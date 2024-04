Il tuo oroscopo di mercoledì 17 aprile 2024

Allerta Luna

Non ci sono restrizioni sugli acquisti o sulle decisioni importanti. La Luna è in Leone.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Non aver paura di cambiare lo status quo, perché vuoi fare le tue cose. Ciò si applicherà soprattutto ai progetti creativi, alle attività artistiche, sportive e ricreative con i bambini. Attenzione però: siate vigili perché questa è una giornata soggetta a incidenti per i vostri bambini.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Vuoi cambiare un po' le cose, ecco perché potresti riorganizzare i mobili, invitare gli amici o fare qualcosa di diverso a casa. Potresti fare o dire qualcosa che sorprende un membro della famiglia o viceversa. Puoi organizzare un'attività di gruppo, come un club del libro.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Hai voglia di avventura e di qualcosa di diverso oggi. Ecco perché viaggiare o un breve viaggio ti renderà felice, perché potrai vedere posti nuovi e incontrare volti nuovi. Inoltre, sei pieno di pensiero creativo originale. Perché non condividi i tuoi pensieri? Fateli salire sull'asta della bandiera per vedere se qualcuno li saluta.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Tieni d'occhio le tue proprietà e i tuoi beni perché qualcosa di inaspettato potrebbe influenzarli. È possibile trovare soldi. Poi di nuovo, potresti perdere soldi. Sii intelligente e proteggi ciò che possiedi da perdite, furti o danni perché oggi tutto ciò che riguarda la tua ricchezza è imprevedibile.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Oggi è una specie di schifezza. Tuttavia, sei pieno di idee grandi, innovative e originali! Questi possono includere piani di viaggio, esplorazione di opportunità nel campo dell'editoria, dei media, della medicina, del diritto o relativi a ulteriore formazione o istruzione superiore. Sei entusiasta!

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Questa è una giornata agitata per te. Hai la sensazione che stai aspettando che cada l'altra scarpa. Un partner o un amico intimo può essere polemico o con cui è difficile andare d'accordo. Non abboccare all'esca perché hai di meglio da fare. Preparati per un'opportunità inaspettata di viaggiare.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Un amico potrebbe sorprenderti; In alternativa, potresti incontrare qualcuno con una vera personalità. In ogni caso, interagire con gli altri non sarà mai noioso. Fortunatamente, le persone che incontrerai oggi (comprese le persone del tuo passato) saranno interessanti.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Procedi con cautela perché qualcuno che ricopre una posizione di autorità, compresa la polizia, potrebbe sorprenderti oggi. Un genitore o il preside potrebbero dire o fare qualcosa che non ti aspetti. Non reagire immediatamente. Datti la possibilità di elaborare le cose.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Potrebbero verificarsi piani di viaggio sorprendenti; In alternativa, i programmi di viaggio potrebbero essere cancellati o modificati. Stai leggero sui piedi perché vuoi socializzare e divertirti oggi. E vuoi farlo alle tue condizioni perché ti senti esuberante e indipendente.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Assicurati di sapere cosa sta succedendo con le questioni bancarie e tutto ciò che ha a che fare con la proprietà condivisa e l'eredità perché all'improvviso qualcosa potrebbe cambiare le cose. Non addormentarti. Quando si tratta della tua ricchezza, rimani aggiornato.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Oggi è una specie di gioco di parole, motivo per cui amici, partner e persino membri del pubblico in generale potrebbero sorprenderti. Qualcuno potrebbe dire o fare qualcosa che non ti aspettavi. Tuttavia, sei preparato a tutto ciò che accade perché le tue abilità sociali sono forti e fluide. Tu sei Teflon.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Il tuo lavoro, i tuoi affari o anche la tua salute potrebbero essere una sfida oggi. Potrebbe succedere qualcosa di insolito, lasciandoti con i piedi per terra. Ti senti indipendente e vuoi lottare per i tuoi diritti. (Con Marte nel tuo segno, avrai sicuramente l'energia e il coraggio per farlo.)

Se il tuo compleanno è oggi

L'attrice Phoebe Dynevor (1995) condivide il tuo compleanno. Sei una persona resiliente con fiducia e forza di volontà. Sei determinato ad avere successo, e questo è probabile perché riesci a individuare opportunità per te stesso e per gli altri. Quest’anno è più rilassato e ha un ritmo più lento. Concentrati sulle tue relazioni più strette. Scegli le persone che hanno a cuore i tuoi migliori interessi.