Come guardare in diretta online il terzo lancio di prova della navicella spaziale di SpaceX

Giovedì (14 marzo) SpaceX condurrà il terzo test orbitale del suo razzo Starship e puoi guardare l'evento gratuitamente online.

Questo enorme razzo è alto più di 400 piedi (122 metri) ed è composto da due parti. Il primo è uno stadio superiore riutilizzabile in acciaio inossidabile noto anche come “Astronave”, mentre il secondo è un booster molto pesante per il primo stadio. Starship è attualmente il razzo più grande e potente mai costruito. Il suo obiettivo finale è assistere gli astronauti nel viaggio verso la Luna, e infine su Marte, mentre si imbarcano in missioni spaziali più sostenibili e forse iniziano a stabilire insediamenti su mondi alieni.

SpaceX ha annunciato il lancio sul suo sito web Alimentazione XDicendo che il terzo flusso di volo di Starship inizierà giovedì alle 7:30 EDT (11:30 GMT). La società ha inoltre affermato che la trasmissione inizierà 30 minuti prima del lancio, suggerendo un orario di decollo iniziale intorno alle 8:00 EST (12:00 GMT). La trasmissione in diretta del test missilistico sarà disponibile anche per la visione solo sul canale YouTube di Space.com Qui.

“Il terzo test di volo è destinato a basarsi su ciò che abbiamo imparato dai voli precedenti tentando una serie di obiettivi ambiziosi, tra cui un'ascesa riuscita in entrambe le fasi, l'apertura e la chiusura del portello del carico utile del veicolo spaziale e la dimostrazione di un trasferimento di carburante attraverso la parte superiore stage coast.” Il primo stadio “Questa è la prima riaccensione nello spazio di un motore Raptor e il rientro controllato di un'astronave.” Luogo della missione della navicella spaziale. “Volerà anche su una nuova traiettoria, con il veicolo spaziale che mira ad atterrare nell'Oceano Indiano. Questa nuova traiettoria di volo ci consentirà di provare nuove tecnologie come la combustione del motore nello spazio massimizzando al tempo stesso la sicurezza pubblica.”

Questi obiettivi rendono questo terzo volo della navicella spaziale più ambizioso dei due voli precedenti del razzo.

L'astronave ha effettuato la sua missione inaugurale dal sito Starbase di SpaceX nel sud del Texas nell'aprile 2023. Il lancio si è concluso dopo che i due stadi del razzo non si sono separati ed è esploso intenzionalmente solo quattro minuti dopo il decollo.

Il secondo volo della Starship nel novembre 2023 ha avuto un successo leggermente maggiore, con la navicella spaziale che ha ottenuto un'accensione nominale del motore del primo stadio e la separazione dei suoi due stadi nei tempi previsti. Ma circa otto minuti dopo il lancio, il razzo è esploso espellendo ossigeno liquido. Elon Musk, fondatore e CEO di SpaceX, ha affermato che questa esplosione non sarebbe avvenuta se la navicella avesse trasportato carico utile nel secondo volo, perché in quello scenario non avrebbe trasportato ossigeno liquido.

Prima del terzo volo di prova della Starship, SpaceX ha condotto un test critico di rifornimento presso la sua struttura Starship vicino a Boca Chica, in Texas. Durante i test, nel razzo furono versati più di 10 milioni di libbre di metano liquido e ossigeno liquido.

“Il volo Starship 3 si sta preparando per il lancio”, ha scritto in un messaggio il CEO di SpaceX Elon Musk. Condividi su XCon foto di accompagnamento del test di rifornimento.