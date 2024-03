Saquon Barkley risponde ai commenti di Dickey Barber dopo l'accordo con gli Eagles: 'Eri un odiatore'

Saquon Barkley non è nemmeno ufficialmente un giocatore dei Philadelphia Eagles da un giorno intero. Ma è già stato inondato di commenti sui social media sulla sua decisione di lasciare New York, in particolare scambiando frecciate con l'ex running back dei Giants Dickie Barber.

Barkley ha concordato lunedì un accordo triennale con gli Eagles per un valore di 46,75 milioni di dollari, di cui 26 milioni garantiti alla firma. Atletico segnalato lunedì.

Barkley si è classificata al primo posto nel 2018. 2 scelta assoluta dai Giants e divenne il volto della franchigia durante il suo mandato a New York durante la transizione del quarterback da Eli Manning a Daniel Jones. Barkley è uno dei preferiti dai fan e la sua partenza per il rivale di divisione Philadelphia ha già lasciato i fan traditi sui social media.

Quando il nuovo contratto di Barkley è stato reso pubblico, ha ringraziato i fan per l'amore e il supporto che ha ricevuto, seguito da un altro post con due emoji degli Eagles per rappresentare il suo nuovo franchise.

Grazie a tutti coloro che mi hanno dimostrato amore e sostegno negli ultimi 6 anni… per sempre grato! Entusiasta per il prossimo capitolo 💙✌🏾 — Saquon Barkley (@saquon) 11 marzo 2024

La decisione di Barkley e i post sui social non sono piaciuti al conduttore della WFAN Barber durante lo spettacolo “Evan & Dickie” di lunedì. I commenti di Barber lunedì sono arrivati ​​dopo che il conduttore aveva accennato a una potenziale coppia Barkley-Eagles la scorsa settimana, dicendo che un trasferimento a Filadelfia avrebbe lasciato annullato l'onore precedente.

.@TickyBarber Saquon Barkley è stato avvisato dopo le voci di un interesse a giocare per i Philadelphia Eagles pic.twitter.com/ZJVs7XIJNF — Radio sportiva WFAN (@WFAN660) 7 marzo 2024

“Lui è morto per noi adesso. Tu sei morto per noi, Sagun, Barber ha detto lunedì. “Buona fortuna, per me sei morto.”

Barkley non si è lasciato sfuggire i commenti. X ha chiamato Barber sul sito, precedentemente noto come Twitter. Barkley ha scritto: “@TikiBarber sei un odiatore da quando sono arrivato a New York … e i discorsi 'morto per me' non mi hanno mai fatto sorridere.”

@TickyBarber Sei un odiatore da quando sono arrivato a New York… e tutto il discorso “per me morto” non mi ha fatto sorridere quando l'ho visto. — Saquon Barkley (@saquon) 11 marzo 2024

Barber fu una seconda scelta dei Giants nel 1997 e giocò fino al 2006 prima di ritirarsi. La stagione successiva, i Giants vinsero il Super Bowl. Barber ha confutato il commento di Barkley sui social media.

La risposta di Dickey a Saquon Barkley pic.twitter.com/ctArqJk2DT — Evan e Tiki (@EvanandTikiWFAN) 11 marzo 2024

Due partite di divisione tra Eagles e Giants sono già gare da non perdere. La giornata ricca di notizie di lunedì lo ha reso ancora di più.

Lettura obbligatoria

(Foto: Tim Nwachukwu / Getty Images