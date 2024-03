Come evitare la “penalità del superstite” prima della morte del coniuge

Dopo la morte di un coniuge, il sopravvissuto potrebbe dover affrontare tasse future più elevate quando si converte in un unico dichiarante per le tasse federali.

Ma puoi ridurre al minimo il potenziale impatto fiscale attraverso una pianificazione avanzata, come le conversioni Roth IRA, la proprietà del conto e i beneficiari.

Jesse Casson | Visione digitale | Immagini Getty

È difficile perdere il coniuge e una sorpresa costosa lo rende ancora più difficile, soprattutto per le donne anziane: tasse più alte. Ma gli esperti finanziari dicono che ci sono diversi modi per prepararsi. Nel 2022, negli Stati Uniti il ​​divario nell’aspettativa di vita di genere sarà pari a 5,4 anni. Ai dati Dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie. L'aspettativa di vita media alla nascita era di 74,8 anni per i maschi e 80,2 anni per le femmine. Questo divario spesso si traduce in una “penalità di sopravvivenza” per le donne sposate anziane, che può comportare tasse future più elevate, ha detto in precedenza alla CNBC il pianificatore finanziario certificato Edward Jastrheim, responsabile della pianificazione presso Heritage Financial Services a Westwood, Massachusetts.

Più donne e ricchezza: Ecco uno sguardo più approfondito al Women and Wealth Report della CNBC, in cui esploriamo i modi in cui le donne possono aumentare il reddito, risparmiare e sfruttare al massimo le opportunità.

Nell'anno in cui muore un coniuge, il sopravvissuto può dichiarare le tasse congiuntamente al coniuge defunto, operazione nota come “dichiarazione congiunta dei coniugi”, a meno che non si risposano prima della fine dell'anno fiscale. Successivamente, molti sopravvissuti più anziani dichiarano le tasse per conto proprio con uno stato di dichiarazione “singolo”, che può includere aliquote fiscali marginali più elevate, a causa di detrazioni standard e scaglioni fiscali più piccoli, a seconda del loro status. READ BTC scende a 67.000 dollari all'inizio della giornata di negoziazione in Asia

Per il 2024, la detrazione standard per le coppie sposate è di $ 29.200, mentre i single possono richiedere solo $ 14.600. (Le tariffe utilizzano il “reddito imponibile”, che viene calcolato sottraendo la maggiore delle detrazioni standard o dettagliate dal reddito lordo rettificato.) Tasse più alte potrebbero essere lo “shock più grande” per le vedove – e potrebbe essere peggio una volta scadute le disposizioni fiscali individuali della legislazione firmata dall’ex presidente Donald Trump, ha detto in precedenza George Gagliardi, un CFP e fondatore di Coromandel Wealth Management a Lexington, Massachusetts. CNBC. . Prima del 2018, le singole tranche erano 10%, 15%, 25%, 28%, 33%, 35% e 39,6%. Ma fino al 2025, cinque di queste categorie saranno inferiori, pari al 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% e 37%.

In genere, il coniuge superstite eredita i conti pensionistici individuali del coniuge deceduto e le cosiddette distribuzioni minime richieste sono più o meno le stesse. Il coniuge superstite ora deve far fronte a scaglioni fiscali più elevati, ha detto Gagliardi. “Più grandi sono gli IRA, maggiore è il problema fiscale”, ha detto.

Gli esperti affermano che alcuni coniugi sopravvissuti potrebbero dover affrontare tasse più elevate in futuro, ma è importante eseguire proiezioni fiscali prima di apportare modifiche al piano finanziario. Le coppie possono prendere in considerazione conversioni parziali Roth IRA, che trasferiscono una parte dei fondi IRA al lordo delle imposte o non deducibili a un Roth IRA per una futura crescita esentasse, ha affermato Jastrim.

Spesso è meglio farlo per un certo numero di anni per ridurre al minimo le tasse totali pagate per le conversioni Roth. READ NHTSA lancia una sonda sulla frenata fantasma di Tesla Giorgio Gagliardi Fondatore di Coromandel Wealth Management

La coppia dovrà pagare imposte anticipate sull'importo convertito, ma potrebbe risparmiare denaro con aliquote fiscali più favorevoli. “Spesso è meglio farlo per diversi anni per ridurre al minimo le tasse totali pagate per le conversioni Roth”, ha detto Gagliardi.

È sempre importante mantenere aggiornati la proprietà del conto e i beneficiari, e la mancata pianificazione può essere costosa per il coniuge sopravvissuto, ha affermato Jastrim. In genere, gli investitori realizzano una plusvalenza in base alla differenza tra il prezzo di vendita di un asset e la sua “base”, o costo originale. Ma quando un coniuge eredita dei beni, ottiene quello che è noto come un “incremento della base”, il che significa che il valore del bene alla data della morte diventa la nuova base.

La mancata opportunità di avanzamento potrebbe significare un aumento delle tasse sulle plusvalenze per i sopravvissuti. Edoardo Gastrem Direttore della pianificazione presso la società di servizi finanziari Al-Turath

Ecco perché è importante sapere quale coniuge possiede ciascun bene, in particolare gli investimenti che potrebbero essere “molto apprezzati”, afferma Jastrim. “La mancata opportunità di avanzamento potrebbe significare tasse più elevate sulle plusvalenze per i sopravvissuti”.