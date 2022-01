Djokovic intrappolato all’aeroporto, il presidente serbo cerca l’ingresso in Australia

Il governo di Djokovic è nelle mani del governo australiano

Era intrappolato in una stanza isolata all’aeroporto a causa di un problema con il visto

Il presidente serbo dice che il Paese è dietro di lui

MELBOURNE, 5 gennaio (Reuters) – Novak Djokovic è rimasto bloccato in un aeroporto di Melbourne durante la notte in mezzo a manovre politiche internazionali per decidere se l’Australia avrebbe onorato l’atleta numero uno al mondo. Esenzione medica Rimandalo a casa per obbligo di vaccinazione o per errore di visto.

Djokovic, che sta cercando la sua ventunesima vittoria del Grande Slam agli Australian Open, è atterrato all’aeroporto Tullamarine di Melbourne mercoledì alle 23:30 ora locale dopo un volo di 14 ore da Dubai.

Ma stava aspettando il permesso di entrare nel paese giovedì mattina presto, dopo che è stato rivelato che il suo gruppo aveva richiesto un visto che non avrebbe consentito l’esenzione medica.

Iscriviti ora per un accesso gratuito illimitato a Reuters.com Registrazione

Ciò ha indotto il governo locale dello stato di Victoria a dire che non avrebbe sostenuto la domanda di Djokovic, lasciando il suo destino nelle mani del governo federale e del primo ministro Scott Morrison.

L’insolita mossa del governo australiano per impedire a Djokovic di entrare nel Paese a causa di un errore nel modulo del visto ha portato alla minaccia di un incidente diplomatico tra Canberra e Belgrado.

“Ho terminato la mia conversazione telefonica con Novak Djokovic”, ha scritto su Instagram il presidente serbo Alexander Vuிக்i. “Ho detto al nostro Novak che tutta la Serbia era con lui e che i nostri corpi stavano facendo tutto il possibile per porre fine immediatamente alle molestie del più grande tennista del mondo.

“La Serbia Novak si batterà per la verità e la giustizia in conformità con tutte le regole del diritto internazionale. Novak è forte e lo sappiamo tutti”.

I media serbi hanno riferito che Vucic ha convocato l’ambasciatore australiano a Belgrado e ha chiesto il suo rilascio immediato per interpretare Djokovic.

Il padre di Djokovic, Stradjan, ha detto che stava aspettando da solo in una stanza con guardie armate all’aeroporto per una decisione finale se suo figlio potesse entrare nel paese.

“Non ho idea di cosa stia succedendo. Stanno tenendo mio figlio prigioniero da cinque ore”, ha detto Srdjan all’edizione online serba di Sputnik. Se non lo lasciamo andare entro mezz’ora, ci raduneremo per strada, che è una lotta per tutti.

“Non è un viaggio molto regolare dal centro”, ha commentato l’allenatore Koran Ivanisevic. Un selfie su Instagram Dalla lounge dell’aeroporto, con i palmi sul viso e le emoticon accattivanti.

Morrison ha affrontato Grande battuta d’arresto La decisione del suo governo di esentare Djokovic dal vaccino per giocare all’aperto ha portato a puntare il dito tra l’amministrazione conservatrice del primo ministro e il governo vittoriano di sinistra guidato dal primo ministro Don Andrews.

L’Australia, in particolare lo stato di Victoria, ha il blocco complessivo più lungo al mondo e ha inviato numeri di casi esplosivi della variante Omicron a livelli record. Per saperne di più

A seguito della battuta d’arresto, Morrison ha suggerito di soddisfare il governo federale, responsabile dei confini e dei visti internazionali, non l’accordo di partecipazione di Djokovic. Per saperne di più

Poco prima dell’arrivo di Djokovic, Morrison ha affermato di non avere “regole speciali” sulla sua esenzione.

Tennis – Semifinali della Coppa Davis – Serbia v Croazia – La Gaza Magica, Madrid, Spagna – 3 dicembre 2021 Il serbo Novak Djokovic celebra la vittoria sul croato Marin Cilic REUTERS / Susana Vera.

“Se queste prove non sono sufficienti, non sarà trattato in modo diverso da chiunque altro e tornerà a casa con il prossimo volo”, ha detto Morrison in una precedente conferenza stampa.

Visa pasticcio

Djokovic è arrivato con un volo degli Emirati, ma i funzionari di frontiera hanno contattato il governo del Victoria per chiedere se il governo avrebbe formalmente sostenuto il visto numero uno al mondo, ma ha detto di no.

“Il governo federale ha chiesto se sosterremo la domanda di visto di Novak Djokovic per entrare in Australia”, ha detto Jala Bulford, ministro dello sport ad interim del Victoria.

“Non offriamo supporto per la richiesta di visto personale a Novak Djokovic per competere nell’Australian Open Grand Slam 2022.

“Siamo sempre stati chiari su due cose: i permessi di visto sono una cosa federale e le esenzioni mediche sono una questione per i medici”.

Non è chiaro se il governo federale consentirà il suo ingresso. La Border Force non ha risposto a una richiesta di commento.

Tennis Australia e i funzionari del governo si sono mossi rapidamente per insistere sul fatto che Djokovic non avesse ricevuto il trattamento che aveva scelto.

arrabbiato australiano

Il serbo, che in precedenza si era rifiutato di rivelare il suo stato di vaccino, ha vinto nove titoli, inclusi gli ultimi tre al Melbourne Park. Martedì ha confermato di essere stato vaccinato per poter giocare agli Australian Open, che iniziano il 17 gennaio.

La leggenda del tennis australiano Rod Laver, che è stata nominata per lo spettacolo principale al Melbourne Park nello stato di Victoria, ha avvertito che Djokovic potrebbe affrontare l’ostilità della folla locale.

“Penso che sarà brutto”, ha detto alla Lower News Corp. “Penso che il popolo vittoriano penserà: ‘Sì, voglio vederlo giocare e competere, ma allo stesso tempo c’è un modo giusto e uno sbagliato.’

“Sì, sei un grande giocatore, hai vinto tante partite, quindi non può essere fisico. Allora qual è il problema?”

Christine Warden, locale di Melbourne, ha detto che era una “vergogna”.

“Abbiamo fatto tutti la cosa giusta, siamo usciti tutti e abbiamo preso i nostri colpi e i nostri booster, e abbiamo qualcuno dall’estero che può escluderlo improvvisamente e giocare, penso che sia completo. Peccato e non vedrò esso.”

Iscriviti ora per un accesso gratuito illimitato a Reuters.com Registrazione

la dichiarazione di Sudipto Ganguly a Mumbai; Rapporto aggiuntivo di Nick Mulwenny e John Myrne; Montaggio di Peter Rutherford, Alison Williams e Hugh Lawson

I nostri standard: Principi di fiducia di Thomson Reuters.