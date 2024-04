Il team di elicotteri Ingenuity Mars della NASA dice addio… per ora

Decenni di spazio

Se in futuro un componente elettrico critico di Ingenuity si guasta, causando l'interruzione della raccolta dei dati, o se l'elicottero perde potenza a causa dell'accumulo di polvere sul pannello solare, tutte le informazioni raccolte da Ingenuity rimarranno archiviate a bordo. Il team ha calcolato che la memoria di Ingenuity potrebbe contenere l'equivalente di 20 anni di dati quotidiani.

“Quando l’umanità tornerà a visitare le colline di Valinor – con un rover, un nuovo aereo o futuri astronauti – Ingenuity aspetterà con il suo ultimo dono di dati, una testimonianza finale del motivo per cui osiamo grandi cose”, ha affermato Teddy Tzanitos, Ingenuity Responsabile del progetto. . Dal Laboratorio di Propulsione a Getto. “Grazie, Ingenuity, per aver ispirato un piccolo gruppo di persone a superare difficoltà apparentemente insormontabili alla frontiera dello spazio.”

Tzanetos e altri laureati di Ingenuity stanno attualmente studiando come potrebbero essere utilizzati i futuri elicotteri marziani, tra cui Concetto di elicottero scientifico su Marte – Potrebbe favorire l'esplorazione del Pianeta Rosso e oltre.

Maggiori informazioni sulla missione

L'elicottero Ingenuity Mars è stato costruito dal Jet Propulsion Laboratory (JPL), che gestisce anche il progetto del quartier generale della NASA. È supportato dal Science Mission Directorate della NASA. L'Ames Research Center della NASA nella Silicon Valley, in California, e il Langley Research Center della NASA a Hampton, in Virginia, hanno fornito analisi critiche delle prestazioni di volo e assistenza tecnica durante lo sviluppo di Ingenuity. Anche AeroVironment Inc. ha fornito Qualcomm e SolAero hanno collaborato alla progettazione e ai componenti chiave del veicolo. Lockheed Space progettato e prodotto Sistema di consegna per elicotteri su Marte. Presso il quartier generale della NASA, Dave Lavery è il direttore esecutivo del programma per elicotteri Ingenuity Mars.

Per ulteriori informazioni sulla creatività:

https://mars.nasa.gov/technology/helicopter