Novak Djokovic ha rifiutato di entrare in Australia a causa di un’esenzione dal vaccino

In una dichiarazione quel giorno, Craig Dyley, amministratore delegato di Tennis Australia, ha spiegato che i giocatori in cerca di esenzioni dovrebbero incontrarsi con un team di due professionisti medici. Questo processo comporta la modifica delle informazioni personali per garantire la privacy.

Aggiornato gennaio 6, 2022, 8:45 ET

“Sono stati stabiliti protocolli equi e indipendenti per valutare le domande di esenzione medica, che ci aiuteranno a garantire che l’Australian Open 2022 sia sicuro e divertente per tutti”, ha affermato Daily. “Il fulcro di questo processo è sulle decisioni prese da professionisti medici indipendenti e tenute in debita considerazione da ciascun richiedente”.

In un’intervista televisiva di mercoledì, il Daily ha affermato che 26 giocatori hanno fatto domanda per le esenzioni e che sono state concesse “a pochi”. Secondo il Daily, il 99% delle oltre 3.000 persone che sono venute in Australia per il torneo sono state vaccinate. Alcuni degli esclusi avevano una condizione medica o il governo 19 negli ultimi sei mesi, anche se i funzionari sanitari australiani hanno affermato che non sarebbe stato sufficiente per entrare nell’ultima infezione alla fine dello scorso anno.

Tennis Australia ha affermato che Djokovic è stato esentato da un gruppo indipendente nominato dal Victoria Department of Health.

Djokovic è atterrato all’aeroporto Tullamarine di Melbourne intorno alle 23:30 di mercoledì. A quel punto, era diventato la figura centrale nella tempesta di fuoco su come avesse ottenuto il permesso di entrare in Australia, che sta vivendo un aumento sorprendente dei casi di virus corona.