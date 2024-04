Gli esperti avvertono che il bordo del percorso di un’eclissi solare totale potrebbe spostarsi leggermente

Le tue possibilità di vedere l'eclissi di lunedì potrebbero essere inferiori.

Nuovi calcoli di John Irwin, un esperto di calcoli sulle eclissi, indicano che il percorso totale dell'eclissi solare – dove la Luna bloccherà completamente il Sole – è in realtà 600 metri più stretto rispetto alle previsioni ufficiali della NASA.

Ciò significa che se prevedi di osservare l'eclissi da una posizione sul bordo del percorso della totalità, potresti avere una finestra più breve.

Una nuova proiezione sul percorso totale dell'eclissi solare ha ridotto l'area visibile di circa 600 metri. Google Maps

I bordi della zona dell’eclissi solare totale di lunedì potrebbero essere 600 metri più stretti di quanto stimato in precedenza, sulla base della nuova mappa di un esperto.

Alcuni siti ti mancheranno completamente.

Sulla base di questi nuovi dati, le aree che avrebbero dovuto assistere all’eclissi totale per pochi secondi – come Roma e New York; Effingham, Illinois; e la Cité Jardin di Montreal, ora fuori zona.

La modifica sul percorso totale è stata di 115 miglia di larghezza e 9.200 miglia di lunghezza Segnalato per la prima volta da Forbes.

Uno scienziato della NASA ha confermato che la vecchia mappa ufficiale potrebbe non essere del tutto accurata e ha consigliato alle persone ai margini di viaggiare per circa un miglio nell’area per assicurarsi di vedere la luna che blocca completamente il sole.

Motivo della discrepanza: disaccordo sulla dimensione del sole.

“I calcoli che utilizzano un raggio leggermente più grande per le dimensioni del Sole producono un percorso dell'eclissi leggermente più stretto”, afferma il dottor Michael Kirk, ricercatore presso la Divisione Eliofisica del Goddard Space Flight Center della NASA. Ha detto eccitazione Mercoledì.

“Questa differenza riguarderà solo le città ai margini della traiettoria complessiva, dove le previsioni esaustive sono comunque difficili.

Mappa che mostra dove l'ombra della luna attraverserà gli Stati Uniti durante l'eclissi solare anulare del 2023 e l'eclissi solare totale del 2024. NASA

“Alcuni edifici in città potrebbero in qualche modo significare 20, 10 o zero secondi del totale.”

L'area totale dell'eclisse potrebbe anche essere leggermente influenzata da “incertezze nella rotazione terrestre”, ha detto Kirk.

“Viaggiare verso il centro del percorso del rene, anche se si tratta di un miglio o due, aumenterà rapidamente la lunghezza del rene che le persone possono vedere.”

Qualsiasi leggera differenza nell’area non influenzerà la stragrande maggioranza dei 34 milioni di persone stimate che dovrebbero assistere all’eclissi solare totale lunedì.





Molte grandi città degli Stati Uniti come Dallas, Indianapolis, Cleveland e Buffalo si trovano ancora a metà del percorso, e vedranno circa 4 minuti di buio totale.

Le parti meridionali degli Stati Uniti vedranno in realtà un percorso totale leggermente ampliato se le previsioni di Irwin sono accurate, comprese San Antonio e Austin, dove il McKinney Falls State Park nello Stato Lone si trova improvvisamente ora in un'area ristretta.

Diverse ore a nord da lì, l’area inizia a restringersi, comprimendo Denton, Texas, e il lago Lewisville leggermente fuori dalla zona di blackout.

Tutto quello che vuoi sapere sull'eclissi solare del 2024 Lunedì 8 aprile si verificherà l’eclissi solare, che ostruirà il sole per oltre 180 milioni di persone sul suo cammino.

L’eclissi si estenderà dalla costa pacifica del Messico attraverso il Nord America, colpendo 15 stati degli Stati Uniti e spingendosi fino alla costa di Terranova, in Canada.

I newyorkesi saranno testimoni di un'eclissi solare dopo le 14:00 di lunedì pomeriggio.

Secondo gli esperti si prevede un’enorme esplosione del Sole, nota come espulsione di massa coronale. Ciò accade quando particelle massicce provenienti dal sole vengono lanciate nello spazio, spiega Ryan French del National Solar Observatory di Boulder, in Colorado.

Per evitare gravi lesioni agli occhi, è necessario visualizzare l'evento con occhiali adeguati come occhiali da eclissi o un proiettore solare portatile, durante la fase di eclissi parziale prima e dopo quella totale.

La prossima eclissi solare totale avverrà il 12 agosto 2026. La totalità sarà visibile ai residenti di Groenlandia, Islanda, Spagna, Russia e una piccola parte del Portogallo. READ Buone e cattive notizie per il sogno più grande degli astronomi Impossibile fornire la fonte fornita

Mentre l'area complessiva si spostava a nord-est, Effingham, Illinois, Crawfordsville, Frankfort, Kokomo e Fort Wayne, Indiana, avrebbero perso parte della loro visibilità, così come Canton, Columbus e Cincinnati, Ohio, secondo Forbes.

Le proiezioni mostrano che nella regione del Finger Lake di New York, piccole città come Penn Yan, Dresda e Romulus sono state colpite negativamente, e la città di Roma è stata quasi completamente espulsa dall'area.

In Canada, anche parti di Toronto, Montreal, Drummondville e Lumsden hanno perso parte dello spettacolo “una volta nel cielo”.

Luca Quaglia, collaboratore di Irwin, ha spiegato a Forbes che ritiene che la loro proiezione sia più accurata perché hanno utilizzato una misurazione più precisa del Sole e della Luna piuttosto che i numeri ampiamente utilizzati basati sui calcoli delle dimensioni del Sole utilizzati sin dal 19° secolo.

Una nuova mappa del percorso della totalità mostra che gran parte di Roma e New York non saranno in grado di vedere l’eclissi totale. John Irwin

“Misurazioni e osservazioni negli ultimi dieci anni lo hanno dimostrato [the traditional measurement of the sun] “È molto piccolo”, ha detto Quaglia, aggiungendo: “Ci sono prove che il raggio del Sole è cambiato nel corso dei secoli”.

Ha anche confermato che i bordi frastagliati del terreno della Luna, attentamente calcolati dal Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA, influenzerebbero strettamente il percorso complessivo.

Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che le nuove misurazioni siano completamente accurate.

“Quanto lontano oltre i confini dell’eclissi la corona solare non sarà visibile è qualcosa che non può essere indovinato”, ha detto Quaglia. “Non ci sono dati sperimentali a sostegno di alcuna distanza raggiunta.”

Il periodo di oscurità più lungo nella regione sarà a Torreon, in Messico, dove il sole sarà bloccato per 4 minuti e 28 secondi.

Quando l'eclissi potrà essere vista a Lake Placid, New York, la durata totale dell'eclissi sarà stata ridotta a 3 minuti e 21 secondi.