Sua madre, Caviel Koff, non è in grado di parlare.

“È così spaventoso”, Koff cercò di trattenere le lacrime.

Nello stesso ospedale di Houston, la diciassettenne Haley Mulanox lotta con Covit-19 su un ventilatore. Non aveva mai visto il suo bambino di 3 settimane da quando era in coma farmacologico da quasi un mese.

In tutto il paese, gli ospedali stanno lottando Rivolta senza precedenti Bambini in Govt-19 – innescati da raduni festivi e dai tipi altamente contagiosi delta e omigran.

La scorsa settimana, in media 574 bambini affetti dalla malattia del governo 19 sono stati ricoverati in ospedale ogni giorno – Un record epidemico, secondo i dati dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie.

E un medico si preoccupa: “Vedremo più bambini ricoverati in ospedale in un periodo di tempo molto breve”.

Ad un’adolescente in coma manca la nascita del suo bambino

Haley ha trascorso il suo diciassettesimo compleanno in coma medico.

Non sapeva che sua figlia Saila avrebbe dovuto partorire 10 settimane prima.

La madre di Holly, Amy Woodruff, ha affermato che il test del governo 19 della famiglia era “famiglia”.

“Il nostro viaggio con Kovit è iniziato… il 29 novembre. Mia figlia ed io siamo risultati positivi per Kovit”, ha detto Udraf.

Sebbene Woodruff stesse bene con la sua malattia, non aveva una figlia adolescente.

Haley è stato ricoverato in ospedale ad Amarillo e ha dovuto essere messo su un ventilatore.

A 29 settimane di gravidanza, “non riusciva a respirare”, ha detto Udraf. “Il suo livello di ossigeno era troppo basso, non abbastanza per sostenere il bambino”.

Così, mentre era in coma farmacologico, Holly ha subito un taglio cesareo e ha dato alla luce Sila il 9 dicembre.

Pesa 3 libbre e 6 once. Sorprendentemente, sua nonna ha detto che il bambino non aveva il governo-19.

Woodruff ha detto che non sapeva come dare la notizia che Haley aveva perso la nascita di sua figlia e le prime settimane della sua vita.

“Sono una madre. Non riesco a immaginare. Ecco perché la mia bambina è lontana dalla nostra bambina”, ha detto Udraf. “Il mio cuore sta sanguinando per lei.”

Mentre Saila era ricoverata in un ospedale di Amarillo, sua madre è stata portata al Texas Children’s di Houston, a circa 900 miglia di distanza.

Ad Amarillo, Utraf ha detto: “La madre era in pessime condizioni e non potevano fare tutte le cure di cui la madre aveva bisogno quando era piccola”.

Woodruff ha detto che Holly non era stata vaccinata con il vaccino Govt-19: era preoccupata per come il vaccino potesse influenzare il suo bambino.

Ma per ora, Woodruff ha detto che incoraggerà i suoi cari a farsi vaccinare.

“Voglio per chi voglio”, ha detto.

“Non mi aspettavo il governo”

Bambino di 5 anni, 3 anni e 4 mesi – Il governatore 19 Kiviel Koff non avrebbe mai immaginato che la malattia potesse essere causata dalla malattia.

“Non amano nemmeno il raffreddore”, ha detto Koff. “Alcuni possono essere difficili da credere. Ma i miei figli non sono davvero malati.”

Le cose sono cambiate drasticamente quando il bambino Grayson di 4 mesi è arrivato al governo-19. Ora è ricoverato al Texas Children’s Hospital, il più grande ospedale pediatrico della nazione. E Koff teme che verrà messo su un ventilatore.

“Non mi aspettavo Kovit”, ha detto la madre di 24 anni.

“Ero a casa perché era incinta. Sono andato all’appuntamento dal dottore. Potrei essere andato al supermercato nel caso avessi avuto bisogno di andare al supermercato. Ma non potevo andare da nessun’altra parte”.

Ma Coff ha detto che non è stato vaccinato contro il Covit-19. Ha detto che crede che a Grayson sia stata diagnosticata la malattia del governo 19 dopo l’incontro di Natale.

Ora, Koff ha detto che stava “pensando davvero” a farsi vaccinare.

Un numero senza precedenti di bambini è stato colpito

In due settimane il numero di bambini ricoverati con Covid-19 in Texas Children è quadruplicato.

Il dottor Peter Hodes, co-direttore del Texas Children’s Vaccine Development Center, ha affermato che la rivolta peggiorerà con la diffusione della variante di Omigran.

“È il re dei virus governativi che può diffondersi finora. E vedremo un numero senza precedenti di bambini infettati e ricoverati negli ospedali”, ha affermato Hodes.

Inoltre, ha detto: “Abbiamo fatto un lavoro terribile nel vaccinare i nostri bambini su tutta la linea”.

Tra i pazienti Govit-19 ammessi al Texas Children’s Hospital, “hanno molti sintomi respiratori … polmonite, hanno bisogno di supporto respiratorio per aiutarli a respirare meglio”, ha affermato la dott.ssa Melanie Kitakawa, direttore medico ad interim dell’ICU dell’ospedale.

Durante i primi corsi Suggerisce che Omicron causi una malattia meno grave Omigron è più contagioso della variante delta.

Altri bambini potrebbero essere ricoverati in ospedale, ha affermato il dottor Jim Versalovic, capo patologo del Texas Children’s.

“Il problema è che con così tanti bambini e adulti colpiti, possiamo vedere più bambini ricoverati in ospedale in un periodo di tempo molto breve, anche se il tasso di ospedalizzazione è basso”, ha affermato. “Sta sicuramente mettendo a dura prova le nostre risorse sanitarie”.