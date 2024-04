Bob Iger afferma che l'obiettivo della Disney è intrattenere, non trasmettere messaggi

Disney Amministratore delegato Bob Iger Giovedì ha affermato che il conglomerato dei media dà priorità all’intrattenimento nei suoi contenuti rispetto alla messaggistica.

“La conclusione è che instillare i messaggi come una sorta di priorità numero uno nei nostri film e programmi TV non è ciò a cui miriamo”, ha detto Iger in una nota. Intervista con “Squawk on the Street” della CNBC.

Ha continuato: “Devono essere divertenti e dare l'impressione che la Disney possa avere un impatto positivo sul mondo, sia che si tratti di promuovere l'accettazione e la comprensione di persone di tutti i tipi diversi, fantastico.” “Ma nel complesso, dobbiamo prima essere un'azienda di intrattenimento e ho lavorato duramente per raggiungere questo obiettivo.”

Iger è stato per la prima volta CEO della Disney dal 2005 al 2020. È tornato nel novembre 2022, seguendo il precedente CEO Bob Chapek sfratto.

Altrove nella sua intervista su “Squawk on the Street”, Iger ha detto al conduttore David Faber che la Disney sta cercando di attrarre e trattenere un “pubblico molto diversificato”.

“Questo pubblico, poiché è così diversificato, in realtà, prima di tutto, vuole essere intrattenuto, e talvolta può essere turbato da certe cose, e noi dobbiamo solo essere più sensibili all'interesse di un vasto pubblico.” Egli ha detto. “Non puoi accontentare sempre tutti.”

Iger ha più volte affermato che l’azienda eviterà di essere “Guidato dall'agenda“, ma il suo contenuto è quello Mi sono concentrato maggiormente sulla diversità e sull’inclusione Negli ultimi anni, insieme a Le sue posizioni contro le leggi dannoseha portato figure repubblicane come il presunto candidato presidenziale repubblicano Donald Trump e il governatore della Florida Ron DeSantis a Chiama la compagnia “svegliata”.

