Questo è il motivo per cui gli utenti popolari vengono verificati e confusi su X

Questa settimana, alcuni utenti di Elon Musk X hanno trovato una sorpresa ad attenderli quando hanno effettuato l'accesso: un segno di spunta blu. “In qualità di membro influente della comunità X, ti abbiamo offerto un abbonamento gratuito a X Premium”, si legge nell'avviso di accompagnamento. Alcuni destinatari erano stati precedentemente verificati con il precedente sistema di Twitter, ma i loro segni di spunta blu originali sono stati rimossi dopo una modifica alle regole introdotta lo scorso anno dal proprietario di X, Elon Musk. Era un po' Arrabbiato nel vederli. E molti di loro semplicemente Confuso da tutto.

“Domanda”, ha scritto. La conduttrice della CNN Sarah Sidner Nel post di X di giovedì. “Da dove viene all'improvviso questo segno di spunta blu?”

Tutto grazie a un cambiamento di politica annunciato da Musk il mese scorso, ma il cui impatto è stato ritardato: molti account idonei sono stati informati solo che sarebbero stati verificati questa settimana.

Ecco cosa dovresti sapere.

Chi riceve la spunta blu?

Tutti i tipi di persone. YouTuber famosi, creatori di contenuti, analisti del settore, artisti, giornalisti, ricercatori, Luke Skywalker e molti altri account con un ampio seguito hanno riferito di aver ricevuto un assegno blu gratuito negli ultimi giorni.

Ma anche se hai già un vasto pubblico su X, non aspettarti di ottenere un segno di spunta blu verificato a meno che una parte significativa dei tuoi follower non paghi i clienti X.

Alla fine di marzo, Musk ha detto su X D'ora in poi, tutti gli account con più di 2.500 follower combinati verificati riceveranno “funzionalità premium” – inclusa questa spunta blu – gratuitamente. Nel frattempo, oltre 5.000 account verificati avranno accesso alle funzionalità Premium Plus di X, che tra le altre cose includono l'utilizzo di X senza pubblicità. READ Gli automobilisti di Manhattan sono arrabbiati per le tasse sulla congestione per ridurre gli ingorghi

Da allora, né Musk né i portavoce dell’azienda hanno commentato per chiarire tali criteri. Ma da quello che possiamo vedere, le parole chiave qui sono “abbonato verificato”, che si riferisce a X utenti che già pagano almeno $ 8 al mese per il servizio premium della piattaforma. (Sfortunatamente, la piattaforma non fornisce un conteggio dei follower verificati, quindi controllare da soli può essere difficile.)

Ciò che è meno chiaro è se i conti con segni di spunta dorati (assegnati a organizzazioni ufficiali sulla piattaforma) o segni di spunta grigi (che indicano organizzazioni e funzionari governativi) contribuiscono a questo numero.

Per prima cosa, X si riserva il diritto di annullare gli abbonamenti Premium gratuiti a sua esclusiva discrezione. In altre parole: X dà e X può togliere.

E le X blu non significano più esattamente quello che significavano prima; In precedenza, erano indicazioni dell'originalità e della fama di una persona.

Ciò non significa che tutti siano sconvolti nel vederli. Erin Brockovich – Sì, Quale Fibra ottica – ha detto in un post giovedì Trova la spunta blu gratuita “stranamente soddisfacente”, se non altro perché significa che l’azienda è “crollata” a un certo livello.

Di conseguenza, alcuni importanti utenti X recentemente verificati hanno cercato di mettere una certa distanza tra loro e le nuove spunte blu che sono state loro concesse unilateralmente.

Mark Hamill, meglio conosciuto per aver interpretato Luke Skywalker in Star Wars, ha chiesto ai suoi follower mercoledì Per non giudicarlo Per inserire un segno di spunta blu gratuito.

Timnit Gebru, un esperto di etica dell'intelligenza artificiale che ricopre il ruolo di direttore esecutivo del Distributed AI Research Institute, ha dichiarato al Washington Post: Ha nascosto la spunta blu Per evitare di dare l’impressione di sostenere “qualunque cosa” faccia Musk. Eva Galperin, direttrice della sicurezza informatica presso la Electronic Frontier Foundation, ha nascosto la propria spunta blu per ragioni simili. READ Aggiornamenti in tempo reale di Covid: notizie sullo stato delle maschere, vaccini e casi

“Non è possibile cancellare Premium, ma almeno posso assicurarmi che nessuno mi confonda con la persona che darebbe soldi a questo posto.” Ha detto in un post su X.

La società non ha risposto a una richiesta di commento sulle ragioni di questa mossa, ma ci sono alcune possibilità che vale la pena notare qui.

Il primo è l'idea che X voglia utilizzare questa nuova ondata di account popolari appena verificati per aumentare il proprio stato verificato.

“In un mondo in cui celebrità e personaggi pubblici si rifiutano di pagare il prezzo di un segno di spunta, la verifica perde il suo valore”, ha detto al Washington Karen North, professoressa di social media digitali presso la Annenberg School for Communication and Journalism della University of Southern California. Inviare. “.

Con questo in mente, la mossa di X potrebbe migliorare la percezione delle tariffe mensili per le persone che vogliono essere viste come equivalenti ad alcuni degli utenti X più importanti.

Alcuni su