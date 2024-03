Gazelle lancia la “prima e unica” e-bike di Classe 3 con sistema intelligente Bosch negli Stati Uniti

Gazelle afferma che la sua nuova Eclipse è “la prima e unica e-bike di Classe 3 negli Stati Uniti ad essere dotata Sistema intelligente Bosch che integra completamente il motore e l'elettronica della bici con l'app Bosch Flow per una pedalata personalizzata che riceverà continue correzioni di bug via etere e aggiornamenti delle funzionalità molto tempo dopo l'acquisto.

L'Eclipse è disponibile con pneumatici a battistrada alto e basso ed è progettato per gestire facilmente carichi pesanti e colline su una varietà di terreni. È dotata di pneumatici larghi da 60 mm, ammortizzatore anteriore, freni a disco idraulici Shimano MT-420 a quattro pistoncini, una grande batteria da 750 Wh e un motore Bosch a trazione centrale con un'impressionante coppia di 85 Nm e una velocità massima di 28 miglia all'ora.

Nello specifico, queste e-bike presentano una versione smart delle bici Bosch Azionamento di velocità della linea ad alte prestazioni Offrendo una modalità Auto che regola automaticamente l'erogazione di potenza per compensare salite o venti contrari, non è diverso dall'Adaptive Power del Cowboy. Dispone anche di una funzione di assistenza alla camminata che aiuta a spingerlo in salita e a prevenire gli scivolamenti all'indietro, nonché la pianificazione del percorso nell'app Flow.