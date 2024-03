Aaron Jones si unisce ai Vikings dopo essere stato rilasciato dai Packers

Aaron Jones, il giorno dopo essere stato rilasciato dai Green Bay Packers, dovrebbe firmare un contratto di un anno da 7 milioni di dollari con i rivali Minnesota Vikings, hanno detto i suoi agenti ad Adam Schefter di ESPN.

Jones ha trascorso sette stagioni con i Green Bay e si colloca al terzo posto di tutti i tempi tra i migliori corridori della franchigia. È stato rilasciato lunedì per fare spazio al compagno di squadra Josh Jacobs, che ha raggiunto un contratto quadriennale da 48 milioni di dollari con i Packers.

Jones, 29 anni, si unirà al roster rimodellato dei Vikings che sta anche cercando di sostituire il quarterback Kirk Cousins, che lunedì ha accettato di lasciare il Minnesota e firmare un contratto quadriennale con gli Atlanta Falcons.

Il Minnesota ha anche concordato un accordo di un anno con il quarterback Sam Darnold, hanno detto fonti a ESPN martedì scorso.

I Vikings stavano cercando di ampliare la loro stanza sul retro dopo aver rilasciato Alexander Mattison la scorsa settimana. Il corpo di corsa del Minnesota è attualmente guidato da Ty Chandler, che si è mostrato promettente la scorsa stagione con 327 yard dallo scrimmage e due touchdown nelle ultime quattro partite dei Vikings.

Sebbene abbia lottato con gli infortuni la scorsa stagione, Jones potrebbe fornire un aggiornamento per il Minnesota dopo aver corso per 226 yard e tre touchdown nella corsa a sorpresa post-stagionale di Green Bay.

Jones sta uscendo dalla sua stagione regolare meno produttiva (142 carry, 656 yard, 2 touchdown) dal suo anno da rookie nel 2017. Jones, un Pro Bowler del 2020, ha segnato una media di 5,0 yard per riporto in 97 partite in carriera, si è precipitato per 5.940 yard e ha segnato un touchdown. 63 touchdown totali (45 in corsa, 18 in ricezione). Ha anche ricevuto 272 passaggi per 2.076 yard.