TikToker richiede $ 10.000 da Georgia Spa per ustioni da peeling chimico

Nuovo Bianco Gli avvocati di Fisher, Klein & Wolfe LLP, hanno lanciato una lettera di richiesta al Diamond Facez Skin Care Bar di Atlanta, in Georgia, presentando il loro caso in termini molto semplici… Pagare o prepararsi ad affrontarlo in tribunale.

Non sorprende che le cose siano diventate così controverse… Neyo ci ha già detto che ha intenzione di citare in giudizio, e ora – sembra che potrebbe finire per perseguirlo. Ci è stato detto che ha anche in programma di volare a Los Angeles per visitare il dottor Jason Emyr, dove spera di correggere i danni causati dall’ustione.