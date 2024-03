La Cina protesta contro l'apertura del tunnel da parte dell'India, avverte che complicherà solo la questione dei confini

“La regione di Zangnan è territorio cinese. Il governo cinese non ha mai riconosciuto e si oppone fermamente al cosiddetto Stato dell'Arunachal Pradesh, creato illegalmente dall'India. “Ci sono state proteste solenni”, ha detto Wang.

“La Cina denuncia fermamente e si oppone fermamente alla visita del leader indiano nella parte orientale del confine sino-indiano”, ha aggiunto, aggiungendo che la questione del confine “non è ancora stata risolta”.

Si prevede che il tunnel, costruito ad un'altitudine di 3.960 metri (13.000 piedi), faciliterà il movimento delle truppe e delle armi indiane verso le posizioni avanzate lungo la linea di controllo effettivo (LAC) – i 3.440 chilometri (2.100 miglia) contestati de confine di fatto.

L'annuncio di Modi è arrivato settimane dopo il 21° round di colloqui a livello di comandante di corpo tra le due parti alla fine di febbraio, che la Cina ha descritto come “positivi, approfonditi e costruttivi” e l'India ha descritto come “svoltisi in un'atmosfera amichevole e cordiale”.

Le due parti hanno affermato all'epoca di aver concordato di continuare la comunicazione attraverso meccanismi militari e diplomatici pertinenti e di essere impegnate a mantenere la pace sul terreno nelle aree di confine.

Cina e India sono bloccate in una situazione di stallo militare dal loro mortale scontro al confine nel giugno 2020, ma la disputa risale al 1962, quando le due parti combatterono una guerra per il confine conteso.

Modi, che ha supervisionato una svolta decisiva verso Washington, è ampiamente previsto che si assicuri il suo terzo mandato nelle elezioni di aprile e maggio, quando si prevede che oltre 945 milioni di persone voteranno.

Durante il suo mandato come Primo Ministro, Modi ha rafforzato i legami militari e accelerato i partenariati con Stati Uniti, Giappone e Australia. Quadruplo – Il dialogo sulla sicurezza strategica, che Pechino ha criticato e descritto come una “NATO indo-pacifica”.

A luglio Modi si rifiutò di sostenere l’edificio simbolo di Pechino Iniziativa Belt and Road Al vertice virtuale dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai.

Alcune settimane dopo, lui e il presidente cinese Xi Jinping si sono incontrati brevemente a margine del vertice BRICS di agosto per la prima conversazione diretta in un anno. A settembre Xi ha mancato il vertice del G20 in India.

La Cina è senza ambasciatore in India da 16 mesi. La posizione è rimasta vacante dalla promozione dell’attuale presidente in carica, Sun Weidong, a viceministro degli Esteri nel novembre 2022.