal fumo e dal fuoco.

“Ha rilasciato una piattaforma per aiutare altri vigili del fuoco”, ha detto Marron. “Sono stati in grado di trovarlo e salvarlo”.

Il pompiere Jonathan Flockler è poi morto all’Harbour-UCLA Medical Center.

Il sovrintendente della contea di Los Angeles Janice Hahn ha riferito che il vigile del fuoco è stato dichiarato morto.

“Sono stati in grado di salvare la famiglia all’interno, ma purtroppo uno dei nostri vigili del fuoco della contea di Los Angeles ha perso la vita in quel tentativo”, ha detto Hahn. “È stato devastante e le mie preghiere sono con sua moglie e due figli piccoli, i suoi amici e colleghi nei vigili del fuoco e tutti quelli che lo conoscevano e lo amavano. Il suo coraggio e il suo sacrificio non saranno mai dimenticati”.

In una conferenza stampa mattutina, Hahn ha detto che è stato un “giorno triste e tragico” per la contea di Los Angeles.

I vigili del fuoco hanno salutato da un cavalcavia dell’autostrada mentre marciavano per un collega che è stato ucciso il 6 gennaio 2022.

Si indaga sulle cause dell’incendio.

Un membro del dipartimento dello sceriffo ha detto che gli ispettori dei vigili del fuoco stavano lavorando con altre società sulla scena. Ha detto che il caso non sarebbe stato considerato un’indagine penale.

L’ospedale di Carson ha avuto camion dei pompieri e altri veicoli del dipartimento giovedì mattina. Maron ha detto di essere venuto in ospedale sperando di sapere che il vigile del fuoco ferito è sopravvissuto.

“Ha perso la vita combattendo quell’incendio per salvare la proprietà di qualcuno”, ha detto Marron. “Tutte le informazioni preliminari che abbiamo al momento portano a ritenere che i prodotti del fuoco e della combustione siano stati la causa della sua morte”.

Il corpo di Flockler è stato portato dall’ospedale all’ufficio del medico legale a Boyle Heights. I vigili del fuoco che sono arrivati ​​in camion dei pompieri hanno salutato Dai cavalcavia dell’autostrada. Il corteo è andato sotto la bandiera americana, che è stata fermata da due autoscale all’ingresso dell’ufficio del medico legale a Boyle Heights.

Flockler Vernon ha lavorato nei vigili del fuoco per 19 anni prima di entrare a far parte della Los Angeles County Agency nell’ottobre 2020.