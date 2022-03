Il telescopio James Webb invia una nuova immagine della stella

Il nuovo James Webb Telescope della NASA ha raggiunto un’altra pietra miliare nell’allineamento e ha inviato l’immagine più nitida di una stella mai vista.

ha affermato Thomas Zurbuchen, amministratore associato della direzione della missione scientifica della NASA a Washington. “Oggi possiamo dire che il design avrà successo”.

Il James Webb Space Telescope è stato lanciato dalla Guyana francese il giorno di Natale per sostituire il vecchio telescopio Hubble e ha iniziato il lungo processo di allineamento dei 18 segmenti dello specchio a gennaio.

L’11 marzo, il telescopio è stato in grado di completare una fase di allineamento dello specchio chiamata “grading di precisione”, Il Quinto su sette Le fasi che James Webb deve attraversare Prima di poter scattare foto utilizzando completamente la luce ultravioletta.

Come parte del sottile gradiente, Webb ha scattato l’immagine di una stella luminosa a un milione di miglia dalla Terra con molte altre galassie e stelle visibili sullo sfondo.

Il mese scorso, Webb ha scattato la sua prima serie di immagini speculari di una stella situata molto più vicino nella costellazione dell’Orsa Maggiore.

In una dichiarazione, la NASA ha confermato che l’immagine era un’immagine di prova di come funzionano le 18 clip Web Mirror e non è un’osservazione scientifica ufficiale.

Mentre la NASA ha confermato che il telescopio non sarà in grado di scattare foto poiché è stato progettato per molti altri mesi, l’immagine di prova mostra che Webb è sulla buona strada per scattare istantanee che approfondiranno la comprensione scientifica dell’universo.

“Abbiamo allineato il telescopio e lo abbiamo focalizzato interamente su una stella, e le prestazioni sono al di sopra delle specifiche. Siamo entusiasti di ciò che questo significa per la scienza”, ha affermato Ritva Keski Koha, vicedirettore del Webb Optical Telescope Element per la NASA Goddard. Ha detto in una dichiarazione. “Ora sappiamo di aver costruito il telescopio giusto”.

