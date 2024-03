Oscar 2024: Al Pacino spiega uno strano annuncio per il miglior film

Scritto da Noor Nanji

Al Pacino non si è nemmeno preso la briga di leggere i candidati al miglior film

Al Pacino ha spiegato perché non ha letto i nomi di tutti e 10 i film nominati all'Oscar, dicendo che la decisione è stata presa dai produttori dello show.

L'attore veterano ha consegnato il trofeo finale della serata, in un evento costellato di stelle domenica a Los Angeles.

Ma ci fu confusione quando Oppenheimer fu improvvisamente dichiarato vincitore senza prima elencare i candidati, come al solito.

“Non era mia intenzione cancellarlo”, ha detto Pacino in una nota.

Invece, l'83enne ha detto che non farlo è stata una “scelta dei produttori”. [the nominees] Ancora una volta perché sono stati evidenziati individualmente durante la cerimonia”, ha detto.

Altro sugli Oscar

Nella sua dichiarazione rilasciata lunedì pomeriggio, l'attore premio Oscar ha aggiunto di aver “scelto di seguire” il modo in cui i produttori volevano consegnare il premio.

“Mi rendo conto che una nomination rappresenta una pietra miliare nella vita di una persona, e non essere pienamente riconosciuta è umiliante e doloroso”, ha detto Pacino.

“Lo dico come qualcuno che ha rapporti profondi con registi, attori e produttori, quindi ho profonda simpatia per coloro che sono stati offesi da queste sviste, motivo per cui ho ritenuto necessario fare questa dichiarazione.”

L'annuncio di Pacino ha significato che la serata si è conclusa con una nota imbarazzante, senza il solito brusio attorno al grande premio della serata.

Aprendo la busta, ha mormorato “I miei occhi vedono Oppenheimer”, lasciando il pubblico momentaneamente confuso sul fatto che il film avesse effettivamente vinto.

Commenta la foto, Oppenheimer ha conquistato i premi con Cillian Murphy che ha vinto il premio come miglior attore

La corrispondente culturale della BBC Emma Saunders, che era presente a Los Angeles, ha detto che il suo annuncio “ha mandato le persone ai loro posti” mentre cercavano di analizzare le informazioni.

Anche se non è stato così caotico come alla fine della cerimonia di premiazione del 2017, quando Moonlight e La La Land sono stati confusi per il miglior film, ha detto che ha lasciato i giornalisti nel backstage con un “attacco di panico alla fine della cerimonia”. celebrare”.

McInerney, sposato con il conduttore degli Oscar Jimmy Kimmel, ha aggiunto: “Quando arrivi alla fine dello spettacolo, hai visto i 10 migliori set fotografici.

“La gente vuole solo sapere chi vincerà, e sono così pronti che lo spettacolo finisca. Almeno questo è quello che ci aspettavamo. Quindi, non gli abbiamo dato un pacchetto di clip. Non gli abbiamo dato nomination leggere.”

Si è scusata con Pacino se la decisione “lo ha messo in una posizione difficile”.

“Questo ha creato un po' di confusione. Ma ascolta, questa è l'eccitazione della TV in diretta. Non sai mai esattamente cosa otterrai!”

I 10 film nominati per il miglior film erano American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things e The Zone of Interest.

Oppenheimer ha dominato la cerimonia, vincendo il premio come miglior film, miglior attore per Cillian Murphy, miglior regista per Christopher Nolan e miglior attore non protagonista per Robert Downey Jr.

Secondo la ABC, circa 19,5 milioni di persone si sono sintonizzate per assistere alla 96esima edizione degli Academy Awards domenica sera.

Questo è il numero più alto in quattro anni e quasi il doppio del minimo dell’era della pandemia. Tuttavia, gli ascolti rimangono deludenti per un concerto che dieci anni fa attirava regolarmente più di 40 milioni di spettatori.

Le nomination agli Oscar di quest'anno includevano film di successo come Barbie e Oppenheimer, che il pubblico ha già visto, rispetto ai film più intimi e artistici che hanno dominato le nomination nelle recenti cerimonie. L'Academy ha anche spostato lo spettacolo un'ora all'inizio di quest'anno, il che potrebbe aver contribuito ad aumentare gli ascolti.